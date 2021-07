Escándalo en la Villa Olímpica: se filtraron imágenes de los basquetbolistas de Eslovenia jugando al póker y bebiendo vodka

Todas las cámaras se quedaron con Luka Doncic después de una primera jornada del básquetbol en Tokio 2020 en la que la estrella del equipo de Eslovenia se lució con 48 puntos en la victoria ante la Argentina por 118-110. Pero las miradas también se posaron sobre el equipo balcánico fuera de la cancha, ya que se hicieron virales imágenes en las que se vio a todo el plantel celebrando en la Villa Olímpica, jugando al póker, sin mascarillas y tomando vodka.

Esta situación generó mucha controversia y se cree que podría causarle problemas al equipo esloveno (incluso podrían recibir sanciones), pues rompieron con las reglas de convivencia establecidas para la Villa Olímpica. Cristina Ouviña, jugadora de la selección española de básquetbol, fue quien publicó una serie de historias en Instagram en la que se puedo observar al equipo celebrando fuera de todos los protocolos y hasta se advierte en alguna imagen una mesa con algunos elementos para armar cigarrillos.

Cuando comenzaron a crecer los críticas por esta situación, Ouviña rápidamente borró los videos de su cuenta, pero las imágenes se hicieron virales. La jugadora española es una de las figuras de Valencia Basket, entidad que tiene en su plantel masculino a los eslovenos Klemen Prepelic y Mike Tobey.

Vodka y póker, sin mascarillas y en la Villa Olímpica: la celebración del plantel de Eslovenia que podría generarle sanciones Instagram

La jugadora española se disculpó horas más tarde con un posteo en Instagram: “Me gustaría pedir disculpas a quienes se hayan podido sentir molestos con las imágenes que publiqué en mis redes sociales, especialmente a los miembros de la delegación de Eslovenia, a los que no me cansaré de pedir disculpas una y otra vez si hace falta . Me equivoqué compartiendo esta parte de mi experiencia olímpica, pero quiero destacar que todos los atletas que estamos en Tokio somos conscientes de la situación de pandemia en la que vivimos y de que no debemos relacionarnos con nadie ajeno a la gran burbuja de la Villa. Somos los primeros interesados en cuidar nuestra salud y la del resto de los deportistas para poder disfrutar de esta experiencia única al 100%, por lo que, aunque en estas imágenes pudiera parecer lo contrario, pasamos controles continuamente y somos muy respetuosos con los protocolos sanitarios que han sido marcados por el COI y las autoridades japonesas”.

Eslovenia, tras el triunfo ante Argentina en la primera fecha del Grupo C, se enfrentará este jueves a Japón y en la última jornada (el 1° de agosto) podría definir su clasificación ante España.

En las próximas horas se podría conocer si existirá una sanción para la selección de Eslovenia y si podrían también sancionar a la jugadora española, ya que en ambos casos se rompió la burbuja propuesta por el Comité Olímpico Internacional.

LA NACION