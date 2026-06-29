LA NACION
Messi festeja su tercer gol durante el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Argelia

FOTOS al 100: las mejores imágenes de la Fase de Grupos del Mundial

1'
Compartir
Argentina vs Austria en el estadio AT&T de Arlington, Texas \
Hinchas alientan a la Selección Argentina en la primera fase del mundial, (Aníbal Greco / Enviado especial para LA NACIÓN)
Argentina vs Argelia en el estadio Arrowhead de Kansas City Rodrigo De Paul y Lionel Messi
El festejo entre Rodrigo de Paul y Lionel Messi durante el partido contra Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas (Aníbal Greco/Enviado especial para LA NACIÓN)
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 22: Norway fans arrive before the FIFA World Cup 2026 Group I match between Norway and Senegal at New York New Jersey Stadium on June 22, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Buda Mendes/Getty Images/AFP (Photo by Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Democratic Republic of Congo's supporter Michel Kuka Mboladinga, pays tribute to Democratic Republic of Congo's late prime minister Patrice Lumumba, by remaining motionless ahead of the 2026 World Cup Group K football match between Colombia and Democratic Republic of Congo at the Guadalajara Stadium in Zapopan on June 23, 2026. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 16: Senegal fans cheer their side on during the FIFA World Cup 2026 Group I match between France and Senegal at New York New Jersey Stadium on June 16, 2026 in East Rutherford, United States. (Photo by Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images)
Hinchas noruegos miran el partido bajo la lluvia (Buda Mendes / GETTY IMAGES); Michel Kuka Mboladinga, simpatizante de la República Democrática del Congo, rinde homenaje al fallecido primer ministro congoleño Patrice Lumumba, permaneciendo inmóvil antes del partido contra Colombia (Ulises RUIZ / AFP); Hinchas de Senegal esperan el comienzo del partido, (Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images))
Brazil's Bruno Guimaraes (8) cools down with a splash of water in the first half during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Adam Hunger)
Norway's Erling Haaland (9), left, and Iraq's Zaid Tahseen (4) eye the ball during the World Cup Group I soccer match between Iraq and Norway in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Charles Krupa)
Egypt's Zizo and Belgium's Maxim De Cuyper battle for the ball during the World Cup Group G soccer match in Seattle, Monday, June 15, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson)
Bruno Guimaraes de Brasil, se refresca con agua durante el partido de frente a Marruecos, (AP Photo/Adam Hunger); Erling Haaland (9), de Noruega, y Zaid Tahseen (4), de Irak, observan el balón durante el partido que disputaron el 16 de junio (AP Photo/Charles Krupa); El egipcio Zizo y el belga Maxim De Cuyper luchan por el balón durante el partido entre ambos países el 15 de junio, (AP Photo/Lindsey Wasson)
publicidad
Ecuador's Pedro Vite, right, and Ivory Coast's Nicolas Pepe vie for the ball during a World Cup Group E soccer match in Philadelphia, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Matt Slocum)�
Tunisia goalkeeper Mouhib Chamakh (1) makes a save from Sweden's Viktor Gyokeres (17) during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)
Colombia's midfielder #14 Gustavo Puerta and Uzbekistan's midfielder #22 Abbosbek Fayzullaev fight for the ball during the 2026 World Cup Group K football match between Uzbekistan and Colombia at the Mexico City Stadium in Mexico City on June 17, 2026. (Photo by Rodrigo Oropeza / AFP)
HOUSTON, TEXAS - JUNE 17: Nuno Mendes #25 of Portugal warms up before the FIFA World Cup 2026 Group K match between Portugal and Congo DR at Houston Stadium on June 17, 2026 in Houston, Texas. Molly Darlington/Getty Images/AFP (Photo by Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Ecuador vs. Costa de Marfil, (AP Photo/Matt Slocum); Suecia vs. Túnez, (AP Photo/Moises Castillo); Uzbekistan vs. Colombia, (Photo by Rodrigo Oropeza / AFP); Nuno Mendes de Portugal reacciona durante el partido contra Congo, (Molly Darlington / GETTY IMAGES )
