A Atlético de Madrid le empataron con dos goles sobre la hora y Diego Simeone asumió su responsabilidad

Diego Simeone asumió su responsabilidad luego de que, con dos goles recibidos en tiempo de descuento, Atlético de Madrid igualara 3 a 3 y resignara dos puntos en su visita a Valencia, por la fecha 13 de la Liga de España.

“Después de un partido exigente en Anfield, ante Liverpool, el equipo jugó un partido con criterio, con grandes goles. Muchas veces el entrenador suele acertar y a veces falla. Y aquí el entrenador falló en los últimos minutos. Son cosas del fútbol”, se justificó el Cholo al término del encuentro.

El Aleti ganaba 3 a 1 y todo hacía suponer que se quedaba con los tres puntos. Pero un doblete del joven delantero Hugo Duro, de 19 años en tiempo de descuento, a los 92 y los 96 minutos, sentenciaron el empate.

Atlético dejó escapar un triunfo que tenía asegurado

Con este resultado, el conjunto colchonero quedó a cuatro puntos del líder, Real Madrid, que ayer se impuso por 2-1 al Rayo Vallecano (6º), mientras que el Valencia ocupa la décima posición.

Atlético abrió el marcador por medio del uruguayo Luis Suárez (35), pero Valencia empató con un gol en contra del montenegrino Stefan Savic (51). El francés Antoine Griezmann , con un disparo desde lejos (58), y el croata Sime Vrsaljko (61) acercaron a la victoria a equipo visitante, y finalmente Duro -con dos apariciones sorpresivas- estableció el 3 a 3 sobre el final.

Simeone da indicaciones durante el empate entre Atlético de Madrid y Valencia

Los dos puntos perdidos le impiden al campeón vigente de España recuperar la segunda posición de tabla, a la espera de lo que hará la Real Sociedad (2º) que visita al Osasuna (7º).

”Es duro los dos puntos que se pierden, pero no me puedo quedar con los 5 minutos finales, me quedo con los grandes esfuerzos que hicieron después de un partido exigente en Inglaterra ante el Liverpool. Los errores se pagan en el fútbol. Cuando uno no aprende, paga ”, prosiguió Simeone.

Lo mejor del partido

El gran momento de Griezmann

Pese a que el resultado, incomprensible en el Atlético de hace unos años , que sabía cerrar partidos mejor que nadie, enfureciera a Diego Simeone, el técnico argentino puede estar satisfecho de haber encontrado la mejor versión de Antoine Griezmann.

Instantes antes de la hora de juego, el francés robó el balón de los pies de Hugo Guillamón, corrió cincuenta metros en soledad antes de sacar un remate desde la parte izquierda fuera del área, que terminó por inflar la red local defendida por el neerlandés Jasper Cillessen.

Griezmann recuperó su gran nivel y anotó un golazo

Este es el quinto gol en los últimos siete partidos disputados por el delantero galo, que volvió a su mejor nivel desde finales de septiembre, poco más de dos meses después de abandonar Barcelona para volver a su antiguo club. Además, Griezmann participó en el tercer tanto de su equipo . Una vez más, la delantera rojiblanca funcionó a la perfección.

Por su parte, Rodrigo de Paul volvió a brillar en el mediocampo, metrónomo de los ataques del Atlético, aunque el ex Racing fue reemplazado a los 41 minutos del segundo tiempo por Joao Félix. De Paul se fue del campo con el Atlético de Madrid ganando por 3-1. De todas formas, el volante que pasa un gran momento también en la selección argentina, manifestó su apoyo a todo el grupo en sus redes sociales. “Hoy fueron muchas más las cosas buenas, trabajar y seguir, ese es el camino! Aupa atleti”, escribió en Twitter con tres fotos del encuentro de esta tarde.

Hoy fueron muchas más las cosas buenas, trabajar y seguir, ese es el camino!

Aupa atleti 🔴⚪️ pic.twitter.com/pD92wXir64 — Rodrigo de Paul (@rodridepaul) November 7, 2021

En cuanto al Valencia, décimo con 17 puntos, este empate le da esperanzas a los hombres de José Bordalás, inmersos en una crisis interminable de la que parecen salir.