El hijo de Cristiano Ronaldo, nueva figura del Manchester United con 11 años

Crsitiano Jr, el hijo mayor de Cristiano Ronaldo, fue incorporado al Manchester United. De acuerdo a lo comunicado por el club, el niño de 11 años jugará con la camiseta número 7, que es el mismo número que luce su papá en la espalda cada vez que sale a la cancha.

Cristiano Ronaldo con Cristiano Jr, su hijo mayor instagram @cristiano

Con apenas 12 años, Cristiano Ronaldo ya jugaba con el potencial de quien se convertiría en una estrella. Dicho y hecho, más de dos décadas después, el delantero del Manchester United dejó detrás de si una de las carreras más exitosas del mundo del fútbol. El número 7 tiene una larga lista de galardones, en donde se destacan cinco balones de oro, y un intachable registro de goles que lo respaldan.

Ahora es su hijo, Cristiano Jr, a quien le toca seguir su legado y, al parecer, tiene todo a su favor para lograrlo. El niño de 11 años creció en un hogar en donde se vivía y respiraba fútbol, era de esperarse que desde tierna edad practicara el deporte junto a su papá.

Ahora, jugar a la pelota dejó de ser un mero entretenimiento y pasó a convertirse su futuro laboral. Después de meses de entrenamiento en la academia de United, Cristianinho -apodo que su familia le asignó para diferenciarlo del padre- pasó a ser parte oficial del club.

Cristiano Ronaldo junto a su hijo instagram @cristiano

La noticia de la incorporación del mayor de la familia Ronaldo fue confirmada por la pareja del deportista, Georgina Rodríguez, quien lo acompañó en esta fecha tan importante. Por su parte, Cristiano no pudo asistir por motivos que no fueron especificados y, por el momento, no realizó ninguna publicación en sus redes sociales ni dio declaraciones a los medios.

La felicitación de Georgina Rodríguez al hijo de Cristiano Ronaldo instagram @georginagi

La modelo argentina compartió en su cuenta de Instagram un posteo con una serie de tiernas fotos de ella junto a Cristiano Jr mientras él sostenía la camiseta color rojo brillante con el gran número 7 estampado en blanco. “Persiguiendo juntos nuestros sueños. Mamá os ama”, escribió a modo de descripción. La publicación superó los 6 millones de ‘Me gusta’ y se llenó de comentarios de felicitaciones tanto de fanáticos del futbol como de otros jugadores.

De esta manera, Cristiano Jr se sumó al grupo de los hijos de jugadores del Mancheser United que también eligieron dedicarse al fútbol. En el selecto conjunto se encuentra Romeo James Beckham que, con 19 años, sigue los pasos de su padre y ya juega como delantero en el club Fort Lauderdale CF de la USL League One.

Los hijos de Cristiano Ronaldo

CR7 tiene cuatro hijos y, a mediados de este año, recibirá a dos más. En orden de edad ellos son Cristiano Jr, los gemelos Eva y Mateo, Alana Martina y los mellizos en camino. La historia de la familia que construyó Ronaldo es compleja y está tapada por el misterio ya que no se conoce quien es la madre de los primeros tres niños. Los otros son fruto de su relación con Georgina Rodríguez.

Cristiano Jr junto a sus hermanos instagram @giorginagio

A pesar de que hay muchos rumores y especulaciones en torno al nacimiento de los mayores, el delantero del Manchester United se negó a dar explicaciones. “La gente especula que estaba con esta chica u otra, o que había una madre sustituta. Nunca se lo dije a nadie y nunca lo haré”, sentenció en una ocasión al medio británico The Sun,