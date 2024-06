Es brasileño, vino a la Argentina y quedó atónito al intentar entender el uso que le damos a una palabra

Escuchar

Cada vez más turistas que visitan Argentina comparten en sus redes sociales situaciones que les resultan llamativas, desde preparaciones culinarias y hasta formas de ser y hablar. En este sentido, un joven oriundo de Brasil no pudo ocultar su asombro al intentar entender una palabra que los argentinos usamos a diario y para diversas cuestiones, tantas que se quedó sin palabras.

Mediante su cuenta de TikTok, el usuario @viniciuzscofield, quien cuenta con más de 180 mil seguidores y se dedica a explicar con humor cómo usan los argentinos diversas palabras o frases, narró lo que le costó comprender cómo se usa una expresión clásica del castellano. Además, admitió que hasta el momento no sabe cómo emplearla de manera correcta, ya que no es parte de su vocabulario. “Existe una palabra que soluciona cualquier situación complicada en Argentina, y esa palabra es ‘coso’”, lanzó, dejando en claro en su cara la frustración por no poder entender el real alcance de su extendido uso.

“Los argentinos usan esa palabra para cualquier situación. Pero, no contentos, los argentinos lo complicaron más y más para nosotros, los extranjeros”, sumó el joven. En ese sentido, en su video decidió brindar varios ejemplos de cómo se usa, aunque dejó en claro que todo se complica cuando se dice “la cosa” o cuando se suma “el cosito y la cosita”.

La publicación no pasó desapercibida en la red social y generó muchas risas entre los usuarios (Captura: TikTok)

“Cuando el argentino está en una situación rara o sospechosa, dicen ‘que cosa rara‘”, sostuvo, realmente desconcertado. Después, puso otro ejemplo y lanzó: “Se tropezó en la calle y siguió caminando como si tal cosa”. “¿¡Qué!? No entiendo, necesito más información. ‘Tal cosa’, ‘me da cosa’”, sentenció, realmente frustrado.

Las reacciones de los usuarios al video viral

Como era de esperarse, el posteo del joven brasileño no pasó desapercibido y se hizo rápidamente viral en la red social china, teniendo en cuenta que acumuló miles de visualizaciones, ‘Me gusta’ y una gran cantidad de comentarios. Algunos mostraron apoyo a su teoría, mientras que otros intentaron explicarle el uso de la palabra; sin embargo, no faltaron quienes siguieron bromeando con la terminología.

“Pará, pará. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, la cosa es así, te lo explico porque no vaya a ser cosa que entiendas cualquier cosa”; “La palabra ‘cosa’, ‘pendorcho’, ‘chirimbolo’ son palabras código, el cual activa la telepatía, la cual solo funciona en Argentina”; “Jajajaja, recién me estoy enterando de que los argentinos somos tan complicados... qué cosa che”; “Coso puede ser cualquier cosa entre un átomo y un agujero negro”; “Lo más gracioso es que nos entendemos jajaja”; “Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa son 2 cosas diferentes”; “Disimuladamente = como quien no quiere la cosa como si fuera tu idea = como cosa tuya” y “Jajaja tal cual, qué genio nadie mejor para explicar la cosa del coso”, fueron algunos de los mensajes más destacados de los usuarios.

