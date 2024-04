A qué hora juega Belgrano vs. Racing, por la Copa de la Liga 2024

Escuchar

Este martes, desde las 19.30, Racing busca uno de los tres cupos disponibles que quedan para los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional 2024 ante Belgrano de Córdoba. El encuentro, correspondiente a la última fecha de la zona B, que cuenta con el arbitraje de Jorge Baliño, se disputa en el estadio Julio César Villagra y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Pirata ya no tiene posibilidades de avanzar de ronda. Se encuentra en el 11° puesto del grupo B con apenas 14 unidades cosechadas en 13 partidos gracias a tres victorias, cinco empates y cinco derrotas. La Academia, por su parte, sueña con la clasificación, aunque el panorama es complejo porque no depende de sí misma: debe ganarle a Belgrano y esperar que Boca no le gane de local a Godoy Cruz y que Defensa y Justicia y Newell’s empaten en Florencio Varela.

Belgrano vs. Racing: todo lo que hay que saber

Fecha 14 de la zona B de la Copa de la Liga Profesional 2024.

Día: Martes 16 de abril.

Hora: 19.30

Estadio: Julio César Villagra.

Árbitro: Jorge Baliño.

Belgrano vs. Racing: cómo ver online

El encuentro está programado para este martes a las 19.30 y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “pack fútbol”). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium.

Telecentro Play - ESPN Premium.

DGO - ESPN Premium.

El Pirata buscará cerrar un mal torneo, en el que incluso sufrió las graves lesiones de Lucas Passerini y Ulises Sánchez, dos de las principales figuras del plantel. La Academia, por su parte, está obligada a ganar para seguir soñando. Con esa premisa, el entrenador Gustavo Costas dispondrá de la mejor formación posible con el goleador Adrián ‘Maravilla’ Martínez en la delantera y, también, con el regreso de Juan Fernando Quintero tras su viaje a Colombia por motivos personales.

'Maravilla' Martínez, la gran revelación del torneo que agiganta su figura con decenas de goles NORBERTO DUARTE - AFP

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Racing corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.95 contra los 3.90 que se repagan por un hipotético triunfo de Belgrano. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.40.

Posibles formaciones

Belgrano : Nahuel Losada; Juan Barinaga, Matías Moreno, Mariano Troilo, Nicolás Meriano; Francisco González Metilli, Santiago Longo, Ariel Rojas, Matías García; Franco Jara y Bryan Reyna.

: Nahuel Losada; Juan Barinaga, Matías Moreno, Mariano Troilo, Nicolás Meriano; Francisco González Metilli, Santiago Longo, Ariel Rojas, Matías García; Franco Jara y Bryan Reyna. Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Facundo Mura, Santiago Solari; Maximiliano Salas y Adrián Martínez.