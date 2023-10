escuchar

De la lesión de Lionel Messi parece no haber rastros, pero la temporada de Inter Miami, y en consecuencia la del rosarino, se acaban prematuramente. Quedan dos fechas del torneo regular de la Major League Soccer, que a las Garzas les servirán solamente para completar el fixture, y luego se abrirá un largo paréntesis, sin partidos oficiales para la franquicia, hasta fines de febrero próximo.

La derrota por 1-0 ante Cincinnati, líder de la Conferencia Este, dejó penúltimo a Inter Miami, sin posibilidades de clasificación para los playoffs. También fue la primera caída de Inter con Messi en los 13 partidos que protagonizó, en los que marcó 11 goles y cinco asistencias. La vuelta, con el ingreso a los 10 minutos del segundo tiempo, encerró el primer capítulo negativo del argentino en la franquicia de Jorge Mas y David Beckham.

Se lamenta Messi, cuyo aporte no alcanzó para evitar la derrota de Inter; el rosarino volvió a jugar, después de 17 días. MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tras 17 días dedicados a evitar riesgos por la molestia muscular en la pierna derecha, Messi reapareció en una puesta en escena que interesa al seleccionado argentino con miras al partido del próximo jueves frente a Paraguay, en la reanudación de las eliminatorias. En las próximas horas tomará un avión rumbo a Buenos Aires, acompañado por Facundo Farías, que fue convocado por primera vez por Lionel Scaloni.

Por tercera vez desde que está en Inter Miami, Messi ingresó desde el banco de suplentes. Jugó 40 minutos (incluidos los cinco adicionales), se mostró participativo, se exigió, concretó algunas gambetas, pero no estuvo fino. Ejecutó dos tiros libres por encima del travesaño desde la puerta del área.

Competitivo como es, la decepción se le notaba en el rostro tras el final. Se quedó unos minutos en el campo y saludó a los hinchas en el DRV PNK Stadium, a modo de despedida, más allá de que resta un partido como local, el del 18 de octubre contra Charlotte.

Entusiasmo por la reaparición del 10

En los últimos días, ante la perspectiva de la larga inactividad que espera a Inter Miami después del 21 de este mes, el diario catalán Sport especuló con un posible préstamo de Messi a Barcelona. Esta clase de cesiones ya se concretó con otros jugadores. El trascendido coincidió con declaraciones públicas de Jorge Mas sobre la despedida que Messi nunca tuvo en Barcelona y a la que Inter Miami contribuiría con un partido. Claro que esto último no tiene nada que ver con un préstamo para que el rosarino juegue oficialmente durante un período determinado. No está en la voluntad del club de estadounidense ni tampoco en la de Leo, de acuerdo con fuentes consultadas por The Athletic.

En la conferencia de prensa posterior al traspié a manos de Cincinnati, Gerardo Martino respondió entre irónico y sorprendido: “Si Leo Messi va a Barcelona, será de visita. Me asombra ese rumor”, sostuvo entre risas. Tata agregó que el Nº 10 está recuperado de la lesión (”no tiene ningún problema”), pero también reconoció que “le faltó ritmo” por lo poco que venía jugando.

Martino va anticipando un balance: “Estoy satisfecho con lo que hemos hecho a lo largo del año. Siempre, desde que me hice cargo, pensé que estos seis meses iban a ser para darle forma al equipo, conocer a los jugadores y prepararnos para un mejor 2024”.

Tres meses muy intensos

Messi entró a todo trapo en el fútbol norteamericano. Debutó el 21 de julio, cuando jugó los últimos 36 minutos en la victoria sobre Cruz Azul. Desde ese momento, acumuló siete encuentros (564 minutos) en 29 días. Un tour de force que tuvo su recompensa deportiva, porque Inter Miami fue campeón, con 10 goles del rosarino, de la Leagues Cup, competencia que reúne a equipos estadounidenses y mexicanos, y otorga pasaje para la Concachampions, plataforma para llegar al Mundial de Clubes.

Típica pose del rosarino, que engancha de zurda ante la marca de Obinna Nwobodo, de Cincinnati, el líder de la Conferencia Este de la MLS. MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Realizado un gran desgaste, quedaba otra cuesta empinada: rescatar a Inter Miami del último puesto de la Conferencia Este de la MLS. Un objetivo que se solapó con el comienzo de las eliminatorias. Los viajes y la exigencia física acumulada alteraron la rutina del zurdo, inclusive en el seleccionado argentino, del que quedó al margen en el encuentro con Bolivia. No hay que perder de vista que no hizo pretemporada entre su salida de Paris Saint-Germain y su nuevo destino.

De la formación de Inter también empezó a caerse. Desde que se reincorporó tras la apertura de la clasificación para el Mundial 2026, Messi había jugado apenas 37 minutos contra Toronto, en un encuentro en que fue reemplazado por la molestia muscular. Se lo preservó, pero no llegó a la final de la US Open Cup, que Inter perdió frente a Dynamo Houston. Desde la última presencia de Messi, Inter había afrontado cuatro partidos y registrado dos empates y dos derrotas. Con una consecuencia añadida: la ausencia de Leo provocó una considerable merma en las asistencias de público, tanto como local como en condición de visitante. Muchos hinchas concurren atraídos solamente por la posibilidad de ver a Messi.

Messi vio el primer tiempo y 10 minutos del segundo desde el banco de suplentes en el estadio DNV PNK, de Fort Lauderdale. Rebecca Blackwell - AP

El partido ante Cincinnati tuvo en el primer tiempo el registro futbolístico habitual de la MLS, de ida y vuelta, sin rigideces tácticas y con descuidos defensivos. El arrojado arquero Mark Callender volvió a mostrarse como una de las individualidades más influyente de Inter. Los hinchas locales soltaron un suspiro de lamento cuando hubo un tiro libre a un par de metros del área, que habría sido ideal para la zurda de Messi.

El gol del argentino Barreal para Cincinnati

Álvaro Barreal rompe el empate en Ft. Lauderdale a favor de #TodoPorCincy. pic.twitter.com/21xoBCxhPW — MLS Español (@MLSes) October 8, 2023

Desde los 20 minutos cayó una intensa lluvia, inclemencia climática que es recurrente en Florida. A esas alturas, Messi había dejado de ver el partido sentado en el banco; se cubrió con una campera y siguió parado las acciones. Inter era profundo, pero le faltaba precisión en la definición. Envió dos remates al travesaño, uno del argentino Tomás Avilés y otro de Benjamín Cremaschi, y uno a un poste, de Josef Martínez.

El hombre que hizo la diferencia para #TodoPorCincy en el partido frente a Inter Miami, Álvaro Barreal, nos ofrece su reflexión sobre la victoria de esta noche. pic.twitter.com/31sa06V1aN — MLS Español (@MLSes) October 8, 2023

A los 42 minutos, tras una desesperada corrida en retroceso de Sergio Busquets para tapar un contraataque de Luciano Acosta, Messi se metió en los vestuarios. Cuando los equipos volvieron del descanso, el rosarino continuaba como suplente. Pero enseguida una aclamación en forma de alarido recorrió el estadio, cuando el Nº 10, con una pechera verde fluorescente, empezó a hacer movimientos de calentamiento. “¡Messi, Messi...!”, era el cántico, a modo de imploración.

Pero llegó el gol del argentino Álvaro Barreal para Cincinnati y esta vez Inter no salió a flote ni con Messi. Momento de dar vuelta la página.