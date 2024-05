Marcos Rojo sufrió un desgarro y no viajará con Boca para jugar por la Copa Sudamericana; renovó su contrato Luis Advíncula

Escuchar

Marcos Rojo no termina de afianzarse en Boca. El capitán sufrió una nueva lesión muscular que, por lo pronto, le impide ir a Paraguay para el partido con Sportivo Trinidense de este miércoles, correspondiente al Grupo D de la Copa Sudamericana. Para el equipo de Diego Martínez es un partido clave, ya que viene de perder ante Fortaleza, en Brasil, por 4-2. Hasta ahora disputó tres encuentros, de los cuales ganó uno y empató el restante. Tampoco viajará por estar lesionado Darío Benedetto (una molestia en el tendón). Se trata de otro referente xeneize cuya continuidad está en duda para más allá del mercado de junio.

Rojo venía de perderse los últimos dos entrenamientos por una molestia en el isquiotibial de la pierna izquierda. Por ese motivo, este lunes se sometió a estudios médicos que arrojaron que padece una lesión muscular grado 2 (un desgarro), y tendrá para al menos 21 días de recuperación. De esta manera, estará tres semanas sin jugar, por lo que se perderá el arranque de la Liga Profesional y la definición de la Copa Sudamericana. Sólo disputó 7 partidos en lo que va del 2024, uno por la Copa Argentina y los seis restantes por la Copa de la Liga.

#ParteMédico



Marcos Rojo: lesión muscular de grado 2 en el isquiotibial izquierdo.



Depto. Médico Fútbol Profesional. pic.twitter.com/PNcNBACVct — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) May 6, 2024

Si bien Diego Martínez no confirmó el equipo, lo más probable es que se inclique por la pareja central compuesta entre Nicolás Figal y Cristian Lema. No le quedaron muchas alternativas al DT, más allá de que Lema había quedado en el ojo de las críticas su expulsión ante Estudiantes, en la semifinal de la Copa de la Liga que Boca perdió por penales luego de empatar 1-1.

¿Por qué Martínez está casi obligado a mantener a Lema en el conjunto titular? Aaron Anselmino, que aún está trabajando en su regreso a las canchas tras el desgarro que tuvo ante Trinidense en el triunfo por 1-0 en La Bombonera la noche que justamente el Xeneize ganó por su gol de cabeza. Tampoco está en la consideración Nicolás Valentini, el central zurdo que como está en conflicto con el Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme por la renovación de su contrato no puede ser tenido en cuenta por Martínez.

Esta nueva lesión de Rojo podría poner en jaque la continuidad para 2025. El Consejo ya tenía algunas dudas para ofrecerle la renovación del contrato que vence en diciembre de este año. No desde su aporte futbolístico, ya que confían en sus aportes y en su voz de mando en la defensa, sino por las reiteradas lesiones que no le permiten tener continuidad. Y, se sabe, un futbolista sin continuidad es menos propenso a destacarse.

✍ Luis Advíncula firmó la renovación de su vínculo con Boca hasta diciembre de 2026, junto a Raúl Cascini del Consejo de Fútbol.



¡Tu felicidad es la nuestra, Pichón! 💙💛💙 pic.twitter.com/JdSGk8k5WD — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) May 6, 2024

Renovó Advíncula

Luis Advíncula renovó su contrato hasta diciembre de 2026. Advíncula es titular indiscutido en el equipo dirigido por Diego Martínez, más después de la lesión ligamentaria que sufrió Lucas Blondel que lo dejó como el único lateral derecho natural, y con la extensión de su vínculo por dos años Boca concretó una de sus prioridades en las renovaciones. Este lunes apareció la publicación en el sitio oficial del club, donde se lo ve al lateral peruano con Raúl Cascini, integrante del Consejo de Fútbol.

Las dos partes querían llegar a buen puerto con la renovación y tras un par de semanas de negociaciones se pusieron de acuerdo. De esta manera, Riquelme se queda tranquilo porque era uno de los contratos que más quería sellar. Advíncula es uno de los jugadores con mejores rendimientos en el último año. “Muy feliz por continuar aquí. Muchas gracias por el cariño. ¡Vamos por más 💙💛💙!, expresó en su cuenta de Instagram Advíncula luego de renovar su contrato.

Pol Fernández, otro de los contratos que Boca debe renovar de cara al 2025 LA NACION/Carolina Niklison

Los otros vínculos que debe renovar (o decidir si los renueva) el Consejo de Fútbol son los de los arqueros Sergio Romero y Javier García, también los de Pol Fernández y los delanteros Edinson Cavani y Darío Benedetto. El Pipa hace varios días que no se siente a gusto y todo indica que pedirá una salida en el próximo mercado de pases, pero el desenlace no parece sencillo. Quienes no seguirán después de junio serán Ezequiel Bullaude (vence su préstamo) y Juan Ramírez, por más que tiene un contrato más extenso con Boca.

