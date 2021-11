El “Bambino” Pons reveló el origen de la frase “barrilete cósmico” que inmortalizó Víctor Hugo Morales para describir a Diego Maradona

Juan Manuel “Bambino” Pons, periodista, recordó este jueves, a un año de la muerte de Diego Maradona, la frase “Barrilete cósmico”, que inmortalizó el periodista Víctor Hugo Morales en su mítico relato del segundo gol del “Diez” en el partido de la Selección Argentina ante la Inglaterra, correspondiente a los cuartos de final del Mundial de México 86′.

“No voy a contar de quién es porque me van a hacer juicio. Hay un entrenador que lo tuvo (por Menotti), en una nota en un avión llegando a Roma, que le dijo a un periodista conocido: Diego es un barrilete. Lo que pasa es que era un off the record y lo publicaron”, contó Pons en el programa F90 (ESPN).

“Víctor Hugo la leyó; estábamos con él, con el ‘Chavo’, y se ve que lo pergeñó. Como había una enemistad, cuando vino, se la mandó como diciendo: toma pa’ vos, ¿qué barrilete?”, señaló el periodista. Asimismo, dijo que no le haría una entrevista a Menotti. “Por una cuestión de fidelidad a (Carlos Salvador) Bilardo, no hablo. Pero no me hizo nada. Si un día hay una nota, yo escucho. No pregunto”, continuó.

Meses antes del Mundial consagratorio para Maradona, el “Flaco” fue entrevistado por un medio alemán y se refirió en duros términos a “Pelusa”: “Maradona ha perdido su identidad desde hace tiempo y cada vez va peor. Lo demuestra ahora que quiere comprarse un Rolls Royce. El fútbol es un juego del pueblo, y los profesionales de este deporte se tienen que preocupar por los intereses populares, no hacer lo que hace Maradona”. Además, se le adjudicó la siguiente frase: “Si Maradona deja de vivir como un barrilete, que si voy o no voy, puede ser la figura del Mundial”.

En 2014, el técnico campeón del mundo en Argentina 78′ admitió que la oración era de su autoría: “Antes de ese Mundial dije que Maradona iba a ser la figura de la Copa, que se había pasado los últimos tiempos de su vida viviendo como un barrilete: ‘Que si voy o no voy’. La primera temporada de Diego en Nápoles para mí fue la mejor de toda su carrera, mirá lo que te digo, pero después empezó a vivir un montón de circunstancias confusas. Antes del Mundial lo superó y dije: ‘Dejó de vivir como un barrilete’, pero lo dije como elogio”.

Sobre la utilización de ese epíteto por parte de Morales en su relato, el “Flaco” dijo: “Sí, claro que lo sabía, nació en una declaración mía sobre Maradona. Pero siempre mintiendo...”.

En una tapa de la revista El Gráfico, de 1985, ambos protagonistas aparecían enfrentados con duros textuales: “A ese Morales lo peleo en un descampado”, dijo el entrenador. “Ese cobarde sabe dónde encontrarme”, le contestó el relator.