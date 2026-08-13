Leonas vs. Estados Unidos, por el Mundial de Hockey 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Las Leonas debutarán en el Mundial Bélgica-Países Bajos 2026 este sábado 15 de agosto frente a Estados Unidos en el partido de la primera fecha del Grupo B, que está programado a las 12.30 (hora argentina) en el estadio Belfius Hockey Arena.

El encuentro se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium -se requiere ser suscriptor para acceder al contenido-.

Previamente, a las 6.30, jugarán Alemania vs. Escocia, los otros dos seleccionados conforman esa zona.

El plantel de las Leonas para el Mundial 2026, en la previa del viaje

La selección argentina se clasificó a la Copa del Mundo en junio de 2025 con el segundo puesto en la Pro League 2024-2025 y está entre las favoritas al título. Es la principal amenaza para Países Bajos, el máximo candidato a la corona que tiene, además, la localía a su favor para conseguir la séptima estrella en su historia.

Su primer rival será un equipo más que conocido y con el que a nivel continental se enfrentó un sinfín de veces y en partidos importantes, con títulos en juego y mayormente obtuvo resultados favorables. La última vez que se vieron las caras fue en la definición de la Copa Panamericana en 2025 y ganaron las argentinas 3 a 0.

Las Leonas son favoritas al título en el Mundial 2026, apenas por debajo de Países Bajos

El plantel dirigido por Fernando Ferrara lo conforman Cristina Cosentino, Mercedes Artola, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Cairo, Sofía Toccalino, Milagros Alastra, Emma Knobl, Agostina Alonso, Juana Castellaro, Victoria Miranda, Victoria Sauze, Eugenia Trinchinetti, Paula Ortíz, María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Zoe Díaz, Brisa Bruggesser y Lara Casas.

Después de jugar contra las norteamericanas, las Leonas chocarán con Alemania y Escocia. En caso de lograr el primer o segundo puesto, avanzarán a la siguiente fase, que constará de dos zonas de cuatro integrantes cada uno. En el grupo F, la Argentina enfrentará a los dos rivales que se clasifiquen de la zona C, con los que no se cruzó en la primera etapa. Si termina como líder o escolta, clasificará a las semifinales. Si termina en el tercer o cuarto lugar de la instancia inicial, la albiceleste competirá por el noveno puesto en un formato similar.

Fernando Ferrara es el entrenador de las Leonas en el Mundial 2026; está al frente desde fines de 2021 Rodrigo Néspolo - Canon digital

La Argentina va por su tercer título en el Mundial. Sus consagraciones fueron en Perth, Australia, 2002 con una victoria en la final ante Países Bajos por penales y en Rosario 2010, donde superó al mismo rival 3 a 1 en la definición con una monumental labor de Luciana Aymar. Además, el equipo albiceleste jugó y perdió tras cuatro finales: Mandelieu (Francia) 1974; Berlín (Alemania) 1976; Dublín (Irlanda) 1994; y Terrassa-Amstelveen (España-Países Bajos) 2022.

En síntesis, las Leonas jugaron seis definiciones en las 15 citas ecuménicas que hubo en la historia. En otras cuatro ediciones, además, fueron semifinalistas y se subieron al podio con el tercer lugar en tres ocasiones. El poderío argentino se evidencia en que nunca terminó más atrás del noveno puesto en el campeonato que reúne a los mejores equipos del planeta, donde solo otros tres países saben lo que es llegar a la gloria máxima: Países Bajos, Alemania y Australia.

Todas las participaciones de las Leonas en Mundiales