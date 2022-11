El equipo que será ganador del Mundial Qatar 2022, según las predicciones de Oxford

escuchar

La primera fecha del Mundial Qatar 2022 trajo consigo varias sorpresas. En primer lugar, la Argentina fue derrotada por Arabia Saudita por 2 a 1 y cortó una racha de 36 partidos sin conocer la derrota (no perdía desde las semifinales de la Copa América 2021, cuando cayó 2 a 0 con Brasil). Luego, el grupo E se encargó de alertar a todo el planeta fútbol con dos resultados inesperados (cada uno con características bien diferentes): Alemania cayó 2 a 1 ante Japón, y España vapuleó 7 a 0 a Costa Rica, en la máxima goleada de la historia de la Roja en una Copa del Mundo.

Con este escenario, la Universidad de Oxford anticipó el ganador del Mundial a través de un modelo matemático exacto y pronosticó que no será Argentina ni Francia. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿Quién se llevará la gran Copa del mundo?

Van dos semanas del Mundial Qatar 2022 en las que se han presentado varias sorpresas en los resultados de los encuentros. Por ese motivo, Oxford publicó una imagen a través de la red social Twitter con un pronóstico que realizaron sobre el Mundial de Qatar 2022. El cálculo está creado desde las selecciones que se clasificarán a octavos de final hasta el equipo que se ganará la copa.

La universidad de Oxford hizo sus pronósticos para Qatar 2022 (Foto: Shutterstock)

”El modelo simuló la fase de grupos un millón de veces y tomó los resultados más comunes. Luego, el algoritmo simuló cada juego eliminatorio 100.000 veces”, explicó la institución en su publicación.

Octavos de final

Según Oxford, las selecciones que pasarán a la fase de octavos de final serán Holanda y Ecuador por el grupo A, Inglaterra e Irán por el grupo B, Argentina y México por el grupo C, Francia y Dinamarca por el grupo D, España y Alemania por el grupo E; Bélgica y Croacia por el grupo F; Brasil y Suiza por el grupo G; Portugal y Uruguay por el grupo H.

Cuartos de final

En la fase de cuartos de final, los enfrentamientos serán: Holanda vs. Argentina, España vs. Brasil, Inglaterra vs. Francia y Bélgica vs. Portugal.

Semifinales

Los cálculos de Oxford apuntan a que los encuentros de las finales serán entre Argentina vs. Brasil y Francia vs. Bélgica.

Finales

Según Oxford, la final la jugarán Brasil y Bélgica, llevándose el título y la gran copa el seleccionado dirigido por el director técnico, Tite, es decir, la selección brasileña.

El cálculo que hizo la Universidad de Oxford Twitter Oxford

De cumplir este pronóstico, Brasil lograría su sexto Mundial porque ya fue campeón en Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. En otras dos ediciones fue finalista: Brasil 1950 y Francia 1998.

El Tiempo (Colombia)