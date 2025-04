Dibu Martínez va por la hazaña en la Champions League, mientras desde Francia le siguen pegando duro

El último sábado, después de la goleada por 3-0 sobre Southampton, desde las cuentas oficiales de Aston Villa se saludó tanto la victoria como que Emiliano Martínez haya alcanzado las 50 vallas invictas por la Premier League desde que llegó al club de Birmingham, en septiembre de 2020. “Clean sheets” (arco en cero) es una obsesión de Dibu, un objetivo personal dentro de la misión colectiva de alcanzar un triunfo.

El marplatense ya está segundo en el ranking de arqueros de Aston Villa con más partidos sin recibir goles por la Premier League. Va en camino de alcanzar a Mark Bosnich (64 encuentros en siete temporadas y media) y ya dejó atrás a Thomas Sorensen (46).

De esa seguridad de Dibu necesitará este martes Aston Villa para revertir de local la derrota por 3-1 frente a Paris Saint Germain, por los cuartos de final de la Champions League. En once cotejos por la competencia europea, el arquero de la selección evitó goles en cinco (cuatro de local, ante rivales como Bayern Munich y Juventus).

En el Parque de los Príncipes, Dibu resistió con varias atajadas ante un rival que despliega el mejor fútbol ofensivo de Europa en este momento, junto a Barcelona. “PSG tiene jóvenes que van a ser los mejores en los próximos cinco o diez años en el fútbol mundial. Los jugadores de delante son muy buenos; Dembélé, Doué, Barcola, Kvaratskhelia... en cualquier momento marcan la diferencia y hacen un gol”, declaró a la agencia AFP Javier Pastore, exfutbolista y símbolo de PSG, la primera gran contratación internacional en 2011, cuando Qatar Investment asumió la propiedad del club.

Campeón de la Champions en 1982, Aston Villa atraviesa por un resurgimiento a seis años de haber vuelto a la Premier League, tras un ascenso disputado palmo a palmo con el Leeds que dirigía Marcelo Bielsa. La gestión del entrenador Unai Emery potenció los progresos de temporadas anteriores. Con el español en el banco, Aston Villa ganó 11 de los 13 cotejos que disputó por copas europeas, con una sola derrota. El año pasado llegaron hasta la semifinales de la Conference League, la tercera copa en importancia de la UEFA.

“Los hinchas nos van a ayudar con su energía. Podemos crear una atmósfera importante, lo hemos hecho esta temporada en los grandes partidos, no sólo en la Liga de Campeones, sino también en la Premier”, expresó Emery.

Paris Saint Germain ya se aseguró el título de la Ligue 1 y llega descansado tras no jugar el último fin de semana. El entrenador Luis Enrique, que le imprimió al equipo su espíritu atrevido y nunca consideró un problema ajustar la formación a la salida de Kylian Mbappé a Real Madrid, disfruta de los desafíos importantes: “Para nosotros, competir en un estadio con la tradición del Villa Park es muy bonito. Nos encanta jugar de visitante, en el extranjero. Nuestros jugadores y el equipo ya están acostumbrados a este nivel. Ojalá podamos ver una noche de fútbol apasionante. No creo que sea un problema, es una motivación para nosotros”.

Para Dibu, no terminan las duras recriminaciones que recibe del medio futbolístico francés, reminiscencias de algunos de sus desaforados festejos tras la conquista del Mundial de Qatar en la final contra Francia. En la ida en el Parque de los Príncipes, fue abucheado e insultado desde el calentamiento y en cada intervención durante el partido. Algo similar le había ocurrido en partidos de Aston Villa en Monaco y Lille.

Este martes estará bien arropado por los hinchas de Aston Villa, pero desde Francia lo siguen juzgando con severidad. El exfutbolista Emmanuel Petit, campeón del mundo (1998) y de la Eurocopa (2000) con el seleccionado, lo mandó a “ver a un psiquiatra”.

Petit fue un férreo defensor de Lionel Messi cuando recibía cuestionamientos en su etapa en Paris Saint Germain. Llegó a afirmar que los hinchas de PSG no se merecían a un jugador como Leo. Pero con Dibu fue muy distinto: “Hace poco Dibu Martínez dijo que no pasa los límites. Necesita ir a psicoterapia, ver a un psiquiatra, porque no tenemos la misma definición de lo que son los límites. Francamente, ese tipo debería aprender a controlarse emocionalmente. No debería ser irrespetuoso, no debería bajar al hostigamiento".

Tras calificarlo como “un muy buen arquero”, Petit volvió a la conducta del marplatense: “Parece que en cada partido estamos esperando algo fuera de los límites de su parte. En cada lugar al que va deja una exasperante imagen de su comportamiento. Ya fue demasiado lejos. Es suficiente. Soy el primero en aceptar que provocar es parte del fútbol y de la vida en general, pero no debería descender constantemente en la denigración”.

Las probables formaciones

Aston Villa: Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Tyrone Mings y Lucas Digne; Boubacar Kamara y Youri Tielemans; Morgan Rogers, John McGinn y Marcus Rashford; Ollie Watkins. DT: Unai Emery .

Paris Saint Germain: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha y Fabian Ruiz, Desire Doue, Ousmane Démbelé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Hora: 16.00.

TV: ESPN.

Árbitro: José María Sánchez (España).

Estadio: Villa Park, Birmingham.

LA NACION