El partido de F90: el insulto de Oscar Ruggeri a Federico Bulos que pasó desapercibido

El clásico partido de F90 (ESPN) sigue dejando tela para cortar. En la edición vespertina del programa, los periodistas “analizaron” el encuentro desarrollado en el predio de la AFA en Ezeiza con un risueño compilado de las imágenes del partido, en las que se implementaron las clásicas herramientas tecnológicas que se utilizan en este tipo de segmentos pero mostrando los yerros de los jugadores.

En tanto, en la edición del mediodía, repasaron algunos de los momentos más destacados del partido. Por ejemplo, replicaron un insulto de Oscar Ruggeri al periodista Federico Bulos que el “Negro” no había escuchado en el campo de juego. Ofendido, el relator le reclamó al “Cabezón”: “¿Me mandaste a la que me parió?”. Y el exdefensor explicó el motivo de su improperio: “Te hiciste el canchero”. Sin embargo, también aprovechó para elogiarlo por lo que consideró un buen desempeño de su compañero en la cancha: “Hizo tres goles. Después tuvo algunas cositas que tenemos que corregir”.

En el pase entre F12 y F90, Mariano Closs entrevistó a los protagonistas del comentado encuentro. El relator le preguntó a su colega Sebastián Vignolo quién fue “el peor” jugador de la cancha. El “Pollo” contestó: “Marcelo Benedetto no tuvo una buena tarde”. Y citó una frase de Reinaldo “Mostaza” Merlo, entrenador de su equipo, para definir al conductor de Cómo te va? por sus habilidades como futbolista: “Es de departamento”. Acerca de “Mostaza”, el relator contó cómo lo vio al ex director técnico de Racing: “Muy desganado, insolado. Le dijeron anda a dar la charla, y dijo: ‘No, que vaya uno de ustedes’”.

Por su lado, Closs analizó uno de los tres goles que marcó Bulos, muy destacado en las redes sociales: “El saltito previo es colegio primario, sin fuerza en la pierna”. Tocado en su orgullo, Federico respondió: “De los periodistas, ninguno juega mejor que yo”.

Para darle cierre al segmento, Ruggeri les hizo a sus compañeros una propuesta para el año que viene: “Tienen que hacer el gran equipo de los periodistas (no sé quien juega, responsabilidad de ustedes) contra los jugadores que estamos en ESPN, y las figuras que vengan”.

Para darle cierre al tema, Vignolo le dedicó un especial mensaje a los exjugadores que formaron parte del partido: “No solo que han venido, si no que han disfrutado y nos han acompañado. Nosotros nos divertimos, la pasamos bien”, y ponderó el “sentido de pertenencia profundo” que tiene su equipo de trabajo.