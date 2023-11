escuchar

Fue una jornada poco agradable para Emiliano Martínez. No pudo contener correctamente un disparo y no logró evitar el segundo tanto de Nottingham Forest que superó a Aston Villa por 2-0 este domingo, en uno de los partidos por la undécima fecha. El arquero argentino intentó evitar que ingresara el remate del belga Orel Mangala, pero dejó un rebote vivo que, por el pique de la pelota, se terminó metiendo en el arco. Inmediatamente en las redes sociales comenzaron a cuestionar su tarea y a poner en duda su condición de mejor arquero del mundo, como fue galardonado en la gala del lunes pasado, en la que le otorgaron el premio Lev Yashin.

El partido arrancó con un golpe inicial para Dibu Martínez, porque no pudo evitar que un disparo del nigeriano Ola Ainaa, a los cinco minutos del arranque del partido, le permitiese a Nottigham Forest abrir el marcador. Le costó demasiado el partido a Aston Villa, que nunca pudo meterse en el juego para buscar torcer un desarrollo adverso.

Y como si fuera poco, sobre el final del encuentro el remate de Orel Mangala expuso más a Martínez, que quiso desviar la pelota con el brazo izquierdo, pero se le terminó metiendo en el arco. El esfuerzo del argentino por sacarla tras esa mala contención, no alcanzaron, ya que la pelota cruzó toda la línea. El tanto fue analizado por una posible posición adelantada, pero luego de la revisión del VAR se confirmó que en el inicio de la jugada estaba una posición lícita. El Aston Villa siguió sin reaccionar y Dibu Martínez tuvo que evitar el tercer grito del Nottingham Forest, tras una aparición del argentino Nicolás Domínguez.

Martínez, que el lunes último fue distinguido con el Premio Lev Yashin en la entrega del Balón de Oro para sumar a su vitrina el máximo galardón en el puesto tras haber logrado el Guante de Oro en el Mundial de Qatar y el The Best a mejor arquero previamente, fue muy criticado en las redes sociales.

Más allá de los cuestionamientos de los hinchas, sus compañeros en Aston Villa, reconocen el profesionalismo del arquero argentino: “Es muy competitivo. Estamos haciendo un viaje en ómnibus a lo mejor, y bueno, vamos juntos, sentados en la mesa y siempre vamos con el iPad, con la computadora portátil, viendo otros partidos de la liga”, le contó Pau Torres al programa Relevo.

“ Cuando le ganamos 6-1 al Brighton, nos dieron un par de días libres y me fui a mi casa en Villarreal. Al día siguiente recibo un mensaje y me dice: ‘Disfruta por casa, pero a ver si el siguiente partido conseguimos clean sheet’ (no recibir goles). Y yo digo ¡Dios mío, este tío! Acabamos de ganarle 6-1 al Brighton y aún no está contento. Creo que esa mentalidad es la que lo hace ser uno de los mejores arqueros del mundo, sino el mejor ”.

Si bien la temporada pasa logró tener la valla menos vencida de la Premier, en esta campaña Dibu Martínez, no está teniendo los mismos resultados: no recibió goles en apenas dos encuentros (ante Chelsea y Everton) de las diez presentaciones que tuvo por Premier League. Le marcaron 15 goles en lo que va del torneo. Mientras que en la temporada pasada acumuló 11 partidos con su arco sin goles, finalizando en la sexta colocación de la tabla general detrás David de Gea (17), Alisson Becker (14), Nick Pope (14), Aaron Ramsdale (14) y David Raya (12).

