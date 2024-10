A qué hora juega Argentina vs. Venezuela, por las eliminatorias sudamericanas 2026

Escuchar

Este jueves, a partir de las 18 (horario argentino), la selección argentina vuelve a jugar un partido de eliminatorias sudamericanas luego de la derrota ante Colombia en la última jornada. El rival de turno será Venezuela, en el marco de la fecha 9 del certamen clasificatorio al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. El duelo se disputa en el estadio Monumental de Maturín y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El seleccionado albiceleste se mantiene como único líder de la tabla de posiciones con 18 unidades conseguidas en ocho partidos, producto de seis victorias y dos derrotas. En la última fecha fue derrotado 2 a 1 por Colombia, equipo al que le ganó la final de la Copa América en julio de este año, por los goles de Yerson Mosquera y James Rodríguez (Nicolás González empató transitoriamente para la Argentina). La Vinotinto, por su parte, aparece sexta con 10 unidades (dos triunfos, cuatro igualdades y dos caídas) y viene de empatar 0 a 0 con Uruguay.

La Argentina no pudo con Colombia en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas RAUL ARBOLEDA - AFP

Venezuela vs. Argentina: todo lo que hay que saber

Fecha 9 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Día : Jueves 10 de octubre.

: Jueves 10 de octubre. Hora : 18.

: 18. Estadio : Monumental de Maturín, Venezuela.

: Monumental de Maturín, Venezuela. Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

Venezuela vs. Argentina: cómo ver online

El encuentro correspondiente a la novena fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, que se disputa este jueves en Maturín, Venezuela, se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé, como así también por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play. Por su parte, quienes cuenten con Flow o Telecentro Play pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports.

Telefé.

Minuto a minuto: canchallena.com.

En cuanto al armado del once inicial por parte del DT argentino Lionel Scaloni, hay un nombre que es una fija: Lionel Messi. El capitán volverá a vestir la camiseta albiceleste luego de perderse la última doble fecha FIFA ante Chile y Colombia por una lesión ligamentaria en el tobillo derecho. En contrapartida, el equipo cuenta con dos bajas de peso debido a que Cristian ‘Cuti’ Romero debe cumplir una fecha de suspensión tras ser amonestado al término de la derrota ante el combinado cafetero (deberá afrontar una fecha de suspensión por haber acumulado dos tarjetas amarillas) y Emiliano ‘Dibu’ Martínez fue sancionado con dos fechas por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) por “comportamiento ofensivo y violación de los principios del juego limpio”.

Gerónimo Rulli reemplazará en el arco a Emiliano 'Dibu' Martínez en esta doble fecha FIFA Claudio Villa - Getty Images Europe

“Esperemos que estas cosas no vuelvan a pasar, sobre todo porque el equipo no se puede permitir no tener al ‘Dibu’ y a Romero. Lógicamente son cosas que como entrenador no me gustan para los jugadores y tenemos que hacer hincapié en eso, en que el jugador cuando sea sancionado o expulsado sea por algo dentro del partido”, comentó Scaloni en la conferencia de prensa previa al compromiso ante Venezuela.

