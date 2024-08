El remero imputado por romper la cuarentena en 2020 apuntó contra Alberto Fernández: “Quiero verte tras las rejas”

Escuchar

En medio del conflicto por la denuncia por violencia de género radicada por la ex primera dama Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández, apareció Ariel Suárez, remero argentino que en agosto de 2020 fue imputado por violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio para salir a entrenar con su bote. El atleta, quien ya tuvo varios cruces con el exmandatario, volvió a apuntar contra él y se refirió al escándalo en el que está involucrado judicialmente .

“Las vueltas que da la vida”, comenzó Suárez en su cuenta personal de X y continuó: “Hace cuatro años, Alberto Fernández, quisiste verme preso por salir a remar. Hoy yo quiero verte tras las rejas. Todo esto hiciste mientras nos mantenías encerrados ”.

En agosto de 2020, mientras en la Argentina regía el sistema de aislamiento para reducir los contagios por coronavirus, Suárez rompió la cuarentena para salir a entrenar. Se dio cuando se retomó el fútbol en el país, por lo que el remero, enojado por las restricciones contra su deporte, puso el bote en el agua para practicar .

“El 10 pongo el bote en el agua y que me vengan a buscar. Deportes somos todos. ¿Por qué fútbol sí y el resto no? ¿Por qué discriminan a los clubes de remo? Todos la estamos pasando mal y no solo el fútbol”, había reclamado el 4 de agosto.

A su vez, al otro día escribió: “Pase lo que pase, desde el lunes pienso salir a entrenar todos los días como el fútbol. No voy a permitir que mi deporte se extinga. Si permiten a los futbolistas, pues también al resto de los deportes olímpicos que tenemos el mismo derecho”.

En tanto, incentivó a otras disciplinas a seguir su ejemplo: “Ya es hora de dejar de estar con los brazos cruzados y luchar por nuestros deportes. ¿Por qué el fútbol sí y nosotros no? Salgamos para que no nos discriminen. El domingo alcemos la voz y digamos que nosotros también tenemos derecho a comenzar”.

Finalmente, Suárez cumplió con su palabra y salió a entrenarse sin la autorización pertinente, por lo que se le labró un acta por “no encontrarse comprendido dentro de las excepciones del artículo 6″ del Decreto 297/2020 (Aislamiento Social y Obligatorio)”.

“Fue una mezcla de emociones. Desde la incertidumbre sobre si iba o no poder bajar el bote al agua, hasta los nervios por volver a subirme a remar. Fue todo muy intenso, pero cuando me alejé de la costa, me relajé, me divertí y me olvidé de todo. Fue un desahogo profundo después de 140 días de estar en mi casa, me sentí libre de nuevo ”, le manifestó a LA NACION aquel día tras su vuelta al agua.

En efecto, el 15 de diciembre de 2021, el exintegrante de la delegación olímpica fue sobreseído. “La conducta de Osvaldo Juan Ariel Suárez no significó una afectación concreta, seria ni relevante del bien jurídico protegido por el artículo 205 del CP que justifique la intervención del derecho penal , máxime al ponderar las consecuencias negativas que acarrea la criminalización de una persona y éste debe ser la última ratio”, señaló el documento.

Además, sostuvo: “Resuelvo sobreseer a Osvaldo Juan Ariel Suárez de las demás condiciones personales obrantes en el encabezado en la presente causa N° FSM 31987/2020 del registro de la Secretaría N° 3 del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, con la expresa mención de que la formación de este proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubiera gozado”.

