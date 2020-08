Fuerte polémica en TV en torno a Lautaro Martínez y su nivel en Europa

Lautaro Martínez, figura de Inter. Fuente: Reuters - Crédito: /Daniele Mascolo

18 de agosto de 2020

Tras la actuación del delantero argentino Lautaro Martínez en la victoria del Inter en la semifinal de la Europa League, el periodista Rodolfo "Gringo" Cingolani, en el programa Presión Alta, dijo que el delantero no es un jugador de elite y generó una fuerte polémica entre sus compañeros.

"No me parece más que solo un buen jugador, de selección, pero no es de elite", comenzó Cingolani. "El techo futbolístico de Martínez es este, no veo que tenga un crecimiento, es el mismo delantero que veíamos en Racing. No le veo condiciones de jugador extraordinario, no me parece que sea una figura rutilante", sentenció el periodista ante la atenta mirada de sus colegas.

En Europa, se habló de un bajón futbolístico del delantero luego de la pandemia, hasta el partido del Inter frente al Shakhtar, que lo tuvo como protagonista al anotar dos goles y dar una asistencia. Sobre esa baja en el rendimiento del delantero, los exjugadores Nicolás Cambiasso y Daniel Montenegro, se lo adjudicaron a los rumores del posible pase no concretado a Barcelona y a la reciente noticia de su futura paternidad, que influyen en la cabeza en una persona tan joven.

En contrapartida a la opinión de Cingolani, el periodista Hugo Balassone aseguró: "Pocas veces lo vi jugar mal a Lautaro Martínez. Para mí, Lautaro es el resumen y la síntesis perfecta entre Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín. Fue una crueldad que Lautaro se quede afuera del Mundial, es la mejor aparición en el fútbol argentino desde Agüero hasta acá, el mejor jugador del Inter".

El panelista Guido Glait subió la apuesta y dijo: "Si conjugás presente y futuro, Lautaro Martínez es el mejor delantero del mundo, por algo lo quieren Real Madrid y Barcelona".

Sobre el futuro del jugador argentino, el Rolfi Montenegro explicó: "Estos son los partidos que te marcan. Es mucho mejor que el Barcelona lo venga a buscar ahora que si lo buscaba en el medio del campeonato. Lo de hoy lo ayuda mucho más, si lo puede coronar con el título, mucho mejor".