Spain's Marc Cucurella, left, and Cabo Verde's Ryan Mendes fight for the ball during the World Cup Group H soccer match between Spain and Cape Verde in Atlanta, Monday, June 15, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser)
Ghana's Lawrence Ati-Zigi (1) flies through the air making a save as teammate Marvin Senaya (26) and Panama's Jose Luis Rodriguez (7) look on during the World Cup Group L soccer match between Ghana and Panama in Toronto, Wednesday, June 17, 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)
LOS ANGELES, CALIFORNIA - JUNE 15: Ramin Rezaeian #23 of IR Iran scores his team's first goal past Max Crocombe #1 of New Zealand during the FIFA World Cup 2026 Group G match between IR Iran and New Zealand at Los Angeles Stadium on June 15, 2026 in Los Angeles, California. Jamie Squire/Getty Images/AFP (Photo by JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Lawrence Ati-Zigi de Ghana vuela por el aire para defender su arco frente a Panamá, (Frank Gunn/The Canadian Press via AP); Ramin Rezaeian de la selección de Irán anota el primer gol de su equipo ante Nueva Zelanda, (AMIE SQUIRE / GETTY IMAGES); Marc Cucurella de España y Ryan Mendes de Cabo Verde, (AP Photo/Erik S. Lesser);
TORONTO, ONTARIO - JUNE 17: Jerome Opoku #18 of Ghana controls the ball against Cecilio Waterman #18 of Panama during the FIFA World Cup 2026 Group L match between Ghana and Panama at Toronto Stadium on June 17, 2026 in Toronto, Ontario. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP (Photo by Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Australia's Alessandro Circati, left, and United States' Ricardo Pepi challenge for the ball during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Abbie Parr)
Jerome Opoku de Ghana disputa el balón con Cecilio Waterman de Panamá,(Kevin C. Cox / GETTY IMAGES); el australiano Alessandro Circatiy el estadounidense Ricardo Pepi durante una jugada en el partido que disputaron por el mundial 2026, ((AP Photo/Abbie Parr))
TOPSHOT - A photographer holds an umbrella against the wind as the 2026 World Cup Group I football match between France and Iraq is suspended due to adverse weather at the Philadelphia Stadium in Philadelphia on June 22, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
An Algeria supporter reacts during the World Cup Group J soccer match between Jordan and Algeria in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Jeff Chiu)
Norway's players perform a rowing ritual during the World Cup Group I soccer match between Norway and Senegal in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Seth Wenig)
Una fotógrafa intenta cubrirse de la lluvia luego de que se suspendiera el partido entre Francia e Irak por el mal clima, (FRANCK FIFE / AFP); Personal de la organización del Mundial 2026 quita el agua de la cancha antes del partido entre Francia e Irak que finalmente fue suspendido por el temporal, (MAURO PIMENTEL / AFP); Jugadores de Noruega realizan un ritual de remo durante el partido contra Senegal, (Foto AP/Seth Wenig)
publicidad
Netherlands' Cody Gakpo falls over Sweden's Gustaf Lagerbielke during the World Cup Group F soccer match between the Netherlands and Sweden in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Ashley Landis)
Sweden's forward #09 Alexander Isak (R) fights for the ball with Netherlands' defender #22 Denzel Dumfries during the 2026 World Cup Group F football match between the Netherlands and Sweden at the Houston Stadium in Houston on June 20, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Referee Dario Herrera, right, shows a red card to Belgium's Nathan Ngoy (25), center, during the World Cup Group G soccer match between Belgium and Iran in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Gregory Bull)
