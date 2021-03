El regreso de Zlatan Ibrahimovic a Suecia con una asistencia y la increíble serie invicta de España en las eliminatorias europeas, camino a Qatar 2022

Zlatan Ibrahimovic volvió una noche al seleccionado sueco y fue con una sonrisa, pese a la tarjeta amarilla y a salir reemplazado a poco del final. Luego de cinco años, el actual futbolista del Milan estuvo en la delantera del equipo escandinavo y, a los 39 años y pese a su carta de despedida tras la Eurocopa 2016, todos lo esperaban.

Por las eliminatorias europeas para Qatar 2022, Ibra asistió al goleador Viktor Claesson en el 1-0 definitivo sobre Georgia en el Friends Arena, un estadio calefaccionado y con techo retráctil para sobrellevar los seis grados de temperatura.

El triunfo de Suecia y la vuelta de Ibrahimovic

En la primera fecha del Grupo B, del que sólo el primero se clasificará y el segundo irá al repechaje, Suecia quedó puntera, dado que el otro encuentro disputado entre dos de sus futuros rivales terminó igualado. España no pudo con Grecia como local, en un 1-1 en el que dominó el juego pero no dejó buenas sensaciones en la selección que conduce Luis Enrique, aunque le permitió prolongar una serie invicta increíble: por eliminatorias mundialistas, la Furia Roja no pierde desde hace casi 28 años.

La última derrota fue el 31 de marzo de 1993, por 1-0, en su visita a Dinamarca camino a Estados Unidos 1994. Pasaron 64 partidos desde entonces. Eso sí, hay un dato que alarma a los amantes de las estadísticas: la última vez que España no comenzó ganando como local la etapa clasificatoria fue en 1972, cuando empató 2-2 con Yugoslavia, y ése fue el último Mundial al que no se clasificó.

El empate de España

En este camino directo a la próxima Copa del Mundo, los españoles tienen en Zlatan al máximo escollo en una zona que se completa con Kosovo, con fecha libre en esta oportunidad, antes de debutar el domingo recibiendo a los suecos y visitar a España el miércoles por la tercera jornada. Álvaro Morata abrió el marcador ante los griegos, que igualaron en el segundo tiempo de penal, el primero que le sancionan en contra como locales en toda la historia de las eliminatorias mundialistas.

Para Ibrahimovic, el desafío es volver también a un Mundial, tras quedar afuera su seleccionado en 2014 en el mano a mano con Portugal y renunciar al equipo que sí accedió a Rusia 2018 y llegó hasta los cuartos de final.

Kalvin Phillips, Zalatan Ibrahomovic y Sergio Ramos, tres piezas importantes de Inglaterra, Suecia y España, en el inicio de las eliminatorias europeas.

El brillo de las potencias

En la misma jornada, los otros grandes de Europa que jugaron no tuvieron compasión. Inglaterra goleó por 5-0 a San Marino por el Grupo I; Alemania derrotó por 3-0 a Islandia en la apertura del Grupo J, en un juego que dominaba por 2-0 antes de los 10 minutos, e Italia venció por 2-0 a Irlanda del Norte.

La goleada de Inglaterra

Además, Suiza marcó tres goles en los primeros 13 minutos y liquidó a Bulgaria, que descontó en el inicio del segundo tiempo para el 3-1 final. Los suizos comparten la zona C con los italianos, que se quedaron afuera de Rusia 2018.

La victoria de Alemania

Otros resultados: Israel 0 - Dinamarca 2, Escocia 2 - Austria 2, Hungría 3 - Polonia 3, Andorra 0 – Albania 1, Rumania 3 – Macedonia del Norte 2 y Moldavia 1 – Islas Feroe 1.

LA NACION

Conforme a los criterios de Más información