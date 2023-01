El Kun Agüero admitió que casi se olvida a su hijo en Qatar: “Presenté el pasaporte”

escuchar

Una vez que terminó el partido entre la Argentina y Francia en el Estadio Lusail, el exjugador Sergio “Kun” Aguero salió desaforado en busca de su amigo Lionel Messi para abrazarse. Como parte de la delegación que estuvo en Qatar durante un mes, el streamer estuvo en los festejos posteriores y apareció en el vestuario para delirar junto al resto de los deportistas que habían hecho historia y se coronaron campeones después de 36 años.

Al estar en contacto con el resto de los jugadores, Agüero empezó a relacionarse aún más con los campeones del mundo, a tal punto de empezar a consumir bebidas alcohólicas que lo desinhibieron por completo, a punto tal de no tomar dimensión de todo lo que sucedió en el campo de juego.

En el frenesí de ese momento tan glorioso para los deportistas, el Kun se dejó llevar por la corriente y recibió una sugerencia: subirse al avión con la delegación que partiría rumbo a la Argentina. Al acceder, presentó los documentos correspondientes pero recordó que su hijo Benjamín quedaría varado en Medio Oriente si tomaba esa decisión.

“Me querían llevar a Argentina, yo estaba en el predio, seguíamos festejando y en un momento me dicen: ‘Dale que el avión se va’. Y yo estaba re manija y dije: ‘Vamos que nos vamos’. Ya me iba a ir en el avión de la Selección con el pasaporte, pero me acordé y dije: ‘Pará que tengo a mi hijo en el departamento ¿Dónde querés que lo deje?’. Y después le dije: ‘Benja, voy para allá, no te voy a dejar tirado’. Pero estaba tan cebado que me olvidaba de todo, una locura”, destacó el creador de KRU esports en una transmisión en vivo.

En el mismo relato, Agüero contó varias intimidades, como por ejemplo su exceso con las bebidas, que lo llevó a replantearse sobre su estado de salud: “Tomé bastante, lo que pasa es que estaba sin comer y cuando estás sin comer te pega el doble. Y pensaba: ‘Si me pasa algo que me pase acá en Qatar con la Copa del Mundo’. En un momento Leo se enojó y me dijo: ‘Ey, pará’. Y yo le dije ‘¿Cómo pará? Somos campeones del mundo, pa’. Y ahí seguí festejando”.

El reto de Lionel Messi al Kun Agüero en medio de la celebración

A medida que transcurren los días posteriores a la obtención del Mundial, se empiezan a descubrir nuevas historias que involucran a los protagonistas de un día histórico para el país. Justamente Agüero, con su espontaneidad, explicó en una de sus transmisiones cómo fue estar con Messi en medio de los festejos y la reprimenda del ‘10′ por sus actitudes.

“La verdad es que no puede creer que ganamos la Copa del Mundo, que alcé la Copa del Mundo y que alcé al mejor del mundo”, comenzó el Kun e introdujo la siguiente historia donde La Pulga se enojó por verlo tomar tanto al streamer.

“Yo estaba metiéndole y dije: ‘Ya fue si me pasa algo, que sea acá en Qatar con la Copa del Mundo’. En un momento Leo se enojó y me dijo: ‘Ey, pará’. Y yo estaba así y le dije: ‘¿Cómo pará? Somos campeones del mundo, pa’. Ahí seguí de nuevo. Estaba tan bien que creo que el corazón estaba perfecto, estaba feliz”, sostuvo.

