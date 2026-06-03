Ella era moza y él ya jugaba la Copa Davis: la argentina que enamoró al semifinalista sorpresa de Roland Garros

Varias veces hizo eco la frase: “Ellos las prefieren argentinas”. Y es que a la lista que integran Michael Bublé, que formó una numerosa familia con Luisana Lopilato, y Matt Damon, que lleva más de 20 años de relación con la salteña Luciana Barroso, ahora también se sumó el tenista del momento: Jakub Mensik. El checo de 20 años, que el año pasado le ganó a Novak Djokovic en el Miami Open y ahora jugará la semifinal de Roland Garros, lleva más de un año y medio en pareja con la platense Josefina Catino Usabarrena. Se conocieron por casualidad —o por obra del destino— en el restaurante en el que ella trabajaba y la conexión fue instantánea. Aunque no sabía quién era, la joven dio el primer paso, y el resto es historia.

El martes 2 de junio, el tenista checo, que actualmente ocupa el puesto número 27 en el ranking ATP, se impuso con autoridad en el Court Philippe Chatrier de París por 6-4, 6-3 y 7-6 (7-3) ante el brasileño João Fonseca y se convirtió en el checo más joven en llegar a las semifinales de un Grand Slam. El viernes se enfrentará al número tres del mundo, el alemán Alexander Zverev, por un lugar en la semifinal del Roland Garros. Fue un día lleno de emociones y pudo compartirlo no solo con su equipo, sino también con su novia, quien días antes decidió que quería acompañarlo desde la primera fila.

Jakub Mensik se impuso en los cuartos de final del Roland Garros y jugará la semifinal con el alemán Alexander Zverev ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

“Son las ocho de la mañana y acabo de decidir que quiero ir a París a ver a mi novio, así que acompáñenme”, expresó en un video que subió a Instagram. Armó las valijas y llegó al aeropuerto media hora antes de que finalizara el check-in. Una vez en Francia, se maquilló en el auto, se cambió rápidamente en el hotel y finalmente llegó a su primer Roland Garros. “Empezó el partido y la verdad que la pasé mal. Por suerte ganó y puedo decir que no soy mufa”, expresó.

Josefina Catino alentó a Jakub Mensik en el Roland Garros

Tras la victoria, decidió quedarse para acompañar a su novio en los cuartos de final. El martes arrancó el día en el gimnasio y luego fue al club hasta que finalmente llegó la hora del partido. “Después de pasarla muy mal, ganó y yo estaba temblando”, admitió. Con su pase a la semifinal en mano, el checo siguió trabajando con su preparador físico y su delegación cerró la noche brindando con una copa de vino. “Muchas emociones juntas (y muchos rezos). ¡Nos vemos en semis!”, celebró la platense. Incluso su festejo fue incluido en la transmisión oficial del torneo.

¡Todo es alegría en el box de Mensik! 👏



Josefina Catino, novia argentina del checo, muy feliz por la victoria. 😁



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Pero, ¿quién es la joven argentina que enamoró a la promesa del tenis? Josefina Catino Usabarrena nació en La Plata. Hace cuatro años decidió probar la experiencia de vivir en Europa. Estuvo dos años en Dublín, Irlanda, y luego se instaló en Valencia, España, donde inició su formación universitaria. Desde 2024 estudia la Licenciatura en Gestión Turística y de Ocio en la Universidad Europea, en donde tiene planeado graduarse en 2028. “Busco oportunidades que me permitan aplicar mis conocimientos adquiridos en trabajos anteriores. Mi objetivo es contribuir a la excelencia operativa de un establecimiento hotelero, desarrollando habilidades clave en servicio, comunicación y gestión, mientras adquiero experiencia en un entorno dinámico orientado a la calidad”, reza la descripción de su perfil de LinkedIn.

