Deporte, universidad pública y cultura: “De aquí no me voy”

José Benjamín Zubiaur, el argentino que fue miembro fundador en 1894 del Comité Olímpico Internacional (COI), es uno de los padres de la educación pública en el país. Fue alumno, profesor y rector del Colegio Nacional del Uruguay, en Entre Ríos. Adelantado a su tiempo, decía que “la verdadera escuela” no estaba exactamente dentro de las aulas, sino que “está en la sociedad, donde resalta la actividad humana, donde se oye el golpear del yunque”. Zubiaur pedía que los alumnos fueran a una audiencia en tribunales o a una sesión del Concejo Deliberante. Tuvieran clases en valles y montañas. Escribió sobre la protección del niño y la prevención del crimen por medio de la educación. Incluyó a la mujer en el aula. Creó escuelas nocturnas y rurales. Y creía que el deporte era una herramienta formidable para educar. Zubiaur amaba la educación pública que miles defendieron ayer en Plaza de Mayo.

Allí estuvo, entre tantos, Juan Manuel Herbella, estudiante de medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA) a partir de 1995 (cuando jugaba en las inferiores de Vélez) y recibido en 2002 con diploma de honor a los 23 años (ya jugador de Primera División en Nueva Chicago). En 2004, capitán de Quilmes, comenzó a dar clases en Salud Pública, como sigue haciendo hoy, primero ad honórem, y ahora por un salario que jamás compensa la entrega. Director de la carrera de especialista en Medicina del Deporte en la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, cargo que ganó por concurso, Herbella llevó hace doce días a su clase a Dani Martínez, médico de la selección argentina en los últimos cuatro Mundiales. Pampeano, sin que le sobrara un peso, Martínez, también ex futbolista, contó a los alumnos que él jamás podría haberse recibido de médico sin la Universidad pública. Es uno de nuestros campeones mundiales en Qatar.

Herbella, que además escribe libros, artículos y comenta fútbol por TV, participó el jueves último del abrazo al Hospital de Clínicas, por el desfinanciamiento de la salud pública. Este martes, como tantos, fue a la Marcha Federal Universitaria. “La Universidad pública es una herramienta colectiva de transformación social”, me dice Herbella, abierto a controles, auditorías y debates, “pero no al desfinanciamiento para no dejarla funcionar”. También son médicos egresados de la UBA Carlos Bilardo y el fallecido Raúl Madero, campeones intercontinentales con Estudiantes de La Plata y mundiales en México 86. Profesor de Bilardo fue Bernardo Houssay, Premio Nobel en 1947, líder del equipo de rugby de la Facultad de Medicina que competía en la máxima división. En 1908 logró que las actas de la entonces The River Plate Rugby Union Championship dejaran de ser redactadas en inglés y pasaran al castellano. En la UBA inició sus primeros pasos como DT un tal Marcelo Bielsa. Y se recibió Paula Pareto, campeona olímpica.

Abril es mes del Festival de Cine Independiente (BAFICI) y de Feria del Libro. Con futuro incierto por la crisis del INCAA (otra industria nacional víctima de desfinanciamiento), el BAFICI ofrece cerca de 280 películas, 500 funciones. Y títulos deportivos, como sucede ahora con “1975: La Vuelta”, el River campeón después de dieciocho años, con Ángel Labruna DT y el Beto Alonso. Y con la Triple A de José López Rega, ministro de Isabel Perón, asesinatos que avisaban la tragedia de la dictadura que llegaría un año después. Fue el River que terminó coronado con un equipo de pibes, porque los profesionales estaban en huelga.

Paula Pareto en su función actual de médica, tras un pasado brillante como judoca Instagram Paula Pareto

La Feria del Libro, más de mil actos en diecinueve días, también presenta numerosos títulos deportivos. El stand de la inagotable Librofútbol lucirá obras sobre Johan Cruyff y Pep Guardiola en el City (ambas de Pablo Vignone), el calcio de los ‘90 (Daniel Lagares), el Independiente campeón de la Intercontinental 73 (Néstor López), Coqui Raffo y su método formativo, y Fernando Gayoso y la técnica para atajar penales. Pelota aparte, elijo una compilación de Estela Díaz. Se llama “¿Por qué odian?”.

La Feria será abierta el jueves por Liliana Heker, autora, entre tantas obras, de una compilación sobre Cuentos de tenis. Y también de un hermoso cuento de fútbol. “La música de los domingos” es la que extraña papá hincha de Boca en su hogar de ancianos. La familia le monta entonces un simulacro barrial. Hay radios a todo volumen con gritos de gol. Pibes jugando un picado. Cantos de cancha. Ovaciones. Y el papá que sonríe acaso por última vez porque vuelve a escuchar a su barrio como “un unánime corazón celebrante”.

La educación, la salud y la cultura sufren hoy recortes inéditos. Ya hay clubes de barrio devastados por tarifazos. Una casta que se cree divina arrasa derechos a puro desprecio: “ñoquis”, “parásitos”, “chorros”. “Mogólicos”. Escribe en Perfil el profesor de Derecho constitucional Lucas Arrimada: una “elite cínica” que “ocupó el Estado para destruir al Estado”. Que celebra “despidos, muros, cárceles, represión” y que “declama libertad”, pero practica “autoritarismo”. Y que, claro, tiene coro: ayer éticos, hoy aplaudidores. Heker presentará en la Feria su último libro, “Noticias sobre el iceberg”. Página/12 lo presentó días atrás. Inició la nota con una cita en latín que, supuestamente, el escritor Haroldo Conti dejó en su escritorio días antes de su desaparición. Escribió Conti: “Este es mi lugar de combate, y de aquí no me voy”.