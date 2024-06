Eurocopa 2024: el hincha alemán que deslumbra con el saxo y le pone un color diferente a la previa de los partidos

Escuchar

En la previa de la tercera fecha de la Eurocopa, un certamen que deslumbra a los fanáticos del fútbol en el Viejo continente, un hincha de la selección de Alemania musicalizó las horas previas al partido contra Suiza con su saxo.

Al ser el país anfitrión, los alemanes invaden las calles de su país y este hincha no quiso ser menos a la hora de ponerle un color diferente a la previa de un partido que le puede dar la clasificación a los teutones a la siguiente ronda.

Alemania es la principal candidata a quedarse con la Eurocopa ANGELOS TZORTZINIS - AFP

Vestido con una remera alemana de la década del 90′, el hombre subido a una especie de banco sobresalió del resto por su instrumento musical y cómo, a medida que pasaban los minutos, tocaba diferentes temas que eran reconocidos por el público.

A la hora de mostrar todo su repertorio musical, el hincha alemán entonó las canciones “Danza Koduro”, “Mi gente” -interpretada por J Balvin-, “Waka Waka” -la canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010-, “Freed from Desire” de la artista italiana Gala Rizzatto, “Major Tom” de Peter Schilling y “Shut Up and Dance” de Walk the Moon.

Durante varios minutos, el alemán se llevó todas las miradas y aplausos de los presentes, quienes acompañaron el ritmo de cada canción con saltos, gritos y mucha expectativa, por lo que será un nuevo encuentro de su selección ante su par suizo.

Integrante del Grupo “A”, Alemania comparte la clasificación con Suiza, Escocia y Hungría. Los dos primeros tendrán su lugar asegurado en la siguiente fase, mientras que el tercero tendrá que sumar la mayor cantidad de puntos posibles para estar dentro de la nómina de los mejores cuatro terceros para seguir con vida en el certamen europeo.

La particular propuesta de una empresa escocesa para sus empleados

La Eurocopa atraviesa significativamente a las poblaciones de cada país participante. En el caso de Escocia, quien se encuentra en el grupo con Alemania, tendrá una ardua misión para clasificar a la siguiente fase.

Durante la jornada de este domingo, los escoceses se medirán ante Hungría, quien está muy relegado en el grupo y precisará de un milagro para seguir en carrera. Por su parte, Escocia, de ganar, podría ingresar en el pelotón de los mejores terceros y así contar con una chance más de ir en búsqueda del ansiado título.

Fuera de los límites del campo de juego, una empresa de Escocia hizo una original propuesta a sus empleados: en caso de que su selección le gane a Hungría, podrán ingresar dos horas más tarde en la jornada del lunes. Pero eso no es todo.

La particular propuesta de una empresa escocesa para sus empleados X @ataquefutbolero

Si Escocia vence por 3 goles o más a Hungría, obtendrán un beneficio sumamente mayor: tendrán el permiso para tomarse el lunes libre.

Así las cosas, los futbolistas de Escocia no solo tendrán en su poder el hecho de poder seguir en carrera en la Eurocopa, sino que también podrán darle una alegría extra a los fanáticos de esta empresa de su país que vivirán el encuentro con un condimento extra.