Jakub Mensik y Josefina Catino están juntos desde hace un año y medio (Foto: Instagram @mensik.jakub)

Pero en Valencia no solo encontró el lugar para vivir y formarse académicamente, sino también el amor. Cuando llegó, empezó a trabajar como camarera en un restaurante de comida italiana y, de casualidad u obra del destino, la que debía ser su última noche en ese trabajo le dio un inesperado giro a su vida. Le dijeron que tenía que atender a una mesa VIP de tenistas: era el equipo de República Checa que estaba en la ciudad por la Copa Davis. Entre ellos estaba Jakub Mensik, pero ella no tenía idea de quién era, porque nunca tuvo contacto con el mundo del tenis. Incluso en la cena le preguntó, haciendo un gesto con las manos como si sostuviera una raqueta, si él también jugaba.

Josefina Catino Usabarrena nació en La Plata y estudia Licenciatura en Gestión Turística y de Ocio en Valencia (Foto: Instagram @josefinacatino)

“Ahí nos conocimos. Fue una interacción al principio muy de camarera y cliente, pero hubo algo ahí, no sé, en el aire, que nos conectó de alguna forma. Así nos conocimos y después la historia siguió y ahora ya llevamos más de un año y medio juntos”, dijo la joven en una entrevista con Radio Praga Internacional. Si bien es una historia nueva, lo cierto es que tiene un dejo de familiaridad porque Matt Damon también conoció a su esposa argentina cuando ingresó de incógnito al bar en el que ella trabajaba.

Pero, ¿cómo pasaron Josefina y Jakub de mesera-cliente a novios? Fue ella quien dio el primer paso: “Antes de irse, se acercó y me dijo que había sido un gusto conocerme. Ya habíamos hablado un poco. Obviamente, me pareció muy atractivo, así que ahí le pregunté por el Instagram. Y ahí se dio todo”.

La pareja se conoció en 2024 cuando él fue a comer a un restaurante de Valencia en el que ella trabajaba (Foto: Instagram @mensik.jakub)

La pareja oficializó su relación en las redes sociales a principios de 2025 y, lejos de ocultar su amor, empezó a publicar postales de sus vacaciones en Nueva York, las Maldivas y Grecia y hasta de su visita a la ciudad de Prostějov, en República Checa, la tierra natal de él. Si bien Josefina aseguró que le encantaría que su pareja conozca la Argentina, él ya evidenció que está bastante al tanto de lo que ocurre del otro lado del Atlántico.

Además de ser fanático de Lionel Messi, a quien conoció en el Miami Open de 2025, en una entrevista con ESPN Tenis, evidenció que estaba al tanto del fútbol argentino cuando le preguntaron si conocía a Estudiantes de La Plata y a Gimnasia y Esgrima de La Plata. “Sí, por supuesto, porque La Plata es la ciudad de mi novia. No sé realmente qué opino de esos dos equipos”, comentó, pero finalmente se inclinó por el “azul y blanco”. Además, si bien la pareja se comunica en inglés, ella le empezó a inculcar varias palabras en español a su novio. El tenista sabe decir “Buenos días” y en uno de sus posteos de Instagram le comentó: “Hermosa, te amo”.

Cuando se conocieron, ella no sabía quién era él, pero cuando él se acercó para despedirse, ella se animó y le pidió su Instagram (Foto: Instagram @mensik.jakub)

Cuando empezaron su relación, ambos supieron que muchas veces sus compromisos con el tenis y la universidad iban a ser un tema con el que iban a tener que lidiar. De hecho, a los pocos días de conocerse, él tuvo que viajar a China y rápidamente tuvieron que experimentar la distancia. Pero el amor pudo más y supieron manejar las demandas de sus carreras, organizar viajes en el medio para pasar tiempo juntos y apoyarse incondicionalmente desde cualquier parte del mundo. “Cada pareja tiene sus términos, sus condiciones y yo lo acompaño desde un lado a él y él me acompaña desde otro a mí”, aseguró ella. Ahora, el próximo hito que vivirán juntos será la semifinal de uno de los torneos de tenis más prestigiosos del mundo.