A qué hora juega Argentina vs. Ecuador, por un amistoso previo a la Copa América

La selección argentina asume este domingo ante Ecuador el primer compromiso de los dos que tiene pautados en la antesala de la Copa América de Estados Unidos 2024. Ante ‘La Tri’ disputa un amistoso que es clave para todos los futbolistas que no tienen un lugar seguro en la lista definitiva de la cita continental que iniciará el próximo 20 de junio y en la cual protagonizará el encuentro inaugural. El partido, que se lleva a cabo en el Soldier Field de Chicago, empieza a las 20 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión en TyC Sports y Telefé. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real estará disponible en canchalle.com.

Si bien después de este partido la albiceleste jugará con Guatemala, el viernes 14, es un hecho que lo hará con la lista de la Copa América depurada, porque el tiempo límite para entregarla es el 12 de junio. Así, los que tienen sus últimas chances deben mostrarse a más no poder. El cuerpo técnico lo sabe y por eso también le dará mayor rodaje a los que necesitan hacerlo. Desde hace varios días la selección argentina trabaja en Estados Unidos con un plantel de 26 futbolistas que el DT Lionel Scaloni debe llevar a 23.

Lionel Messi, que le marcó a Ecuador en el inicio de las Eliminatorias, sería parte del once titular Gustavo Garello - AP

Argentina vs. Ecuador: todo lo que hay que saber

Amistoso internacional.

Día: Domingo 9 de junio.

Hora: 20 (horario argentino).

Estadio: Soldier Field de Chicago, Illinois, Estados Unidos.

Árbitro: A confirmar.

TV: TyC Sports y Telefé.

Streaming: TyC Sports Play.

Lionel Scaloni debe desafectar a tres futbolistas de los 26 que entrenan de cara a la Copa América Rebecca Blackwell - AP

Por otro lado, el entrenador no quiere arriesgar a quienes no se encuentran al 100% desde lo físico como es el caso de Enzo Fernández, quien se está recuperando luego de ser intervenido quirúrgicamente por una hernia inguinal. Bajo esta premiso, podrían formar parte del once inicial jugadores como Lisandro Martínez y Julián Álvarez.

De entre los habituales titulares, los que saldrían al campo de juego desde el arranque serían Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Lionel Messi.

Por otro lado, quienes no dirán presente frente a Ecuador son los futbolistas de Betis Germán Pezzella y Guido Rodríguez. En el caso del defensor, se está recuperando de una microfractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y es duda para la Copa América, aunque el cuerpo técnico lo esperará hasta último momento por considerarlo una pieza muy importante dentro del grupo. El mediocampista, por su parte, presenta un cuadro gripal que no le permitió entrenarse este viernes.

La Argentina y Ecuador son dos rivales que se conocen mucho: ahora, ajustan detalles Natacha Pisarenko - AP

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 7 de septiembre de 2023 en el estadio Monumental, en el marco de la fecha 1 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. En aquel encuentro, el combinado albiceleste se quedó con los tres puntos luego de ganar por la mínima diferencia gracias a un gol de Lionel Messi.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria en el amistoso de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.59 contra los 6.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Ecuador. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.30.

