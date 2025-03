La masterclass de Nicolás Tagliafico sobre el triunfo de Argentina a Brasil: “Ahí ya le estábamos ganando”

Nicolás Tagliafico regresó a Lyon (Francia) desde Buenos Aires, descansó un par de horas y encendió su computadora para compartir con los seguidores de su canal de You Tube un análisis táctico del partido entre Argentina y Brasil. Al lateral izquierdo de 32 años le terminó saliendo una “masterclass”, como si fuera un entrenador. Y desmenuzó los secretos de una goleada inolvidable. “Se ve claro cómo querían jugar ellos: 4-4-2. Y para jugarnos así, es prácticamente imposible. Primero, porque tenemos tres mediocampistas [Paredes, De Paul y Mac Allister] contra dos de ellos [Joelinton y André]. Ahí ya tienen uno menos”, comenzó el futbolista formado en Banfield y que jugó en Independiente y Ajax, de los Países Bajos. De allí recaló en Lyon, su actual club.

Tagliafico continuó: “Sumado a que tenés a los dos centrales junto con el arquero, que le hacen el tres contra dos a Cunha (el 9 de Brasil). Y sumado a Thiago [Almada] que no se ve en esta jugada, que baja mucho al medio. Ahí ya le estábamos ganando. Esto es algo clave. Uno va, el otro viene; ya lo tenemos muy aceitado”. Esa ocupación de los espacios y las ventajas numéricas en todos los sectores de la cancha fueron algunas de las claves del triunfo de los dirigidos por Lionel Scaloni.

El cabezazo de Tagliafico ante la marca de Wesley y la mirada de Bento: el defensor se lamentó por no haber podido anotarle a Brasil en una noche histórica Daniel Jayo - Getty Images South America

“Miren, quieren venir a presionar con los dos delanteros. Teniendo a los dos centrales, al arquero y al cinco libre. Somos cuatro contra dos, ¿cómo hacés?”, se preguntó Taglia, interpelando a sus seguidores. Con menos de un día de publicado, el video superó las 400 mil vistas. “De vuelta para este lado... ¿Qué hago yo? Lo arrastro [a su marcador], me lo llevo. Quieren jugar con cuatro, mano a mano quieren seguir. Bueno... espacio para Ota [Nicolás Otamendi]. ¿Qué pasa? Thiago es extremo y baja. ¿Quién lo sigue? Nadie. ¡Listo, recibe solo! Vamos para el otro lado”, desmenuzó el lateral una de las tantas jugadas en ataque del equipo argentino.

Más adelante en el video, Tagliafico resumió: “Al final, vos jugás contra un Brasil que no es el Brasil de antes, pero que le gusta tener la pelota. A Brasil siempre le gusta tener la pelota y hacer correr al rival. No les gusta no tener la pelota y tener que correr atrás. Tenían muchos delanteros y tener que correr atrás de la pelota, los mata”, razonó. Y también les agradeció a los hinchas argentinos por haber colmado el Monumental para el superclásico de las Américas: “Estadio repleto, a pesar de lo caro que salían las entradas, estadio repleto. Hay que decirlo, hay que agradecerle a la gente también, que siempre acompaña”.

Tagliafico también se refirió al gol de Giuliano Simeone y contó que no lo vio llegar: “No lo vi. Vi que Rodri [De Paul] tenía la pelota y nadie estaba marcando, le piqué al espacio y quedé solísimo. En el primer control que hago, creo que tengo espacio para meterla entre defensor y arquero, pero lo vi un poco justo y esperé un segundo más para meterla por detrás del defensor pensando que Alexis se iba a frenar, pero me siguió. Decí que venía Giuliano por el segundo palo”. Taglia continuó:: “Ahora, viéndolo acá, podría haber pateado. Pasa que viendo a Alexis así, yo no soy egoísta, no me sale”.

El festejo de Giuliano Simeone tras su gol a Brasil JUAN MABROMATA - AFP

Además, el lateral izquierdo resumió los dos triunfos argentinos en la doble jornada de eliminatorias: 1-0 a Uruguay en Montevideo y 4-1 a Brasil en el Monumental. “Qué increíble esta [doble] fecha de Eliminatorias, todo lo que queríamos que pase, pasó. Faltó mi gol de cabeza. Para mí fue la fecha perfecta. Hermoso todo, no solo por el gol ese [el de Enzo Fernández, tras una enorme jugada colectiva] sino por cómo jugamos desde el primer minuto. ¡Una locura!”.

Además, Tagliafico volvió a hablar de las declaraciones de Raphina en la previa del partido, y exculpó al actual futbolista de Barcelona: “Siento que Romário le está exigiendo que él diga todo que sí. Y el otro dice que sí. Romário no está a la altura de Pelé, pero es uno de los mejores de Brasil. Es como que viene alguien groso, te dice que van a ganar y vos le respondas ‘no, bueno, Argentina está bien...’. Nosotros somos los número 1 para buscar incentivos. Él dice que lo sacaron un poco de contexto y creo que fue así”.