Cody Gakpo, de los Países Bajos, cae sobre Gustaf Lagerbielke, de Suecia, (AP Photo/Ashley Landis); El delantero sueco Alexander Isak disputa el balón con el defensa neerlandés Denzel Dumfries, (Paul ELLIS / AFP); El árbitro Dario Herrera, le saca la tarjeta roja a Nathan Ngoy de Bélgica, ( AP/Gregory Bull)
20 June 2026, Canada, Toronto: vory Coast forward Ange-Yoan Bonny and Germany defender Jonathan Tah battle for possession during the FIFA World Cup Group E match between Germany and Ivory Coast at Toronto Stadium in Toronto. Photo: Tom Weller/dpa
Curacao's Juninho Bacuna vies for the ball with Ecuador's Alan Franco, left, and teammate John Yeboah during a World Cup Group E soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Ed Zurga)
Cape Verde's Sidny Lopes Cabral, left, and Uruguay's Agustin Canobbio fight for the ball during the World Cup Group H soccer match between Uruguay and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky)�
Paraguay's Matias Galarza (23) reacts during the World Cup Group D soccer match between Turkey and Paraguay in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Eakin Howard)�
Alemania y Costa de Marfil se enfrentaron el 20 de junio, (Tom Weller/dpa);Juninho Bacuna, de Curazao, disputa el balón con Alan Franco, de Ecuador, (AP/Ed Zurga); Uruguay y Cabo Verde se enfrentaron en Miami Gardens, Florida, (AP/Lynne Sladky); Matías Galarza de Paraguay durante el partido frente a Turquía, (AP/Eakin Howard))
Egypt's Mohanad Lashin battles for the ball with New Zealand's Sarpreet Singh, right, during the World Cup Group G soccer match between New Zealand and Egypt in Vancouver, British Columbia, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Abbie Parr)
ARLINGTON, TEXAS - JUNE 22: Referee Amin Mohamed Omar speaks to d #11 of Austria during the FIFA World Cup 2026 Group J match between Argentina and Austria at Dallas Stadium on June 22, 2026 in Arlington, Texas. (Photo by Francois Nel/Getty Images)
Mohanad Lashin, de Egipto, disputa el balón con Sarpreet Singh, de Nueva Zelanda, (AP/Abbie Parr); El árbitro Amin Mohamed Omar dirigió el partido entre Argentina y Austria, (Francois Nel/Getty Images)
El delantero Lionel Messi #10, de Argentina, festeja la victoria después del partido del entre Argentina y Austria en el de Dallas, Texas, Estados Unidos, el 22 de junio de 2026.
El delantero Lionel Messi #10, de Argentina, hace un gesto durante el partido del entre Argentina y Austria en el de Dallas, Texas, Estados Unidos, el 22 de junio de 2026.
ARLINGTON, TEXAS - JUNE 22: Lionel Messi #10 of Argentina celebrates after scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Group J match between Argentina and Austria at Dallas Stadium on June 22, 2026 in Dallas, United States. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
Argentina / Austria: Lionel Messi se lamenta al errar un penal , (Aníbal Greco enviado especial para LA NACIÓN); Messi celebra el segundo gol que le dio el triunfo definitivo a la Selección Argentina, (Tullio Puglia / vía Getty Images), el festejo final y saludo a los hinchas antes de retirarse del campo de juego (Aníbal Greco / Enviado especial para LA NACIÓN)
publicidad
HOUSTON, TEXAS - JUNE 23: Cristiano Ronaldo #7 of Portugal is seen during the warms up before the FIFA World Cup 2026 Group K match between Portugal and Uzbekistan at Houston Stadium on June 23, 2026 in Houston, Texas. Michael Steele/Getty Images/AFP (Photo by MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Portugal's Cristiano Ronaldo (7) celebrates after scoring the opening goal of his team during the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Eric Gay)
HOUSTON, USA - JUNE 23: Cristiano Ronaldo of Portugal celebrates after Nuno Mendes' goal during the 2026 FIFA World Cup First Stage Group K match between Portugal and Uzbekistan at NRG Stadium (Houston Stadium) in Houston, Texas, United States on June 23, 2026. (Photo by Hakan Akgun/Anadolu via Getty Images)
Cristiano Ronaldo durante el partido que Portugal disputó contra Uzbekistán, ( Hakan Akgun/Anadolu via Getty Images, AP Photo/Eric Gay y MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES
