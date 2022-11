A dos años de la muerte de Diego Maradona: el avión y la muestra que lo homenajean en Qatar

DOHA (Enviado especial).- Hace dos años, el mundo del fútbol sufrió uno de sus peores golpes cuando se conoció la muerte de Diego Maradona. A los 60 años, el excapitán de la Selección sufrió un fallo cardiorrespiratorio mientras se recuperaba de una operación en su casa en Tigre. Desde aquel 25 de noviembre de 2020, se hicieron miles de homenajes: desde películas y series hasta murales y dedicatorias por todo el mundo.

Hoy, en medio del Mundial de Qatar, una muestra que arrancó en la Argentina también lo recuerda. Se trata del Tango D10S, un avión guardado en un hangar del aeropuerto Aeropuerto Internacional Hamad, en la capital Doha.

Una de las personas detrás de la muestra del Tango D10S es Maximiliano Gallo, quien vivió con Maradona unos años mientras el entonces DT estaba en Dubái. En una entrevista con LA NACION, Gallo explicó cómo surgió el proyecto y cual es el objetivo: “La idea fue de Gastón Kolker -CEO de la empresa Give and Get- que armó un avión para Diego Maradona con sus imágenes y me convocó porque tuve la posibilidad de conocer, vivir y trabajar con Diego”.

Asegura que al final de la muestra “subastarán y donarán lo recaudado a una entidad benéfica” y que cuentan con “todo el apoyo de los herederos” del excapitán, siempre un punto de conflicto en cada homenaje que gira alrededor del mundo con su figura.

El día de la inauguración y puesta en funcionamiento del Tango D10S TOMAS CUESTA - AFP

Gallo cuenta que en el flamante hangar, junto a la pista del aeropuerto, se encuentra la colección de camisetas usadas por Maradona más grande del mundo y que la experiencia incluye diferentes actividades “inmersivas” para interactuar con Maradona: se le puede dejar un mensaje o incluso hablar con él mediante un holograma.

“Son alrededor de 450 camisetas que son propiedad de unos amigos que tienen la colección más grande de camisetas y se ofrecieron a venir a Qatar”, dijo Gallo y agregó: “Vamos juntando los mensajes en todos los lugares donde va parando el avión, estos se van a compactar en dos discos rígidos, se van a meter dentro unos botines y se van a mandar a orbitar el espacio”. Una forma de ir al encuentro del “barrilete cósmico”.

La exposición del Tango D10S va juntando objetos de diferentes personalidades que conocieron al más grande futbolista argentino. Hay, por ejemplo, una guitarra de Andrés Calamaro, guantes de Mike Tyson, un casco de Adolfo Cambiaso, una raqueta Gisela Dulko, y camisetas de compañeros y distintos jugadores. El objetivo final es recaudar la mayor cantidad de objetos, según aseguran los organizadores, para luego subastarlos y donarlos a una “entidad benéfica”.

Su interior, el Tango D10S tiene las 12 mejores camisetas de Diego Maradona pero la exposición reúne más de 400

En ese sentido, Gallo comentó que el costo de mantenimiento del avión y la exposición en Qatar es “altísimo”, y que eso se debe a que tienen a “40 personas trabajando” y que si bien tienen una entrada “accesible” para la versión Mundial (unos 60 dólares), existe además otro ingreso que cuesta 350 dólares y que incluye “comida y la visita para conocer las 12 mejores camisetas de Diego”.

Su vínculo con Maradona

“A Diego lo conocí en 2006, de la mano del Héctor ‘Negro’ Enrique, de quien soy amigo y socio. Él me llevó a comer un asado en el que estaba Maradona, y no lo podía creer”, recordó Gallo y explicó que desde ese día empezó una “relación muy linda” en la que hicieron “un montón de cosas”, como viajar por todo el mundo a su lado.

Maximiliano Gallo junto a Diego Maradona

Por ello, cuenta que aún le pesa la muerte del ídolo, de la que hoy se cumple el segundo aniversario. “Me pasa que todas las mañanas me levanto y pienso que van a decir que es mentira, porque para mí era como un superhéroe. ‘Diego está vivo’ pensé que iban a decir en algún momento. Pero no pasó ni va a pasar y lamentablemente me da mucha tristeza”, se lamentó.

A su vez, y ya con otro tono, ironizó sobre lo que le diría Maradona si viera el museo que montaron en Doha y para eso rememoró una anécdota con él: “Tengo un complejo de canchas de fútbol con el ‘Negro’ Enrique. Un día vino Diego a visitarnos, me puso la mano arriba del hombre y me dijo: ‘hijos de puta, qué banco se chorearon’”.

Experiencia maradoniana

Para los organizadores, esta muestra en el aeropuerto de Doha se trata de una colección única que debe ser visitada por todo aquel que se perciba a sí mismo como maradoniano ya que es una forma de interactuar con Diego, aunque sea de manera digital mediante una inteligencia artificial desarrollada en Hollywood para replicar el cuerpo de las personas en forma de holograma.

El avión Tango D10S por dentro

“Hay mucha gente en el mundo que se quedó con ganas de hablar con Diego y tampoco conoce todas las camisetas que tenemos acá”, resaltó Gallo. “Tenemos camisetas de cuando Diego salió campeón juvenil en 1979, del Napoli cuando ganó el primer scudetto, otras camisetas de la Selección argentina. Acá se respira Maradona. No solo los maradonianos, la gente del fútbol entre acá y se emociona”, sentenció.

Por tratarse de una fecha especial, hoy los organizadores decidieron que la entrada sea libre y gratuita. Y prometen “unas palabras especiales de Diego”. La exposición interactiva se podrá visitar hasta el final del Mundial.