A dos años de la muerte de Maradona: homenaje de los campeones del mundo junto a Gianni Infantino en Qatar

A las 11.30 el sol del mediodía de Doha calentaba con fuerza. El homenaje a Diego Maradona, en el segundo aniversario de su muerte, se realizó hoy en la casa que la Conmebol montó en el centro de la capital qatarí, junto al mercado Souq Waqif.

Cerca de 15 campeones de la Selección argentina llegaron minutos antes y se fueron acomodando para el acto que encabezaron el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, su par del fútbol sudamericano y organizador del evento, Alejandro Domínguez, y el titular de AFA, Claudio Tapia. Unas 200 personas, entre periodistas, hinchas argentinos y algunos extranjeros, participaron.

Infantino, el dueño del negocio de la FIFA en este Mundial, pidió que haya “un día Maradona” en todas las copas del mundo a partir de ahora. En tanto, la mayoría de los excompañeros del máximo ídolo de la Selección argentina se mostraron conmovidos.

La llegada de Infantino al homenaje de Maradona

La generación del 78 y el 86

Jorge Valdano llegó un poco tarde y la seguridad no lo dejaba ingresar en la pequeña parcela de unos 15 metros por 10 en la que se montó “la Casa de la Conmebol”. Los mismos hinchas le hicieron notar el error a los encargados de seguridad. Se quitó su camisa para ponerse una camiseta especial que llevaban todos los campeones.

Jugadores firman el árbol homenaje a Maradona

Se sabe que la formación de Valdano, durante y luego de su carrera en el fútbol, fue bastante diferente a la del resto de sus compañeros. Apenas comenzó a hablar, y con palabras muy cuidadas, “el Negro” Enrique y Batista, que soportaban al rayo de sol, comentaban algo por lo bajo y se reían mientras miraban al “profesor”. En esas pequeñas bromas, probablemente, también radicaba el espíritu de aquel equipo del 86. El de Maradona.

Valdano, durante el homenaje a Maradona Aníbal Greco - La Nación

Valdano habló en representación de sus compañeros: “El privilegio de la generación es haber compartido su momento más glorioso, llegó al Mundial con el propósito de ser el mejor del mundo. Como los grandes maestros de la pintura hizo esbozos, como el partido contra Uruguay. Eligió su obra definitiva contra Inglaterra, el rival justo, en el momento justo. Desde ese día se hizo leyenda, se hizo símbolo”.

Domínguez, Infantino y Tapia en el homenaje a Maradona Aníbal Greco - La Nación

Entre los presentes, estuvieron leyendas del fútbol argentino como los campeones del 78 Daniel Bertoni, Ubaldo Fillol, Julio Ricardo Villa, Mario Kempes, Omar Larrosa y Alberto Tarantini. Sergio Batista, Ricardo Bochini, Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Ricardo Giusti, Carlos “Chino” Tapia y Héctor “Negro” Enrique estuvieron entre los que levantaron la copa en México 86. A ellos, se sumaron otros exjugadores de la Selección, como Juan Pablo Sorín, Diego Simeone, Javier Zanetti, y el director técnico José Pekerman.

El Presidente de la FIFA llegó al homenaje de Maradona

El pedido de Infantino

El titular de la FIFA entró y enseguida se puso a cantar el estribillo del tema de Rodrigo “La Manos de Dios”: “Olé, olé, olé, Diego, Diego”, arengaba. A la hora del discurso, el mandamás de la federación internacional propuso homenajear al excapitán de la Selección en cada Copa del Mundo. “Cuando me hablaron de este homenaje, tardé solo un segundo en aceptar”, dijo.

Los campeones del 86 escuchan el relato de Víctor Hugo Morales sobre el gol de Maradona

El presidente de la FIFA dijo además que no solo hay que homenajearlo, sino también celebrar la figura del astro. “Quisiera que en cada Mundial, a partir de hora, haya un día en el que celebremos a Diego Armando Maradona”, afirmó.

“Hay muy pocos que hayan hecho lo que hizo él con el fútbol. Soy del Inter y de Italia, pero a Diego lo queremos, lo amamos”, añadió. También destacó el vínculo que forjó con Maradona al llegar a al cúpula de la FIFA. “Ha sido un gran líder en la Argentina y en el mundo entero”, señaló.

“Hubiéramos querido que Diego esté en este Mundial con nosotros, pero está en nuestros corazones”, agregó.

Homenaje a Diego Maradona, al cumplirse otro aniversario de su muerte, en Doha, Qatar Aníbal Greco - La Nación

El homenaje de la Conmebol invitó a la prensa con el mensaje: “Bajo la estrella del 10. Por el aniversario de su partida, te invitamos a celebrar las victorias del inigualable Diego Armando Maradona. Un recorrido por los logros históricos de un exponente que dejó en alto el fútbol sudamericano en todo el mundo”.

La situación se fue totalmente de las manos de la organización. María Mercedes Pérez, la esposa de Alejandro Domínguez, observaba desde un costado con cierto enojo y algo de susto. “Pero esta gente no puede pasar así”, le comentaba a una persona de la organización mientras la gente saltaba los cordones que deberían separar a los protagonistas del público. “Es que no esperábamos esto. No sabíamos que iba a venir tanta gente”, le contestaban en medio del desborde imparable.

LA NACION en el homenaje a Diego Maradona en Qatar

Por la tarde, habrá recuerdos especiales a Maradona. En el Fan Fest, y en el mercado de Souq Waqif, en la esquina conocida como “la del dedo” (por el monumento que allí se encuentra), se hará otra manifestación desde las 19.30.