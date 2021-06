El engaño de Bizarrap en el que cayó en vivo Morena Beltrán: “¡Llegó muy lejos!”

La periodista Morena Beltrán cayó en un invento de Bizarrap y sus amigos artistas. En la noche del lunes, el productor musical se encontraba cenando en un restaurante de Miami con Lali, Nicki Nicole, el Duki, entre otras personalidades, tal como mostraron en diferentes stories, donde se veía cómo le cantaban el feliz cumpleaños al DJ de 22 años.

Bizarrap es el productor musical del momento Instagram @bizarrap

Nicki Nicole fue la creadora del invento Instagram @bizarrap

Nicki Nicole y el Duki, a su vez, publicaron fotos de “Biza” deseándole un gran año, pero nunca aclararon que se trataba de una broma. La verdadera fecha de nacimiento del productor es el 29 de agosto y su supuesto aniversario fue todo un invento para conseguir que el local gastronómico les regalara el postre.

Duki se sumó a la broma del cumpleaños de Bizarrap Instagram @bizarrap

Entre tantos usuarios que se creyeron el invento, Morena fue una de las más expuestas, dado que le envió un mensaje al artista en pleno programa de Sports Center. “Le mandamos un saludo al gran Bizarrap que cumple años, número uno. Feliz cumple, Biza”, manifestó la conductora con el aval de su compañero, Juan Marconi.

El ida y vuelta en redes entre Bizarrap y Morena Beltrán Instagram @bizarrap

Este martes, después de ver el video de la periodista saludándolo, el DJ lo compartió y escribió: “No, no, no. Llegó muy lejos la joda lpm. PERDÓN”. A su vez, Beltrán posteó en su Instagram sus disculpas y escribió: “Jajajaja no podés bro, really”.

Nicki Nicole tuvo la idea de inventar que era el cumpleaños de Bizarrap Instagram @bizarrap

La broma ideada por Nicki Nicole, según revelaron tanto Bizarrap como el Duki, tuvo una repercusión tal que impactó en los sitios de Internet. “Amigo me cambiaron la fecha de cumpleaños de Wikipedia lpm”, expresó el productor este martes por la tarde, para cerrar el engaño que llegó más lejos de lo que esperaba.

Hasta Wikipedia cambió la fecha de cumpleaños de Bizarrap Instagram @bizarrap

LA NACION