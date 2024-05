Escándalo en la AFA: la denuncia de tres jugadoras de la selección argentina por la destrato de la asociación hacía ellas

Escuchar

La selección argentina de fútbol femenino continúa atravesando por una crisis. Luego de la revelación de Estefanía Banini y de algunas jugadoras más sobre la salida del equipo por “la falta de interés, tres futbolistas más decidieron tomar el mismo camino y presentaron sus renuncias, a pocos días del comienzo de una fecha FIFA. Además, lo hicieron con publicaciones en sus respectivos Instagram, revelando motivos inaceptables para jugadoras profesionales.

“Hay muchas jugadoras que no estamos por otros temas no futbolísticos. Nos agotó la falta de interés por la rama femenina, por eso dimos un paso al costado, creímos que era el paso ideal. No fue una decisión fácil”, había revelado Estefanía Banini, jugadora de Atlético de Madrid, hace poco tiempo en una entrevista con el canal TyC Sports. Y este lunes, volvió a destaparse la olla sobre los asuntos extrafutbolísticos por los que las jugadoras, todas de Boca, decidieron finalizar su ciclo con la Albiceleste.

Una de ellas es Lorena Benítez. La jugadora de Boca, de 25 años, expresó en su cuenta de Instagram los “varios motivos tristísimos que vengo viviendo con la selección de mi país”. La mediocampista, además, escribió: “En primer motivo, una situación que desde los 14 años cuando formaba parte del SUB17 no me tocaba vivir , que fue no tener la posibilidad de un Desayuno o Almuerzo en las citaciones de entrenamiento con la Preselección del día Martes y miércoles pasado ,la respuesta de siempre? “NO HAY PLATA” . El cual esos días recibimos al finalizar el entrenamiento Un SÁNDWICH DE J&Q CON UNA BANANA, teniendo que llegar a nuestras casas al rededor de las 15hs ,16hs o más , sabiendo que tenemos compañeras que vuelven en Transporte Público”.

Otro motivo fue enterarnos que los viáticos que normalmente recibía por la fecha FIFA “NO IBAN A SER PAGADOS (Ya que se hacía en Buenos Aires)”. Y agregó: “También remarcar que fue hecho acá para “NO TENER GASTOS” y que las jugadoras no reciban nada “YA QUE NO HAY PLATA”, pero a nuestras familias si COBRARLES $5.000 EL INGRESO AL ESTADIO. Y así millones de cosas que hemos pasado, siendo BOLUDEADAS una y otra vez”, escribió en su denuncia.

Otra de las futbolistas que tomó el mismo camino fue Julieta Cruz. La actual jugadora de Boca y con experiencia en Mundial, Copa América y Juegos Panamericanos, posteó: “Hago pública mi no participación en esta fecha FIFA y probablemente mi no continuidad en la selección argentina. Representar a tu país, intentar siempre dejar todo, esforzarte, sacrificarte y dejando mil cosas de lado , llega un punto que cansan las injusticias, que cansa no ser valorada, no ser escuchada y peor aún ser humilladas; hay que tener memoria, ser empáticas con la que tengo al lado, porque si no lo soy indudablemente no puedo estar en un equipo”.

La nacida en Mendoza, cerró su publicación expresando una acusación similar a la de su compañera: “Se necesitan mejoras en la selección argentina femenina de fútbol y no hablo solo desde lo económico, hablo de entrenar y tener un almuerzo, un desayuno. No un sanguchito de fiambre con una banana… solo deseo que generación futuras no pasen por esto y puedan realmente disfrutar de estar en la selección”.

La tercera en hacerlo fue Laurina Oliveros, una de las arqueras de la selección y del Xeneize. No fue tan directa como sus compañeras, pero dejó en claro un deseo: “Con el corazón partido y mil ilusiones que se esfuman de a poco. ¿Mi deseo para el año y los que siguen? Que las generaciones que vienen puedan disfrutar y ser felices corriendo atrás de la redonda, como quizás en algún momento lo fuimos nosotras”.

Las jugadoras no tardaron en contar con el apoyo de Estafanía Banini. La futbolista escribió en su cuenta de la red social X: “Cuestión de tiempo! Gracias por animarse a hablar”, esto, en referencia a la salida de sus excompañeras.

En este contexto, podrían darse más renuncias en el seleccionado argentino, todo a pocos días que el equipo dispute los dos duelos de la fecha FIFA ante Costa Rica, el 31 de mayo y el 3 de junio.

LA NACION