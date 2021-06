El Kun Agüero llegó al país y apoyó la cancelación de la Copa América en Argentina

El “Kun” Agüero apoyó la cancelación de la Copa América en Argentina por la pandemia de Covid-19. “Acá está colapsado”, declaró el delantero del Barcelona en el Aeropuerto de Ezeiza. “Está claro que es una decisión que tomó primero Colombia y después Argentina. No la estamos pasando bien acá y fue una decisión de la Conmebol muy correcta”, consideró.

Acerca sobre si debe o no jugarse ese torneo, en el marco de la pandemia de covid-19 de la que Brasil no está exento, Agüero afirmó: “Es muy difícil la opinión. Nosotros como jugadores queremos jugar. El tema es buscar un buen lugar”.

Llegada de Sergio Kun Agüero al predio de Ezeiza de AFA. 1/06/21 https://twitter.com/Argentina

“Ya que estamos hay que jugarla, no hay tiempo. Ya se perdió el año pasado. Hubo un año para ver dónde se podía hacer y lo que podía llegar a pasar. Pero en un mes o dos cambia todo”, agregó el delantero.

Por otro lado, sobre su arribo a Barcelona, indicó que se trata de “un nuevo desafío”, e intentó evadir el tema de la continuidad o no de su amigo Lionel Messi en ese club. “Tiene que arreglar él. Yo no le tengo que insistir, es grande. Lo estará viendo su representante con el club. Yo estoy ahí y obviamente me gustaría que esté”, manifestó Agüero, quien se dirigió de inmediato al predio que la AFA tiene en Ezeiza, para unirse al seleccionado.

El Kun llegó al aeropuerto internacional de Ezeiza pasadas las 8 y se trasladó al predio de la AFA, con lo cual fue el último en incorporarse ya que, tras haber jugado el sábado pasado la final de la Champions League para el Manchester City, se trasladó a Barcelona y firmó su contrato con el club catalán por los próximos dos años.

Copa América: una novela que aun no tiene final

Algunos creen que la Copa América debió suspenderse hace rato. Ni Colombia, ni Argentina, ni Brasil. Son muchos los que piensan que el continente no está preparado para organizar un evento que requiere semejante movilización de gente en medio de la mayor crisis sanitaria en más de un siglo.

Muchos de los que dudan son futbolistas y entrenadores. Y sus familias, por supuesto. En la intimidad del seleccionado argentino algunos jugadores recibieron la noticia con un desagrado inocultable. La idea de viajar a Brasil en este contexto de pandemia fue un baldazo de agua fría.

Mientras esperan la confirmación de las sedes para conocer cómo, cuando y dónde viajarán en el certamen en tierra brasileña, la logística de esta aventura comenzó a convertirse en un verdadero infierno. Porque en medio, tendrán un vuelo a Santiago del Estero para jugar ante Chile (el jueves 3) y otro a Colombia (el martes 8), por la doble jornada eliminatoria. Muchos vuelos, muchas ciudades, muchos hoteles, muchas posibilidades de contagio.

Lionel Messi de Argentina y sus compañeros se ejecutan durante una sesión de entrenamiento en el campo de entrenamiento de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) 'Julio Humberto Grondona. Getty Images - LatinContent WO

Apenas cinco días después de ese partido, el equipo debería debutar en la Copa América, en una sede que aún no se definió. Hasta la noche del domingo sabían que al menos la mayoría de los partidos de la selección serían en Buenos Aires y la concentración en las comodidades del predio de Ezeiza. Ahora… nada se sabe. Todo es incógnita.

Los rumores se dispararon desde varias direcciones. Uno indicó que la idea de que los futbolistas de varios países fue formar un frente común para hacer público el boicot. Sería una decisión muy dura para la Conmebol, que no puede resistir otro año sin la recaudación monumental que este torneo genera. Incluso sin la presencia de público y gracias a los generosos derechos de TV. Lo mismo pasa con cada asociación local. El ingreso de dinero sería decisivo para entidades que sufireron, como todos, el golpe económico de la pandemia.

LA NACION

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project