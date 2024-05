Mateo Mendia, el juvenil de Boca que está en la cabeza de Diego Martínez para una defensa de emergencia por las lesiones

Escuchar

Boca no sólo acumuló tropiezos en fila importantes, comenzando con el pie izquierdo la Liga Profesional (0-1 con Atlético Tucumán) y casi cediéndole agónicamente a Fortaleza, de Brasil, la seguridad de que finalizará en el primer puesto del grupo que comparten por la Copa Sudamericana (1-1), sino que también sufre una catarata de lesiones que sólo arrollan a una zona en particular: la zaga central. El desgarro del joven Aaron Anselmino (y recientes nuevas molestias) parecía un mal menor al no ser titular y haberlo padecido hace más de un mes, pero todo se agravó cuando se sumaron el capitán, Marcos Rojo, Nicolás Figal y, en las últimas horas, Cristian Lema. Claro, la decisión de no tener en cuenta a Nicolás Valentini por su inclinación parcial de no renovar el contrato engrosa la situación. ¿Quiénes quedan? Juveniles. Y varios partidos (cinco) hasta el receso por la Copa América.

En ese contexto, la dupla que este domingo se enfrentará en Santiago del Estero con Central Córdoba no sólo puede volver a presentar la poca experiencia en primera que ostenta Lautaro Di Lollo (apenas cinco compromisos, tres jugados desde el inicio) sino también un nuevo debut: Mateo Mendia es un defensor central diestro que, al igual que su joven compañero, es categoría 2004.

Mateo Mendia firma su primer contrato profesional en Boca; a su lado, Raúl Cascini, del Consejo de Fútbol

Nacido el 3 de febrero de aquel año, Mendia es oriundo del partido bonaerense de Olavarría. Se inició en el fútbol con la camiseta de un club de su ciudad natal, el Social y Deportivo Loma Negra. Aquel pequeño se estiró con el tiempo. Hace rato que su altura tienta cada vez que un ejecutante de pelota parada observa el área para lanzar un centro. Es que el posible debutante supera el 1,90 metro, característica de la que saca ventaja tanto en ataque como en defensa.

Una firmeza prometedora

Si bien a simple vista puede aparentar no tener agilidad, demuestra aspectos interesantes tanto en la marca como cuando le toca ser la salida del equipo. Respecto de lo primero, expone firmeza y decisión en cada cruce: no es el anticipo su virtud, pero sí la velocidad para llegar a tiempo a los choques con los delanteros cuando éstos precisan el segundo necesario para controlar y jugar lejos del área. Se atreve a salir lejos de su posición, se afirma y se hace, por momentos, impasable con sus intercepciones. Una especie de defensor pegajoso. Y en el juego aéreo se impone una y otra vez, en ambas áreas.

Cuando la pelota está en sus pies y el rival lo presiona muy encima de su posición, no tiene problemas en resolver con toques simples de zurda, pero –claramente- la mayor soltura la despliega cuando domina con su pie hábil: con tiempo, filtra con potencia buenos balones a los volantes; cuando él mismo siente que tiene un segundo más pese a una pequeña presión, se anima a los amagues y a los impulsos para ganar metros hacia adelante con la pelota en su poder. Aparenta ser un juvenil muy seguro de sus acciones defensivas.

Mateo Mendia, con la Copa Intercontinental Sub 20, que Boca ganó en 2023

Desde 2021 viene sonriendo. Aquel año se consagró campeón del torneo con la cuarta división boquense , algo que repitió por duplicado cuando perteneció a la reserva de Mariano Herrón: Liga Profesional y Trofeo de Campeones. Silvio Rudman no lo incluyó en la Copa Libertadores Sub 20 que Boca conquistó el año pasado, pero sí lo hizo parte de los convocados que terminaron levantando el título intercontinental en la Bombonera frente a AZ Alkmaar, de Países Bajos, a través de los penales.

El segundo de la goleada a Always Ready

Sin embargo, fue después de aquello cuando empezó a sumar un mayor protagonismo en la reserva. Hasta este punto en el que puede dar el salto soñado a primera división contabiliza más de 25 encuentros disputados con la máxima categoría juvenil, muchos de esos formando dupla central con… Di Lollo. De hecho, fueron piezas fundamentales en el conjunto sub 20 que volvió a jugar una final continental hace unos meses, pero que esta vez no pudo ante Flamengo (1-2) en Uruguay y quedó en las puertas del bicampeonato: ahora sí Rudman le dio al defensor olavarriense un papel preponderante en la zaga. Se lo ganó con firmeza, química con su compañero y hasta con un gol a Always Ready, de Bolivia, en la zona de grupos.

El dúo está aceitado. La realidad marca que ambos son N°2, demasiado diestros y con un estilo muy cercano de centrales. Sin embargo, justamente, esos partidos juntos también sirvieron para despejar dudas al respecto: Mateo puede y sabe desempeñarse como segundo zaguero central, el perfil zurdo no parece perjudicarle y aquel estilo ya descrito no lo pierde. Queda en Diego Martínez la decisión. Apostar a una inexperiencia conjunta, pero muy trabajada en la reserva o bien demorar el debut de Mendía e inclinarse por la nunca preferible improvisación: en estas horas definirá si las pruebas que realizó con Jorman Campuzano como uno de los defensores centrales le puede resultar o no.

Tras su gran torneo en la Libertadores juvenil, el Consejo de Fútbol le puso en la mesa el pasado 22 de marzo su primer contrato con la entidad azul y oro, el cual caduca a fines de 2028. Tras aquello, el entrenador de Boca lo sumó a la delegación que viajó a Potosí para el debut de la Copa Sudamericana contra Nacional y que recibió a Sportivo Trinidense por el mismo certamen, pero lo dejó afuera del banco de suplentes. En los últimos dos compromisos (los mencionados ante Atlético Tucumán y Fortaleza), Martínez sí lo sumó a la nómina de relevos.

Javier Mascherano lo tuvo en consideración para algunas prácticas del seleccionado nacional sub 20, hace dos años. Por el momento no hay debut de Mateo Mendia en Boca, pero cada vez está más cerca y Santiago del Estero puede ser testigo de ello.