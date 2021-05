Edinson Cavani y Luis Suárez, contra la realización de la Copa América: “Los jugadores no tenemos ni voz ni voto”

La próxima edición de la Copa América (y con sede todavía a definir, además de la certeza de Argentina) sigue generando polémica. Una encuesta realizada por la consultora local Poliarquía, que se conoció en las últimas horas, expresa que una notoria mayoría social rechaza que la Argentina sea la sede, en medio del auge de la segunda ola de coronavirus que golpea al país en particular y a Sudamérica en general. Este sábado, Luis Suárez y Edinson Cavani mostraron su desacuerdo con el desarrollo de la competencia sudamericana. Ambos llegaron a Uruguay para sumarse a la concentración junto a su selección.

“La verdad es que estamos en una situación difícil a nivel mundial, pero más en Sudamérica en los últimos meses y Argentina es uno de los países más complicados. Por eso llama un poco la atención que se juegue la Copa América, pero al momento que se confirme debemos tratar de afrontarlo de la mejor manera posible y no pensar en la pandemia”, resumió Suárez, delantero de Atlético de Madrid, que viene de coonsagrarse campeón en la liga española.

Por el mismo camino fue su compatriota Cavani: “Los jugadores no tenemos ni voz ni voto, no tenemos peso en ciertas cosas. Hoy somos los que tenemos que ir a poner la cara para tratar de darle una alegría a la gente que está encerrada. Hay un montón de actividades que no están funcionando y ahí estamos nosotros. A veces hay que poner por delante muchas otras cosas que son importantes también. No hay que olvidarse que esto es una pandemia y todo es una cadena. Comienza con pequeñas cosas y termina en cosas graves. Ese es mi pensamiento. Igualmente acá estoy para ponerle el pecho como estamos haciendo todos los futbolistas”, explicó el jugador de Manchester United.

Que lindo volver a entrenar con la celeste 🔝👌💪 #siemprepositivo pic.twitter.com/3jMoUA5g42 — Luis Suarez (@LuisSuarez9) May 29, 2021

La Copa América, postergada el año pasado por el coronavirus, será confirmada en las próximas horas por la dirigencia sudamericana, que termina de decidir si se disputará íntegramente en la Argentina o si se sumará Chile como segunda sede después de la baja de Colombia hace nueve días. El inicio de la competencia está previsto para el domingo 13 en el estadio de River.

Más allá de eso, Suárez se mostró feliz y encantado de volver a la selección de su país después de una exigente temporada en el fútbol europeo que comenzó con su polémica salida de Barcelona. “Emocionalmente llego con muchas ganas por haber terminado el año de la manera que lo terminé. Disfruté muchísimo el momento”, dijo sobre sus sensaciones personales.

En cuanto a la realidad del seleccionado de Uruguay, Suárez consideró que la prioridad es la Eliminatoria para el Mundial Qatar 2022, en la que enfrentarán de local a Paraguay, el jueves , y de visitante a Venezuela, el martes. El máximo goleador histórico uruguayo lamentó la ausencia de su socio de ataque Cavani, quien no estará presente en esos dos compromisos por una sanción disciplinaria pendiente. ”Lamentablemente en los últimos días fueron descartándose algunos compañeros por lesión o por Covid-19 y ya éramos conscientes que no íbamos a contar con Edi, que para nosotros es muy importante. Lo que más se extraña de Edi cuando no está, es lo que significa para la selección, lo que da a la hora de ayudar al equipo”, consideró.

📽️ 🇺🇾 La Celeste siguió adelante con la preparación de los partidos ante @Albirroja y @SeleVinotinto.



⚽️ Mirá el video completo en la nueva plataforma de #AUFTV. https://t.co/SZjvBhhCxf



1⃣ Ingresá a https://t.co/nfJkSdCPt6

2⃣ Registrate

3⃣ Disfrutá todos los contenidos pic.twitter.com/MELmjWS1dd — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 28, 2021

Suárez llegó este viernes a Uruguay y de inmediato se incorporó al Complejo Celeste para ponerse a disposición del director técnico Oscar Washington Tabárez junto a otros once futbolistas: Fernando Muslera, Diego Godín, José María Giménez, Ronald Araújo, Sebastián Coates, Martín Cáceres, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira, Matías Vecino, Federico Valverde y Nahitan Nández.

El arquero Martín Campaña, el mediocampista Fernando Gorriarán y el delantero Jonathan Rodríguez llegarán el martes a Montevideo para sumarse a la concentración. Cavani, reciente finalista de la Europa League con Manchester United de Inglaterra, lo hizo este sábado, pero tendrá unos días de descanso.

