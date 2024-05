El calvario de Manuel Lanzini: la seria lesión que lo dejará fuera de las canchas por un largo tiempo

Escuchar

Una nueva mala noticia sacude el presente de Manuel Lanzini. Cuando su nivel comenzaba a crecer y el número 10 sumaba protagonismo desde el banco de suplentes, el amistoso informal del viernes pasado ante Tigre se transformó en otro obstáculo en su gris regreso a River: tras realizarse estudios médicos, se constató que sufrió una pequeña fractura de base del primer metatarsiano del pie derecho y estará al menos dos meses fuera de las canchas.

Lo que en principio parecía ser tan solo un traumatismo que lo marginaba del duelo ante Nacional de Montevideo se transformó en un cachetazo inesperado para el jugador millonario. Marginado de la convocatoria, Lanzini se quedó en Buenos Aires y se hizo estudios durante la jornada del martes, en la previa del empate 2-2 en Uruguay. Los resultados determinaron que tendrá que estar un mes inmovilizado y, tras ese lapso de tiempo, comenzar con la rehabilitación en kinesiología que tendrá al menos otro mes de trabajo. Por lo tanto, se espera que pueda estar a disposición para el regreso de la Liga Profesional tras la Copa América el fin de semana del 21 de julio.

“Un tropezón no es caída. A levantarse y empezar de nuevo”, escribió Jennifer Reina, pareja del futbolista, al compartir una foto de Lanzini en el sillón con la pierna derecha inmovilizada en Instagram. Es que el enganche de 31 años no pudo por ahora asentarse en River desde su esperado regreso que se concretó en julio del año pasado. Primero, tan solo un día después de hacerse la revisión médica, firmar su contrato y ser presentado el 7 de agosto de 2023, el equipo perdió con Inter de Porto Alegre los octavos de final de la Copa Libertadores y no pudo tener acción internacional en ese semestre.

El posteo de la mujer de Manuel Lanzini, lesionado y otra vez inactivo en River

Luego, a pesar de tener constancia como titular en la Copa de la Liga de ese año, Manu no pudo ser determinante: jugó 15 partidos (12 como titular), acumuló 970 minutos y no pudo convertir ni sumar una asistencia. Sumado a eso, falló un penal en la definición con Rosario Central en las semifinales del torneo. Pese a eso, cerró el año con una sonrisa al conquistar el Trofeo de Campeones (entró a jugar los últimos 6′), su tercer título en el club tras el Torneo Final y la Copa Campeonato en su etapa anterior en 2014.

Así, la pretemporada de enero en Estados Unidos se presentaba como una oportunidad inmejorable para recuperar su nivel físico y futbolístico, pero Lanzini sufrió un desgarro en el bíceps femoral derecho en el amistoso ante Pachuca del sábado 20 de enero en Texas y pasó más de dos meses sin jugar. Porque aunque tuvo el alta médica el 29 de febrero, debió hacer una intensa tarea de recuperación y fortalecimiento en la zona para dejar atrás dolencias y malestares y volvió a ser convocado para la fecha 11 de la Copa de la Liga ante Gimnasia (3-1): fue al banco de los suplentes y no ingresó. En total, se perdió 12 partidos.

Finalmente regresó a la acción el 22 de marzo como titular en un catastrófico amistoso en Mendoza con derrota 0-4 ante Independiente Rivadavia y sus primeros minutos oficiales en el año fueron el 30 de marzo ante Huracán (0-1) en Parque Patricios: entró por Andrés Herrera a los 81 minutos de juego. Tras ese juego, tuvo buenos ingresos ante Nacional (2-0) e Instituto (3-1) en los segundos tiempos y no tuvo una buena tarde en Córdoba frente a Boca (2-3) en la eliminación en los cuartos de final de la Copa de la Liga. Su último partido fue contra Libertad (2-1) en Paraguay, donde había mostrado chispazos interesantes de su talento.

Manuel Lanzini, un refuerzo para dar un salto de calidad en River Prensa River

De esta manera, Lanzini solo pudo jugar 125 minutos repartidos en cinco ingresos durante este año: tres en la Copa de la Liga y dos en la Copa Libertadores. Y su futuro es una incógnita, ya que tiene contrato hasta diciembre, pero con la posibilidad de interrumpirlo a mitad de año en caso de que sea una decisión de común acuerdo. Pese a su situación contractual, la intención del número 10 es continuar en Núñez: desde su entorno deslizan que desea recuperarse, tener revancha y mostrar el nivel que se esperaba cuando quedó libre de West Ham en Inglaterra. Por eso, la CD no descarta una posible renovación a fin de año para que su nuevo ciclo pueda tener otro color.

Cuando River logró acordar su contratación, la ilusión era tan grande que el presidente Jorge Brito hasta confirmó que el club lo fue a buscar en un avión privado para que pueda dejar atrás sus vacaciones y sumarse al plantel profesional en Buenos Aires. El jugador estuvo un mes y medio trabajando con un PF de manera individual mientras descansaba con su familia en España. Más allá de haber ganado la Conference League en junio del año pasado en West Ham, el mediocampista no era una prioridad para el entrenador David Moyes, y después de jugar 23 partidos con tres goles y una asistencia en su última temporada, no renovó su contrato y quedó en libertad de acción.

Así, durante ese mes y medio rechazó ofertas de Qatar y Brasil –lo pretendía Ramón Díaz para Vasco Da Gama– y las posibilidades que aparecieron del fútbol europeo no terminaron de convencerlo. Ante esta situación, y con la chance más que concreta de retornar a River, el camino comenzó a allanarse, en Núñez transformaron una oferta verbal en formal y se cerró un acuerdo que parecía romper el mercado. Tras 226 partidos oficiales con 32 goles y 28 asistencias en la Premier League, Lanzini volvió al fútbol argentino y todavía no pudo dar el siempre ansiado salto de calidad.

Temas Manuel Lanzini