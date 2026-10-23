El video de la reacción de Antonela Roccuzzo cuando un guardia de seguridad le impidió a un nene acercarse a Messi

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi están acostumbrados desde hace décadas a que personas de todo el mundo se acerquen a ellos para conocerlos y, principalmente, al futbolista para cumplir un sueño. Si bien siempre están acompañados de seguridad privada, cada vez que pueden intentan firmar autógrafos y sacarse fotos con todos los que se lo piden. Esta semana asistieron a uno de los eventos más exclusivos de la realeza española, el Premio Princesa de Asturias; en consecuencia, las medidas de cuidado se extremaron al máximo.

Al salir de uno de los encuentros con la realeza, un momento captado por un fanático dio la vuelta al mundo. En el mismo se puede ver a un niño pequeño que se infiltró entre los controles y se acercó con sus botines blancos para pedirle a su máximo ídolo que los firmara para el recuerdo. La seguridad comenzó a cercar su paso para que Messi no tuviera contacto con él, pero al ver esta reacción desproporcionada, Antonela decidió intervenir.

Aunque en el video no llegan a oírse las palabras textuales de la esposa del astro del fútbol, las mismas hicieron que los escoltas se frenaran en seco y permitieran al pequeño pasar a ver al 10 y cumplir su sueño.

Antonela Roccuzzo defendió a un niño que quería conocer a Messi (Foto: Captura de pantalla de X)

Este gesto de la empresaria dio la vuelta al mundo por su humildad y generosidad. “Nunca rechaza a un niño”, “Una verdadera reina, la primera dama del mejor del mundo” y “Una mujer extraordinaria que acompaña inteligentemente a la personalidad pública y lo cuida. Gracias, Antonela”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en X.

Pero esta historia no fue la única que protagonizó el goleador argentino en su visita a España. Otro niño llamado Joaquín también se volvió viral en las últimas horas por su encuentro con Lionel Messi. Junto a su madre esperó por horas en el vallado que se organizó por la entrega de premios y, al salir, el deportista se acercó a ellos y le cumplió el sueño de tener su firma en la camiseta argentina.

El emotivo video de Joaquín, el niño que con la ayuda de su mamá conoció a Messi

En una entrevista con los medios presentes en el lugar, y sin dejar de llorar, Joaquín reveló lo que significó ese regalo para él y el sacrificio que había hecho su madre para que pudiera cumplir su sueño. “Es que es todo. Mi mamá me acompañó. Yo la amo mucho... El mejor regalo es mi mamá. Aunque no lo hubiese conseguido, siempre la hubiese amado y le habría dado las gracias por traerme acá, por darme todo lo que tengo. Gracias a todos”, expresó.

“Ahora la camiseta la pongo en un cuadro y la guardo de recuerdo. El regalo seguramente sea de mi mamá porque se lo voy a regalar seguramente porque se lo merece ella, no yo. Ella es todo”, concluyó.