A qué hora juega Boca hoy

La Copa Argentina 2026 es uno de los tres torneos en los que compite Boca Juniors en el segundo semestre del año -los otros son el Clausura y la Copa Sudamericana- y este miércoles tiene un compromiso determinante frente a Vélez en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con arbitraje de Sebastián Zunino. Se trata de los octavos de final y anhela ganar para meterse entre los ocho mejores.

El partido inicia a las 21.15 (horario argentino) y se transmite en vivo por televisión únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataforma digital TyC Sports Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Rodolfo Arruabarrena anhela darle un título a Boca, que no festeja desde hace varios años ALEJANDRO PAGNI - AFP

El presente de Boca

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena atraviesa un buen momento porque está clasificado a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 y en puesto de acceso a los playoffs del Torneo Clausura, después de lo que fue un primer semestre muy duro por la eliminación de la Libertadores. En el campeonato que reúne a clubes de todas las categorías comenzó su participación en la primera ronda con una victoria sobre Gimnasia de Chivilcoy 2 a 0 y, después, eliminó a Sarmiento de Junín por el mismo resultado.

La principal novedad en la formación del xeneize para enfrentar al Fortín es que Leandro Paredes vuelve a ser titular. Ya recuperado de su lesión, el capitán ingresó desde el banco de suplentes en la victoria sobre Lanús 1 a 0 y se perfila para estar desde el arranque al igual que Leandro Lozano y Marco Pellegrino, quienes fueron incluidos en la lista de concentrados. Lo negativo es que Milton Delgado se lastimó en el entrenamiento de este martes y quedó descartado para el encuentro.

Tomás Belmonte, autor del gol de la victoria ante Lanús, reemplazará a Milton Delgado en el mediocampo de Boca Gonzalo Colini - La Nación

De la mano de Guillermo Barros Schelotto, el elenco del barrio porteño de Liniers está invicto en el Clausura, pero empató los últimos cuatro juegos y cedió la cima de la tabla de posiciones del Grupo A a manos de Instituto de Córdoba. Sin competencia internacional, apunta a ser protagonista en el plano doméstico y tiene ante sí una gran ocasión de dejar en el camino a uno de los equipos de mayor poderío. En la Copa Argentina, también disputó dos encuentros para clasificarse a octavos de final: primero superó a Armenio 4 a 1 y, luego, a Gimnasia y Tiro de Salta 2 a 0.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar; Álan Velasco o Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar; Álan Velasco o Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena. Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Alex Verón; y Dylan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el xeneize con una cuota máxima de 2.00 contra 4.53 que cotiza su derrota, es decir una victoria del Fortín. El empate, que llevaría la definición a los penales, paga hasta 3.20.

El ganador avanzará a cuartos de final y enfrentará a Racing, verdugo de Belgrano de Córdoba 1 a 0.

El cuadro de la Copa Argentina 2026, que ya se acerca a la llave de los cuatro mejores

Boca y Vélez se cruzaron recientemente en el Torneo Clausura 2026, por la cuarta fecha, y empataron 1 a 1 en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, donde el xeneize hizo de local. Diego Valdés abrió el marcador para el Fortín mientras que Santiago Ascacíbar igualó para Boca. En el Apertura, en tanto, fue triunfo de Vélez 2 a 1 en el José Amalfitani con un doblete de Matías Pellegrini. Ian Zufiaurre descontó para el visitante.

En la Copa Argentina, también se cruzaron recientemente en las semifinales de la edición 2024 en lo que fue un partidazo y la moneda cayó del lado del Fortín 4 a 3. En síntesis, los últimos tres antecedentes favorecen al conjunto del barrio porteño de Liniers.