FOTOS al 100: las mejores imágenes de la Fase de Grupos del Mundial
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Hinchas alientan a la Selección Argentina en la primera fase del mundial, (Aníbal Greco / Enviado especial para LA NACIÓN)
El festejo entre Rodrigo de Paul y Lionel Messi durante el partido contra Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas (Aníbal Greco/Enviado especial para LA NACIÓN)
Hinchas noruegos miran el partido bajo la lluvia (Buda Mendes / GETTY IMAGES); Michel Kuka Mboladinga, simpatizante de la República Democrática del Congo, rinde homenaje al fallecido primer ministro congoleño Patrice Lumumba, permaneciendo inmóvil antes del partido contra Colombia (Ulises RUIZ / AFP); Hinchas de Senegal esperan el comienzo del partido, (Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images))
Bruno Guimaraes de Brasil, se refresca con agua durante el partido de frente a Marruecos, (AP Photo/Adam Hunger); Erling Haaland (9), de Noruega, y Zaid Tahseen (4), de Irak, observan el balón durante el partido que disputaron el 16 de junio (AP Photo/Charles Krupa); El egipcio Zizo y el belga Maxim De Cuyper luchan por el balón durante el partido entre ambos países el 15 de junio, (AP Photo/Lindsey Wasson)
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Ecuador vs. Costa de Marfil, (AP Photo/Matt Slocum); Suecia vs. Túnez, (AP Photo/Moises Castillo); Uzbekistan vs. Colombia, (Photo by Rodrigo Oropeza / AFP); Nuno Mendes de Portugal reacciona durante el partido contra Congo, (Molly Darlington / GETTY IMAGES )
Lawrence Ati-Zigi de Ghana vuela por el aire para defender su arco frente a Panamá, (Frank Gunn/The Canadian Press via AP); Ramin Rezaeian de la selección de Irán anota el primer gol de su equipo ante Nueva Zelanda, (AMIE SQUIRE / GETTY IMAGES); Marc Cucurella de España y Ryan Mendes de Cabo Verde, (AP Photo/Erik S. Lesser);
Jerome Opoku de Ghana disputa el balón con Cecilio Waterman de Panamá,(Kevin C. Cox / GETTY IMAGES); el australiano Alessandro Circatiy el estadounidense Ricardo Pepi durante una jugada en el partido que disputaron por el mundial 2026, ((AP Photo/Abbie Parr))
Una fotógrafa intenta cubrirse de la lluvia luego de que se suspendiera el partido entre Francia e Irak por el mal clima, (FRANCK FIFE / AFP); Personal de la organización del Mundial 2026 quita el agua de la cancha antes del partido entre Francia e Irak que finalmente fue suspendido por el temporal, (MAURO PIMENTEL / AFP); Jugadores de Noruega realizan un ritual de remo durante el partido contra Senegal, (Foto AP/Seth Wenig)
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Cody Gakpo, de los Países Bajos, cae sobre Gustaf Lagerbielke, de Suecia, (AP Photo/Ashley Landis);
El delantero sueco Alexander Isak disputa el balón con el defensa neerlandés Denzel Dumfries, (Paul ELLIS / AFP);
El árbitro Dario Herrera, le saca la tarjeta roja a Nathan Ngoy de Bélgica, ( AP/Gregory Bull)
Alemania y Costa de Marfil se enfrentaron el 20 de junio, (Tom Weller/dpa);Juninho Bacuna, de Curazao, disputa el balón con Alan Franco, de Ecuador, (AP/Ed Zurga); Uruguay y Cabo Verde se enfrentaron en Miami Gardens, Florida, (AP/Lynne Sladky); Matías Galarza de Paraguay durante el partido frente a Turquía, (AP/Eakin Howard))
Mohanad Lashin, de Egipto, disputa el balón con Sarpreet Singh, de Nueva Zelanda, (AP/Abbie Parr); El árbitro Amin Mohamed Omar dirigió el partido entre Argentina y Austria, (Francois Nel/Getty Images)
Argentina / Austria: Lionel Messi se lamenta al errar un penal , (Aníbal Greco enviado especial para LA NACIÓN); Messi celebra el segundo gol que le dio el triunfo definitivo a la Selección Argentina, (Tullio Puglia / vía Getty Images), el festejo final y saludo a los hinchas antes de retirarse del campo de juego (Aníbal Greco / Enviado especial para LA NACIÓN)
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Cristiano Ronaldo durante el partido que Portugal disputó contra Uzbekistán, ( Hakan Akgun/Anadolu via Getty Images, AP Photo/Eric Gay y MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES
El alemán Aleksandar Pavlovic pelea por la pelota con el ecuatoriano Pedro Vite. Seguidores de EE.UU. esperan el comienzo del partido contra Turquía. El japonés Zion Suzuki ataja una pelota durante el partido contra Suecia. Foto: Yuki Iwamura/AP, Andre Penner/AP, Tony Gutiérrez/AP
Yahia Fofana, arquero de Costa de Marfil, ataja una pelota durante el partido contra Curaçao. Seguidores de Japón en el estadio Dallas. El arquero mexicano Guillermo Ochoa
Fotos :Petr David Josek/ AP, Alex Slitz / GETTY IMAGES, Silvia Izquierdo/AP
Yoane Wissa de Congo y Jefferson Lerma de Colombia, se disputan el balón. El mexicano Guillermo Ochoa es lanzado por el aire por sus compañeros tras las victoria por 3-o contra república Checa.
Fotos: Natacha Pisarenko/AP, Molly Darlington/Getty Images
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Banderazo de los hinchas argentinos en la previa del partido de la Selección frente a Jordania. Foto: Aníbal Greco/Enviado Especial para LA NACIÓN
Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi celebran los goles que la Selección Argentina le hizo a Jordania durante el partico por la fase de grupos. Fotos: Stacy Revere/Getty Image y Aníbal Greco/Enviado Especial para LA NACIÓN
Messi festeja un gol durante el partido del Mundial 2026 entre Jordania y Argentina en el AT&T Stadium de Dallas, Texas. Foto: Aníbal Greco/ Enviado Especial para LA NACIÓN