Quién es Marcos Moneta, el rayo de los Pumas que se convirtió en héroe contra Sudáfrica

“Salió así”. Antes de que alguien piense que fue un homenaje, Marcos Moneta aclara que fue una feliz casualidad. Eso de señalar hacia adelante y la palomita para volar al segundo try trajeron el inmediato recuerdo de Juan Imhoff frente a Irlanda en el Mundial de 2015. “A Juan lo tengo como un referente, por supuesto”, aclara más allá de la coincidencia. Fue uno de los héroes en un partido para la historia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En el triunfo de los Pumas sobre Sudáfrica por 19 a 14... luego de estar abajo en el marcador y jugar todo el partido con uno menos.

La hazaña de los Pumas, que jugaron con seis por la expulsión de Gastón Revol, que terminaron con 5 por la amarilla a Lautaro Bazán Vélez, se explica, en buena parte, por la destreza de Moneta. Fue el autor de dos tries sensacionales de “larga distancia”, como le dicen en esta especialidad del rugby jugado con siete hombres por lado.

El primer try de Moneta

Este chico de San Andres, de 21 años, es uno de los principales desarrollos que tuvo el equipo. Un equipo que no pudo jugar contra las potencias desde que comenzó la pandemia. Por eso era una gran incógnita lo que pudiera ocurrir en esta cita olímpica. Mientras Australia, Nueva Zelanda y Fiji se midieron entre sí, la Argentina jugó los torneos que organizó World Rugby, sin las principales potencias del seven.

Y más allá de que el equipo trabajó mucho para mejorar su defensa y su sistema, el gran cambio que tuvo el seleccionado a partir de 2020 fue Moneta. Le dio al equipo de Gómez Cora los tries de 60 o 70 metros . Esos que resuelven partidos trabados. Esos que salen de la galera cuando el equipo está acorralado y permiten convertir el sufrimiento de la defensa en el festejo del triunfo.

El segundo try de Moneta

Franco Sábato tenía ese tipo de velocidad y cada tanto generaba acciones así. Pero Moneta lo hace en casi todos los partidos y, a veces, más de una vez. Gómez Cora incorporó con él un arma que el equipo no tenía.

Esa velocidad internacional fue decisiva en un partido que desde los tres minutos puso al equipo en una posición de resistir. Apenas seis hombres para cubrir todo el ancho de la cancha. Cuando los sudafricanos debían encontrar los espacios fue Moneta el que vio los huecos en la defensa de los africanos.

La palomita, dice, fue por pura emoción. “Fue la euforia de hacer un try así con uno menos, usando el pie que es algo que practico tanto, con Santi que me ayuda, con Franco Sabato que me tira tips. Estoy muy feliz de haberlo hecho. Cuando me acuesto a dormir, imagino un try así”.

Marcos Moneta apoya uno de sus tries contra Sudáfrica en el gran triunfo de los Pumas Shuji Kajiyama - AP

Moneta es uno de los tres integrantes de este equipo que consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018. Los otros dos son el Pulpo Lucio Cinti e Ignacio Kiki Mendy.

“Ahora vamos a buscar el podio, vamos por la medalla. Vamos a dar todo por llevar esta bandera lo más alto posible. Vamos a redoblar lo que hicimos y demostrar por qué somos un gran equipo”, se ilusiona quien en la World Series de seven jugó 18 partidos y apoyó 15 tries. Impresionante.

No son los favoritos. El próximo rival, Fiji, es el campeón olímpico. El duelo se jugará hoy mismo para la Argentina, a las 23.30 (las 11.30 de la mañana del miércoles japonés). Van contra el equipo que parece invencible. Pero después de la hazaña contra Sudáfrica, los Pumas mostraron que no se entregan fácilmente. Y tienen un rayo que se anima a todo.

Marcos Moneta ya apoyó un try y se suma al fesetjo Ignacio Mendy; los chicos de los Juegos de la Juventud en Buenos Aires 2018, concretaron una hazaña contra Sudáfrica en Tokio 2020 Shuji Kajiyama - AP

LA NACION