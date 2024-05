Escándalo de Caruso Lombardi: tras un insulto racista al árbitro que lo expulsó dijo sentirse “avergonzado”

Escuchar

Ricardo Caruso Lombardi va en camino de acumular más actitudes descontroladas contra los árbitros que puntos al mando de Miramar Misiones, equipo que marcha último en el torneo Apertura de Uruguay. Este lunes volvió a caer en excesos y un insulto racista hacia el árbitro Alberto Javier Feres, que lo expulsó durante la victoria de Liverpool por 2-1.

Ante la gravedad de sus ofensas discriminatorias, Caruso Lombardi publicó tres horas después del partido un pedido de disculpas en su cuenta de X (ex-Twitter), en el que reconoce sentirse “avergonzado”. Desde que asumió en la primera semana de abril, el entrenador argentino, en seis partidos, ganó uno, empató otro y perdió cuatro. Su equipo marcó ocho goles y recibió 13, con una valla invicta.

Ricardo Caruso Lombardi al árbitro Javier Feres: "Negro de mierda, jetón"



No hay ninguna justificación que avale este insulto racista del director técnico al árbitro.



La realidad es que Caruso aportó muy poco a su club y muchos menos al fútbol uruguayo pic.twitter.com/iSZoum35xJ — Arbitraje Uruguayo (@ArbitrajeU) May 20, 2024

En el encuentro de la 13a fecha, Miramar Misiones ganaba 1-0. A los 8 minutos del segundo tiempo sufrió la expulsión del defensor Matías Aguirregaray, por agresión. Once contra diez, Liverpool dio vuelta la historia a los 39 y 41 minutos de la segunda etapa, con goles de Luciano Rodríguez, el delantero que está en la mira de River como posible refuerzo.

Ya en el descuento vio la tarjeta roja Ricardo Guzmán Pereira, volante de Miramar Misiones. Entonces sobrevino la reacción destemplada de Caruso Lombardi hacia el juez, que lo había expulsado por protestar. “Ni foul fue. Ah, te van a aplaudir. Te van a aplaudir. Te van a aplaudir. Negro de mierda. Jetón. No me voy a ir”, fueron las agresivas y desafiantes expresiones de Caruso Lombardi, que no se dejaba calmar ni por uno de sus ayudantes de campo, que pedía que el VAR revisara la expulsión de Guzmán Pereira.

En el día de hoy tuve un exabrupto en el final del partido con el juez Javier Ferez ,le pido disculpas públicamente por usar palabras que no corresponden , más allá del enojo me siento avergonzado , por estar con las pulsaciones a mil no debo actuar de esa manera. — R Caruso Lombardi (@LombaCaruso) May 20, 2024

Según la reconstrucción del portal montevideo.com.uy, Caruso Lombardi no se daba por aludido. “¿A mí me echaste?”, le decía al árbitro. Entonces intervino el juez asistente Gustavo Márquez: “Hablaste. Ya estabas amonestado. Ahora, se tiene que retirar”. Caruso le respondió: “Vos sí sos gente. A nosotros no nos tratan igual”. En vez de irse al vestuario, siguió las acciones finales desde la boca del túnel.

Caruso Lombardi ya había protagonizado otros escándalos con los árbitros. En la fecha anterior, en ocasión del 0-0 ante River de Montevideo, se quejó porque el VAR no convalidó un gol de su equipo. Le apuntó a Esteban Ostojich, encargado de la revisión tecnológica: “No puede ser que cada vez que hace un gol Miramar vayan siempre al VAR, veo una animosidad hacia el club. Querido Ostojich, si vos me cobrás offside por una punta del pie, o por una uña, si le estás buscando el pelo al huevo, es porque querés perjudicar a Miramar, es así de simple. Es un club que no les importa, total, no tiene cancha, no tiene esto ni lo otro. Siempre es lo mismo, estuvieron cinco minutos revisando el VAR. Querido Ostojich, vos le buscaste el pelo al huevo. Lo que me da más bronca es Ostojich, que tiene cien mil batallas arriba. Hoy lo liquidó a Miramar y yo no me voy a callar, a mí no me importa nada. Si me quieren voltear, que me volteen, pero yo no me voy a dejar basurear”.

Ni el riesgo de que lo suspendiera el Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol calmó a Caruso Lombardi: “¿Me quieren mandar al Tribunal de Ética? Voy. ¿Quieren que me vaya? me voy, pero si no me dejan laburar tranquilo es imposible. Cuando me toca perder no digo nada, doy la mano y me voy. No hay derecho a que nos hagan esto, nosotros vivimos del fútbol, no venimos a joder. Si no les gusta nos vamos. Tengan respeto por los laburantes, yo no me voy a callar la boca, no me gusta que me boludeen. Como acá nadie se atreve a hablar, todo pasa. Yo, si tengo que morir, muero de pie”.

Caruso Lombardi, siempre disconforme con los arbitrajes Captura de video

A mediados de abril, tras perder frente a Nacional, Caruso Lombardi se había quejado porque a Miramar Misiones no le convalidaron un gol: “Los jueces me miraban y no sabían qué decirme. Fue un invento del VAR, trazan las líneas cómo quieren ¿Qué línea trazó? El VAR anuló el gol a propósito, no tengo ninguna duda”.

A partir de sus declaraciones, la gremial de los árbitros remitió su caso al Tribunal de Ética de la AUF. Entonces redobló la apuesta: “¿El Tribunal de Ética qué significa? ¿Que están enojados? Que vengan ellos entonces a sentarse al banco, porque yo luego de tres partidos (sin ganar) me tengo que ir para mi casa. ¿Cuál es la declaración por la que me citan? La de las líneas. No tengan ninguna duda, las líneas del VAR las ponen como quieren. ¿Qué es lo malo que dije? No dije que fueron a robar un banco. Yo lo único que dije fue que el juez tiene que pedir disculpas por lo que cobró y que las rayas que trazaron son insólitas. Escuchando el VAR me dan la razón. ¿Vos crees que a Nacional ese gol se lo anulaban?”.

El último equipo argentino que dirigió Caruso Lombardi fue Belgrano de Córdoba, entre noviembre de 2019 y diciembre de 2020, período en el que el fútbol estuvo interrumpido un tiempo por la pandemia. A principios de 2023, mientras ejercía de director deportivo en Deportivo Español, fue operado de un tumor en la cabeza. También incursionó como comentarista en el noticiero deportivo del canal TN.

LA NACION