Germany's Aleksandar Pavlovic (5) and Ecuador's Pedro Vite battle for the ball during the World Cup Group E soccer match in East Rutherford, N.J., near New York, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Yuki Iwamura)
Fans of United States cheer prior to the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Andre Penner)
Japan goalkeeper Zion Suzuki makes a save during the World Cup Group F soccer match against Sweden in Arlington, Texas, near Dallas, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez)
El alemán Aleksandar Pavlovic pelea por la pelota con el ecuatoriano Pedro Vite. Seguidores de EE.UU. esperan el comienzo del partido contra Turquía. El japonés Zion Suzuki ataja una pelota durante el partido contra Suecia. Foto: Yuki Iwamura/AP, Andre Penner/AP, Tony Gutiérrez/AP
Ivory Coast goalkeeper Yahia Fofana (1) saves during the World Cup Group E soccer match between Curacao and Ivory Coast in Philadelphia, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)
ARLINGTON, TEXAS - JUNE 25: Fans of Japan pose before the FIFA World Cup 2026 Group F match between Japan and Sweden at Dallas Stadium on June 25, 2026 in Arlington, Texas. Alex Slitz/Getty Images/AFP (Photo by Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Mexico goalkeeper Guillermo Ochoa returns to the field after the half time during a World Cup Group A soccer match against Czechia in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo)
Yahia Fofana, arquero de Costa de Marfil, ataja una pelota durante el partido contra Curaçao. Seguidores de Japón en el estadio Dallas. El arquero mexicano Guillermo Ochoa Fotos :Petr David Josek/ AP, Alex Slitz / GETTY IMAGES, Silvia Izquierdo/AP
Congo's Yoane Wissa (20), left, and Colombia's Jefferson Lerma (16) battle for the ball during the World Cup Group K soccer match between Colombia and Congo in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)
MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 24: Guillermo Ochoa #13 of Mexico is tossed into the air by his teammates after the team's 3-0 victory in the FIFA World Cup 2026 Group A match between Czechia and Mexico at Mexico City Stadium on June 24, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Molly Darlington/Getty Images)
Yoane Wissa de Congo y Jefferson Lerma de Colombia, se disputan el balón. El mexicano Guillermo Ochoa es lanzado por el aire por sus compañeros tras las victoria por 3-o contra república Checa. Fotos: Natacha Pisarenko/AP, Molly Darlington/Getty Images
publicidad
La selección argentina entrena en The Compass Minerals National Performance Center en Kansas City \
Banderazo de los hinchas argentinos en la previa del partido de la Selección frente a Jordania. Foto: Aníbal Greco/Enviado Especial para LA NACIÓN
ARLINGTON, TEXAS - JUNE 27: Giovani Lo Celso #11 of Argentina celebrates after scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Group J match between Jordan and Argentina at Dallas Stadium on June 27, 2026 in Arlington, Texas. Stacy Revere/Getty Images/AFP (Photo by Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
El delantero Lautaro Martínez #22, de Argentina, festeja un gol durante el partido del Mundial 2026 entre Jordania y Argentina en el AT&T Stadium de Dallas, Texas, Estados Unidos, el 27 de junio de 2026.
Argentina vs Jordania Lionel Messi celebra su gol
Argentina vs Jordania Gol de Lionel Messi
Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi celebran los goles que la Selección Argentina le hizo a Jordania durante el partico por la fase de grupos. Fotos: Stacy Revere/Getty Image y Aníbal Greco/Enviado Especial para LA NACIÓN
El delantero Lionel Messi #10, de Argentina, festeja un gol durante el partido del Mundial 2026 entre Jordania y Argentina en el AT&T Stadium de Dallas, Texas, Estados Unidos, el 27 de junio de 2026.
Messi festeja un gol durante el partido del Mundial 2026 entre Jordania y Argentina en el AT&T Stadium de Dallas, Texas. Foto: Aníbal Greco/ Enviado Especial para LA NACIÓN

Edición fotográfica: Fernanda Corbani

publicidad
LA NACION
Conforme a
The Trust Project