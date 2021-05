Morena Beltrán confesó que le gustaría casarse con la música de la Champions League: “Es el sueño de la piba”

La periodista deportiva Morena Beltrán hizo una confesión este viernes en la última edición de “SportsCenter”, que conduce de lunes a viernes junto con su colega Juan Marconi por la pantalla de ESPN.

“Me encanta esta música. Ya te pone en clima, en ambiente”, dijo Beltrán antes de “vender” la final de la Champions League, que sería transmitida por el canal en el que trabaja. Marconi asintió con la joven animadora, y admitió: “Sí, esta es hermosa”.

Morena Beltrán Instagram

Luego, el conductor dijo que el himno de la competencia más importante del mundo a nivel de clubes puede utilizarse “de despertador y para irse a dormir”. “Y para casarse”, agregó la influencer. “¿Usted si se casa suena la Champions?”, repreguntó el hijo del exárbitro Guillermo Marconi. “Seguramente. Es el sueño de la piba de chiquita. Por ahí, en 20 años cuando me case, porque no me voy a casar ahora”, aclaró Morena.

"CUANDO ME CASE, QUIERO QUE SUENE LA MÚSICA DE LA CHAMPIONS"



✍🏻 @morenabeltran10 pic.twitter.com/BwsNpj9v6q — SportsCenter (@SC_ESPN) May 29, 2021

Para darle cierre al momento, la periodista de 22 años le contó a su audiencia que su comentario “no era la introducción planeada”, tras lo cual su compañero la tranquilizó, y aseguró: “Es mucho más importante saber que vos te querés casar con el tema de la Champions, que la Champions misma”.

LA NACION