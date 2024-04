Horarios de los partidos de la Copa de la Liga hoy, martes 16 de abril

Escuchar

La Copa de la Liga 2024 define esta semana todos los equipos clasificados a cuartos de final, donde quedan apenas tres cupos para seis equipos en la zona B, en la que solo Godoy Cruz se aseguró su lugar entre los mejores ocho como líder y con una jornada de anticipación. En el grupo A, en tanto, todo se definió este lunes y los equipos clasificados son: River Plate, Argentinos Juniors, Barracas Central y Vélez. Todos los duelos y las tablas de posiciones se pueden seguir en vivo en el sitio web o en la app de canchallena (disponible en iOS y Android), con información y estadísticas actualizadas en tiempo real.

Se disputan cuatro partidos en simultáneo, a partir de las 19.30, para definir a los acompañantes del Tomba en la próxima instancia: Boca Juniors (5° - 22) vs. Godoy Cruz (1° - 29); Belgrano (11° - 14) vs. Racing (6° - 21); Defensa y Justicia (4° - 23) vs. Newell’s (7° - 21), y Lanús (3° - 23) vs. Estudiantes (2° - 24). El único cruce definido hasta el momento es el que enfrentará al equipo mendocino y a Vélez, clasificado en el último lugar de la zona A tras el triunfo por 1 a 0 frente a Independiente Rivadavia. El segundo del grupo B chocará con Barracas Central, el 3° con Argentinos Juniors, y el 4° con River.

¿Qué necesita cada equipo para avanzar a cuartos de final?

Estudiantes (24 puntos y +9 de diferencia de gol): Seguirá en carrera con solo empatar de visitante frente a Lanús. Una victoria, en tanto, le garantizará el segundo puesto.

Seguirá en carrera con solo empatar de visitante frente a Lanús. Una victoria, en tanto, le garantizará el segundo puesto. Lanús (23 y +7): Debe ganarle a Estudiantes para no depender de otros resultados. Si empata, tiene que esperar que no ganen al menos tres de los cuatro que tiene por debajo: Defensa y Justicia, Boca, Racing y Newell´s.

Debe ganarle a Estudiantes para no depender de otros resultados. Si empata, tiene que esperar que no ganen al menos tres de los cuatro que tiene por debajo: Defensa y Justicia, Boca, Racing y Newell´s. Defensa y Justicia (23 y +3): La situación del Halcón de Varela es idéntica a la del Granate. Debe vencer a Newell’s para no estar más atento a los otros partidos que al propio.

La situación del Halcón de Varela es idéntica a la del Granate. Debe vencer a Newell’s para no estar más atento a los otros partidos que al propio. Boca Juniors (22 y +7): Si derrota a Godoy Cruz (ya clasificado como líder) en la Bombonera, dirá presente en los cuartos de final. Cualquier otro resultado lo eliminará del certamen.

Si derrota a Godoy Cruz (ya clasificado como líder) en la Bombonera, dirá presente en los cuartos de final. Cualquier otro resultado lo eliminará del certamen. Racing (22 y +7): No depende de sí mismo. Para jugar los cuartos de final debe ganarle a Belgrano en Córdoba y esperar que Boca no le gane de local a Godoy Cruz y Defensa y Newell’s empaten en Florencio Varela.

No depende de sí mismo. Para jugar los cuartos de final debe ganarle a Belgrano en Córdoba y esperar que Boca no le gane de local a Godoy Cruz y Defensa y Newell’s empaten en Florencio Varela. Newell’s (21 y -1): Está obligado a ganarle a Defensa y Justicia y esperar otros dos resultados: que Boca no supere a Godoy Cruz en la Bombonera y que Racing no derrote a Belgrano en Córdoba.