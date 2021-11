El contrapunto entre Mariano Closs y sus compañeros por el nivel de Edwin Cardona

Mariano Closs, conductor de F12 (ESPN), expresó su disenso con algunos de sus colegas en cuanto a las virtudes del futbolista de Boca Juniors, Edwin Cardona. Para avalar su posición, el periodista se tomó de las palabras de Ernesto “Cacho” Riquelme, papá de Juan Román, quien dijo que el jugador colombiano es lo más parecido a su hijo que hay.

“Ayer, en el programa de Sebastián Vignolo, el de la tarde, escuché a ‘Cacho’ Riquelme reivindicando el fútbol de Cardona. Ahora, no empiecen y sí o no, porque acá muchos lo querían echar. Acá muchos, y mis amigos del pase, lo quieren echar a Cardona. ¿Quién se sienta a comer a la mesa de Riquelme? ¿Quién tiene el paladar?”, les dijo Closs a sus colegas.

Luego, destacó las virtudes del futbolista de 28 años: “Cuando tenemos un jugador cerebral, que piensa, decimos: no, no puede jugar porque no pisa las dos áreas. No tiene continuidad de 90 minutos de partido a partido posiblemente, dentro de un torneo, o una cantidad de partidos. Pero tiene cerebro para jugar al fútbol”.

Por su parte, Juan Simón, panelista de F12, señaló que “futbolísticamente, lo de Cardona es incuestionable”. Sin embargo, el exdefensor de la Selección argentina estimó que el problema de Edwin “pasa por otro lado: el tema del compromiso”. Y sentenció que no debería seguir en Boca por haberse tomado vacaciones cuando Boca debía afrontar un compromiso por los octavos de final de la Copa Libertadores.

En tanto, Esteban Edul opinó que, en la actualidad, “el fútbol busca una dinámica que Cardona no te da”, aunque “sí para ciertos momentos”. Además, resaltó que “los técnicos “no eligen a Cardona”. “Está bueno medir las cosas por promedio. Es cierto que Cardona jugó muy bien los últimos partidos. (...) Nosotros tenemos que hablar del fin de semana, pero el Consejo de fútbol tiene que resolver la continuidad”, reforzó.

Copa de la liga profesional 2021 Boca Juniors vs Sarmiento. Cardona Mauro Alfieri

En el programa “F90″, Diego “Chavo” Fucks indicó que “los partidos grandes son los que te dan chapa”, al margen de las buenas actuaciones del mediocampista en los últimos encuentros ante Aldosivi y Sarmiento. A su turno, el animador Sebastián Vignolo reparó en el “físico” del ex Atlético Nacional mientras que Oscar Ruggeri indicó: “A mí me gusta como jugador. Crack, no. Si me hace una cosa como la del otro día, que yo voy a jugar con mis compañeros y él se va, para mí, no entra más al vestuario”.