FOTOS al 100: las mejores imágenes de la Fase de Grupos del Mundial

Una fotógrafa intenta cubrirse de la lluvia luego de que se suspendiera el partido entre Francia e Irak por el mal clima, (FRANCK FIFE / AFP); Personal de la organización del Mundial 2026 quita el agua de la cancha antes del partido entre Francia e Irak que finalmente fue suspendido por el temporal, (MAURO PIMENTEL / AFP); Jugadores de Noruega realizan un ritual de remo durante el partido contra Senegal, (Foto AP/Seth Wenig)