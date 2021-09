El peculiar equipo de mate de Lionel Messi, con un homenaje a sus hijos y un guiño al Barcelona

Lionel Messi estuvo presente en el partido entre el Paris Saint-Germain (PSG) y Clermont, en el que su equipo goleó por 4 a 0 al visitante. El rosarino observó el espectáculo desde el palco del estadio Parque de los Príncipes con un patriótico mate que no soltó durante los 90 minutos del duelo. Sin embargo, horas antes, en sus redes sociales dejó ver otro equipo matero que llamó la atención por una dedicatoria para sus tres hijos y un guiño a su antiguo club, el Barcelona.

El mate de Messi durante el partido de PSG-Clermont twitter

El astro del fútbol compartió en sus stories de Instagram una imagen del termo y el mate personalizados que usa en la intimidad de su hogar. Aparentemente, el rosarino se relajó unos minutos después de la agitada agenda que tuvo con la Selección argentina y a sabiendas de que no estaría entre los convocados por Mauricio Pochettino.

“Thiago”, “Mateo” y “Ciro” se lee grabado en el borde del mate de calabaza y cuero que Messi fotografió en la noche del viernes. El termo, en tanto, además de reflejar su nombre, tiene los escudos de la AFA, Newell’s Old Boys, el Barcelona y ahora el PSG. Sobre un costado también se puede ver el número 30, el nuevo dorsal del argentino en el club parisino.

El equipo de mate de Messi, entre un homenaje a sus hijos y un guiño a sus equipos del presente y del pasado Instagram Lionel Messi

El escudo del club catalán es un detalle no menor dada su abrupta salida del equipo y el desgaste que atravesó la familia en sus últimos días en Barcelona, entre idas y vueltas por la negociación del contrato. Finalmente, el 8 de agosto, Lionel se despidió en una memorable conferencia de prensa que lo conmovió hasta las lágrimas. “Pasé toda mi vida acá y no estaba preparado para esto”, dijo ante el mundo entero. “Estaba convencido con mi familia de que íbamos a seguir acá, en nuestra casa, que era lo que más queríamos”, agregó. Y, quebrado por la emoción, admitió: “Nunca imaginé mi despedida porque no lo pensaba, pero no lo quería de esta manera. Me hubiera gustado una última ovación de la gente, que coreen mi nombre”.

El 8 de agosto, Lionel Messi lloró en la conferencia de prensa en el Camp Nou, al despedirse del FC Barcelona después de casi dos décadas

Las bajas del PSG en el partido ante Clermont fueron notorias. No obstante, aún sin Messi, Neymar, Leandro Paredes ni Ángel Di María en la plantilla oficial por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2021, los dirigidos por Pochettino se impusieron con dos goles de Ander Herrera, uno de Kylian Mbappe y otro de Idrissa Gueye. Con este resultado el equipo parisino quedó en la cima de la tabla con 15 puntos y se afianza en el torneo.

