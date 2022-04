La picante chicana del “Flaco” Schiavi a Sebastián Vignolo por no haber llegado a Primera

Rolando “Flaco” Schiavi, exfutbolista, le hizo este lunes por la tarde al conductor de Equipo F (ESPN), Sebastián Vignolo, una picante chicana en relación a su frustrada llegada a la Primera División del fútbol argentino. “Vos estás loco”, le dijo el exdefensor de Boca Juniors al animador cuando comparó la satisfacción de jugar un partido amistoso con amigos con disputar un encuentro como futbolista profesional.

“Perdón. No subestimes mi piel amateur. Para mí, es la gloria jugar el sábado a la tarde con mis amigos”, consideró Vignolo. Un rato antes, el exbzaguero central había dicho que, en los amistosos con amigos, “no jugás por la gloria”. Luego, el “Pollo” le aseguró a su compañero: “Flaco te estás tirando en contra a mucha gente como yo, que espera que los viernes no llueva”.

Luego, el exfutbolista le espetó un duro comentario al animador: “Andá a jugar a La Bombonera, a ver si es lo mismo”. Con cara de resignado, el relator le explicó que no podía hacerlo porque no es profesional. “No puedo jugar yo: ni en La Bombonera, ni en el Monumental, ni en la cancha de All Boys”. “En ningún lado”, le recordó cruelmente el multicampeón con el equipo de Carlos Bianchi. En ese momento, el narrador justificó por qué no pudo llegar a los más encumbrados estadios. “Jugué como pude”, dijo, un poco triste.

Después, no ocultó su congoja y le envió un reproche a Rolando: “Es muy feo lo que me estás haciendo”. Sin ánimos de hacerlo enfadar, Schiavi procedió a explicarle las diferencias entre ambos tipos de desafíos. “Una cosa es jugar profesionalmente, por la gloria en serio, por un campeonato, por una medalla, y otra cosa, es jugar un picado un fin de semana”. Esto derivo en una confesión de Schiavi: “Por eso, no juego más”.

Acto seguido, el actual entrenador contó por qué decidió no jugar más partidos de manera amateur. “Perdí todo el hambre que tenía, las ganas que tenía”, confesó. Posteriormente, dijo con frustración: “Aparte, pasa la pelota al lado y no la puedo agarrar. Y no tengo ganas de pelearme con nadie”.

“Prefiero comerme un asado. Si juego, tiene que ser con muchos amigos, que no importe nada ganar, perder... divertirme, nada más. Siempre tenés el que dice: ‘le metió un caño a Schiavi’. Ahí le pego una patada, un codazo o me voy. Te vienen a cargar, y una le pegas y ya está, no juegan más, pobre pibe” admitió el recio defensor de Argentinos Juniors, Gremio y Estudiantes (LP), entre otros clubes.