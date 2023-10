escuchar

SANTIAGO DE CHILE.- Cruzó la meta y a los pocos segundos se descompensó. Cree que el esfuerzo y el cansancio extremo le bajaron la presión. Un rato después llegó a la Villa Panamericana de la que había salido a las 4 de la mañana, pero no pudo dormir ni media hora de siesta. La adrenalina todavía estaba ahí, de fiesta en el cuerpo. Sin embargo, a Florencia Borelli poco de eso le importa. Mucho más después de haberse convertido en la primera mujer argentina en conseguir una medalla en maratón en unos Juegos Panamericanos y la cuarta en esta disciplina considerando ambas ramas. La marplatense de 30 años terminó segunda en la prueba, a tan solo 17 segundos de la mexicana Citlali Cristian (2h2712s) y se subió al podio en Santiago 2023 (lo completó la peruana Gladys Tejeda con 2h30m39s).

Como plus, quedó a tiro de los Juegos Olímpicos de París 2024 y ya tiene en foco que el año que viene buscará esa clasificación. “Es un orgullo haber sido la primera en conseguir una medalla en maratón femenina, con todo lo que implica la lucha de las mujeres y estoy muy feliz de que sea mi primera panamericana”, le dijo a LA NACIÓN, mano a mano, unas horas después de su logro. Intentando “caer”.

La mexicana Citlali Cristian le arrebató el oro a Florencia Borelli en el sprint del maratón de Santiago 2023 ERNESTO BENAVIDES - AFP

-¿Ya pudiste dimensionar?

-Un poco, sobre todo cuando llegué a la habitación y llamé a mi hijo y a mi marido, que fue lo primero que hice. Milo (de 8 años) estaba supercontento, estaba emocionado porque lo nombré en la tele y miró el videíto un montón de veces, se lo guardó. Vieron todo desde muy temprano, me siguieron en toda la carrera y me pone muy feliz compartirlo con ellos.

-Corriste con la naturaleza que lo hacés siempre, pero de la mano de esta medalla vinieron el plus de ser la primera mujer en conseguirla y la cuarta en la historia.

-Es muchísimo, es un orgullo haber sido la primera en conseguir una medalla, con todo lo que implica la lucha de las mujeres y estoy muy feliz de que sea mi primera panamericana.

-Después de no poder clasificarte a Tokio 2020 dijiste que necesitabas un cambio. ¿Cómo fue dejar de lado las pruebas que hacías en pista (3.000, 5.000 y 10.000) para volcarte a la maratón?

-Para Tokio quedé muy cerca de la clasificación, fue una semana dura cuando me enteré. Pero a mí el malestar no me dura demasiado, cuando se me pasó sentí que necesitaba algo diferente. Así que me dije: ‘Vamos con el maratón’. Había corrido una vez, siendo muy chica en Mar del Plata y lo hice en Buenos Aires, me fue superbien, las maratones me sientan superbien. Fue como una inyección para salir un poco de la pista y olvidar un poco de… No sé, es como la vida, una a veces necesita ir por otro caminito.

-¿Cómo es la pelea con la mente en deportes tan duros como éste?

-Este domingo era llegar o parar, dos opciones (risas). Pero bueno, ahí es cuando uno pelea con la mente, la maratón es una carrera muy mental. Me pasó que me acalambré mucho, en los últimos 10 kilómetros iba superacalambrada y hay que seguir, porque hay que luchar por la medalla. Nunca me había acalambrado en una maratón, fue mi primera vez luchando contra eso que no sé si son problemas, porque puede pasar y porque son 42 kilómetros y el cuerpo no está preparado, y fue luchar con a cabeza. Igual siempre creo que se lucha, aunque no tengas ningún dolor.

Florencia Borelli le dio a la Argentina la primera medalla panamericana en una maratón femenina Martin Mejia - AP

-¿Hacés algo más para potenciar tu rendimiento por fuera del entrenamiento físico y técnico?

-Hace unos meses arranqué con una psicóloga que me ayudó un montón. Porque siempre llegaba a mi casa y le charlaba a mi marido un montón de cosas que me pasaban en la carrera o en el deporte, que era duro, que estaba cansada y él siempre me recomendaba que vaya, que me iba a poder dar más herramientas. Por ese lado mejoré bastante, porque más allá de lo físico está la salud mental, que es muy importante, no solamente en el deporte, también en la vida. Y en lo que hacemos nosotros también hay mucha presión, quizás un fracaso, te entrenás muy duro, las cosas no te salen y para eso ayuda mucho. Bueno, ‘Dibu’ Martínez habló mucho de esto en el último Mundial y está bueno, sino siempre todo es entrenarnos.

-¿Sufriste sensaciones relacionadas a la frustración a lo largo de tu carrera?

-Siempre fui muy exigente conmigo y hace unos años mi hermana gemela Mariana, que pronto va a estar corriendo acá también (los 1.500 metros), me aconsejó que viera las cosas de otra manera. Yo ganaba, pero siempre algo me faltaba. Si no era la marca era la medalla, si no era la medalla era la marca y ella me decía que tenía que disfrutar, más allá del resultado. Nos ayudamos mucho y yo de ella aprendí a disfrutar del éxito y del fracaso, qué es tan difícil… A veces se dice: ‘Bueno, ganó y tiene que estar contenta’ y a veces no estás contenta, no pasa. Entonces, ella fue la que me trabajó muchos años la cabeza y por eso puedo plasmar hoy esto. Quizás la Florencia de unos años atrás no hubiese llegado contenta y hoy llegó contenta a la meta.

-¿La llamaste?

-(Risas) Sí, hablé una hora. A mí lo que más me motiva a la hora de correr es que ella me admira, me toma de ejemplo y me sigue un montón. Entonces lo necesito, es como que digo: ‘Mi hermana va a estar superorgullosa’, siento que le doy más motivación a ella de que se puede, y de hecho hoy me lo dijo y eso me llena. Somos gemelas, tenemos una relación hermosa. Desde que nacimos, todas nuestras etapas fueron juntas. Amo a todos mis hermanos, pero con ella es especial.

Florencia Borelli le dijo a LA NACION que aprendió a a disfrutar, gracias a su hermana Florencia MARCELO HERNANDEZ/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT - PHOTOSPORT CHILE

-¿Ya pensás en la clasificación a París 2024?

-Más allá de esta medalla, la marca fue muy buena (quedó a 6 segundos de la clasificación) porque correr acá en Chile es muy difícil: estaba muy húmedo, el circuito tenía más de 10 kilómetros de falso llano y eso para el fondo es muchísimo, teniendo algo de altura, que si bien son 600 metros, se sienten. Así que sí, ahora viene descansar unos días con mi hijo y después ya hay que encarar la preparación para buscar la clasificación en la maratón de Sevilla el año que viene.

-¿Qué sentís y qué soñas en el medio de todo esto?

-Esta es mi primera medalla panamericana, es todo nuevo, un empujón para seguir soñando. Para una misma crearse la película de que nada es imposible, de que todo se puede lograr. Así que hay que seguir el camino, todavía falta un último tramo. Ahí estaremos dándolo todo como siempre.

-Después de esto nadie te va a convencer de que algo no podés, ¿no?

-Exacto, exacto, exacto. Pero la experiencia y las buenas semanas van formando al atleta constantemente. Por eso pienso que, de alguna manera, tenemos que abrazar al éxito y al fracaso: los dos tienen que ser bienvenidos, aunque a veces sea difícil.