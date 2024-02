escuchar

River Plate, puntero de la zona A de la Copa de la Liga, intentará mantener su racha positiva este miércoles cuando visite a Atlético Tucumán en el marco de la quinta fecha. El encuentro comienza a las 21.30 en el estadio Monumental José Fierro, con arbitraje de Nazareno Arasa y transmisión televisiva de ESPN Premium. Además, se puede seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Decano llega a este compromiso tras un comienzo flojo que lo ubica en el 12° lugar de la tabla de posiciones. En la última fecha perdió 2 a 0 con Barracas Central en condición de visitante. El Millonario, por su parte, comenzó la temporada con el pie derecho. Es el puntero de la zona A con 10 puntos, producto de tres victorias y un empate. Viene de golear 3 a 0 a Deportivo Riestra como visitante gracias a Borja, Ignacio ‘Nacho’ Fernández y Andrés Herrera.

Miguel Borja vive un presente inmejorable; es el goleador de la Copa de la Liga Profesional 2024 Fotobaires

Atlético Tucumán vs. River Plate: todo lo que hay que saber

Fecha 5 de la zona A de la Copa de la Liga Profesional 2024.

Día: Miércoles 14 de febrero.

Hora: 21.30.

Estadio: Monumental José Fierro.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Atlético Tucumán vs. River Plate: cómo ver online

El encuentro está programado para este miércoles a las 21.30 y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador para ver el partido (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “pack fútbol”). Además, se puede seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium.

Telecentro Play - ESPN Premium.

DGO - ESPN Premium.

Por la intensa seguidilla de partidos en este comienzo de año (7 partidos en 21 días) y con la mira puesta en el superclásico ante Boca Juniors del domingo 25 de febrero, el DT del Millonario, Martín Demichelis, podría rotar el once titular ante el conjunto tucumano. Franco Armani, quien disputó todos los minutos desde que comenzó la temporada, seguirá bajo los tres palos y con la cinta de capitán en el brazo izquierdo, pero otros futbolistas como ‘Nacho’ Fernández, Paulo Díaz, Rodrigo Aliendro y el colombiano Borja, quienes también fueron titulares en las cuatro fechas de la Copa de la Liga y en los 32vos de final de la Copa Argentina, podrían descansar.

En cuanto a los ingresos, el juvenil Franco Mastantuono sería la variante de ‘Nacho’ Fernández, mientras que Ramiro Funes Mori reemplazaría al chileno Díaz en la defensa. En contrapartida, la actualidad del Decano no es la mejor, por lo que la dupla técnica conformada por Sergio Gómez y Favio Orsi necesita un buen resultado para que no peligre su continuidad. Nicolás Romero, expulsado ante Barracas Central, no será de la partida y en su lugar podría entrar Juan Infante.

Posibles formaciones

Atlético Tucumán : José Devecchi; Néstor Breitenbruch, Gianluca Ferrari, Juan Infante, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Adrián Sánchez, Nicolás Castro, Joaquín Pereyra; Marcelo Estigarribia y Mateo Coronel.

: José Devecchi; Néstor Breitenbruch, Gianluca Ferrari, Juan Infante, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Adrián Sánchez, Nicolás Castro, Joaquín Pereyra; Marcelo Estigarribia y Mateo Coronel. River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Ramiro Funes Mori, Enzo Díaz; Nicolás Fonseca, Rodrigo Aliendro, Franco Mastantuono, Esequiel Barco; Facundo Colidio y Miguel Borja.