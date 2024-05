Martín Demichelis cuestionó al árbitro tras el empate con Nacional y explicó los cambios que hizo

Escuchar

En algunos partidos, las críticas para Martín Demichelis llegan por una formación elegida, y los elogios, por los cambios hechos para corregir la situación. Esta vez, en la noche caliente de Montevideo, River pasó de ganarle 2-0 a Nacional, a empatar 2-2, un resultado que lo mantiene en lo más alto de su grupo en la Copa Libertadores, con la clasificación a los octavos de final a la vuelta de la esquina. Pero el pasaje se podría haber conseguido este martes, y no alcanzó con la igualdad. Y, tal como le ocurrió hace un par de meses contra Talleres, por la Copa de la Liga, el Millonario dilapidó una ventaja de dos goles y debió conformarse con un punto.

En este contexto, resultaron llamativas dos variantes: el ingreso de Sebastián Boselli por Nacho Fernández, para conformar una línea de 5 en el fondo, y la salida de Facundo Colidio, la figura del encuentro, cuando faltaban 20 minutos. Demichelis explicó: “Los tres centrales son de los jugadores que mejor juego aéreo tienen, pero esto es fútbol. El empate lo hacen a los dos o tres minutos de haber hecho los cambios, no tiene nada que ver con el sistema. Si en el desarrollo del resto de los minutos que quedaban nos hubiesen hecho el tercero, el cuarto y el quinto, hubiese impactado mal. Pero después de ese 2-2 quedó demostrado que nos estábamos acomodando mejor. Tratamos de acomodarnos con 5 jugadores a un juego aéreo muy fuerte, y nos terminan haciendo el gol con un doble cabezazo. Es fútbol. Vamos a seguir trabajando fuerte”.

Demichelis también se refirió a la actuación del árbitro Daronco Matilde Campodonico - AP

También se refirió a la actuación del árbitro Anderson Daronco, cuestionado por todo River por no expulsar a Leandro Lozano por una fuerte falta sobre Aliendro: “Ustedes (la prensa) saben que jamás hablé de los árbitros desde que estoy en River, pero hay cosas que quedaron en evidencia. En el segundo tiempo, los primeros diez o quince minutos se premió el no jugar al fútbol y después... bueno, está todo el mundo a través de los telefonos, el whatsapp y la televisión dejando en evidencia que primero, por suerte, no fracturaron a Rodrigo Aliendro, y después al jugador que amonestaron [Romero], creo que merecía no seguir en el campo por la actitud antideportiva que tuvo en ese tumulto donde todos tenemos las pulsaciones altas, pero creo que hubo una actitud totalmente antideportiva, que si encima la ven, la castigaron solo con una amarilla”.

Nacho Fernández, que acompañó a Demichelis en la rueda de prensa, también habló sobre el cruce violento: “Yo traté de separar. No vi bien lo que pasó, pero después me arrimé a la pantalla del VAR y se ve una piña a Paulo Díaz que creo que merecía roja, pero bueno... sacó amarilla el árbitro. Después de eso se ensució mucho el partido, se hizo todo muy trabado y friccionado”.

El cruce todos contra todos en Nacional vs. River

Respecto del encuentro, el DT de River consideró: “Hay que rescatar que el equipo, después del 2-2, siguió intentando. Vinimos a una cancha difícil a ser protagonistas, y lo hicimos bien durante 45 minutos. Eso es lo que hay que sostener en los 90. Ya los chicos demostraron que pueden recuperarse de un golpe duro, como pasó con la eliminación de la Copa de la Liga. Se levantaron, trabajaron fuertísimo y demostramos en el primer tiempo que podemos ir a cualquier cancha y ser protagonistas. Creo que ese es el camino de lo que tenemos que sostener y mejorar en el resto de la Copa, que es el objetivo principal”.

El entrenador de River insistió: “El primer objetivo es clasificar, y tenemos dos partidos de local para tratar de terminar primeros y con la mayor cantidad de puntos posibles. Después, eso te permite definir siempre de local. ¿Eso te asegura que vas a pasar? No, pero sí que vas a jugar el segundo partido en el Monumental, y con nuestra gente. Hay que tener paciencia, ahora toca jugar contra Libertad. Está en nuestras manos la clasificación, y estamos en el buen camino”.

Por otro lado, Franco Armani aseguró: “Nos vamos con un poco de bronca. Teníamos bien el resultado, arriba por dos goles, y nos empatan en el segundo tiempo. Pero todo tiene que servir de aprendizaje. Esto es Copa Libertadores, y si te dormís en los pequeños detalles, te lo hacen pagar. Hay que seguir. Lo rescatable es que sumamos, que no se perdió. Estamos bien ubicados en la tabla. Hay que seguir trabajando y corregir errores”.

