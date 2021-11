El adiós de una leyenda: Valentino Rossi emocionó a todos hasta en el último giro de su carrera en MotoGP

La estadística abruma y enseña que con el retiro de Valentino Rossi se marcha una leyenda del motociclismo. El piloto más carismático del padocck le puso punto final a la velocidad, tras 26 temporadas. Nueve coronas, siete de MotoGP; 432 carreras; 135 victorias; 199 podios; ganó en 29 de los 38 circuitos… Los números convierten al italiano, de 42 años, en un mito al que el público quisiera retener para siempre. El Gran Premio de la Comunidad Valenciana, en el circuito Ricardo Tormo, no ofrecía demasiado en juego, pero 76.226 espectadores fueron a ovacionar a Il Dottore y tiñeron las tribunas con los N°46 y el color amarillo; las pancartas que agradecieron con un Grazie Vale se repitieron a lo largo de los 4 kilómetros de extensión del trazado. El décimo puesto del último baile será una anécdota, el legado es su mejor resultado.

Valentino Rossi y el equipo Yamaha, luego del GP de la Comunidad Valenciana Alberto Saiz - AP

Las nueve motos con las que fue campeón estuvieron en la función de despedida. Los pilotos de la VR46 Riders Academy -entre los que estuvieron Francesco Bagnaia, ganador en Valencia y subcampeón, detrás del francés Fabio Quartararo- utilizaron los cascos con los que Rossi fue monarca. Su pareja, Francesca Sofía Novello, estuvo en la grilla -hizo de paragüera- y lagrimeó cuando Il Dottore se bajó la visera del casco para recorrer por última vez los 27 giros del Gran Premio. En el paddock se pasearon rivales y compañeros como Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa y Max Biaggi.

Valentino Rossi en su última carrera, el GP de Valencia JOSE JORDAN - AFP

La plazoleta del circuito estuvo decorada con imágenes que rememoraron la extraordinaria trayectoria de Rossi. Deportistas como Roger Federer, Michael Doohan, Casey Stoner, Andrea Pirlo, Gianluigi Buffón, pilotos de la F.1 como Lewis Hamilton, Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Lando Norris, Lance Stroll, Carlos Sainz, Charles Leclerc... saludaron al astro en un video, mientras que Ronaldo -el ídolo de Il Dottore cuando el brasileño firmó en Inter de Milan- estuvo en su box, bajó la bandera a cuadros y hasta entregó uno de los premios en el podio.

“Fue muy emocionante cuando llegué al box, parecía un casino, como si hubiera ganado un campeonato. Lo disfruté mucho”, confesó Rossi, al que hasta los números lo acompañaron en la despedida: 14+11+21=46, la combinación de la fecha de la última carrera es la suma del mítico número con el que Il Dottore apasionó al mundo. El garaje de Petronas Yamaha era una fiesta y aquella canción que los napolitanos le cantaban a Diego Maradona se replicó, pero con Valentino: “Oh mamma, mamma, mamma/ oh mamma, mamma, mamma/ ¿sai perché mi batte il cuore?/ Ho visto Valentino/ ho visto Valentino/ eh, mamma, innamorato so”.

Aquí, allá y en todas partes: el mural dedicado a Valentino Rossi en España Alberto Saiz - AP

No es casualidad que 30 millones de personas sigan sus redes sociales, que por su presencia el calendario de MotoGP se extendiera a 21 carreras y recorra cuatro continentes. Tampoco que 400 millones de personas en el mundo sigan las transmisiones de cada competencia… Porque Rossi generó que las motos dejaran el amateurismo para convertirse en un deporte profesional. Si en sus inicios, con 17 años, sus rivales a veces tenían espacio para fumarse un cigarrillo, ahora todos son atletas de alto rendimiento que se entrenan durante horas todos los días. Si antes la camaradería era lo habitual, hoy son amigos solo aquellos que forman parte de la Academy, esa escuela que levantó Rossi con sus amigos de Tavullia. “Quería ganar, dedicarle esta victoria y esta carrera a Vale, por todo lo que hizo por nosotros”, dijo Bagnaia, que en la clasificación se encontró con el Maestro y como si se tratara de un acto reflejo lo “ayudó” para que tuviera una mejor performance. “Le debo tanto que no podía no llevarlo”, la sinceridad del piloto de Ducati, la marca que se consagró entre los Constructores y los Equipos en 2021.

Mundo amarillo: los fans de Valentino Rossi acompañaron al italiano en Valencia JOSE JORDAN - AFP

Los pilotos de la grilla lo esperaron en el último recodo en la vuelta de honor para brindarle el último abrazo, también los comisarios de pista saludaron el paso de la Yamaha, con la que Rossi ensayó un par de “colgaditas” y encendió, como si fuera necesario, a un público que se dio cita para homenajearlo, expresarle de mil modos ese amor irrompible que superó los pases de marcas, de equipos, de compañeros…

La sonrisa de Valentino Rossi; el múltiple campeón tuvo una despedida inolvidable de las pistas Alberto Saiz - AP

La despedida del hombre espectáculo, el que hizo que las motos lleguen a todo el planeta, el que fue rival, compañero e ídolo y espejo de los más jóvenes… “Cuesta asimilar que es el último fin de semana de MotoGP de mi vida”, lanzó, con emoción el piloto que se convirtió en mito.