Pablo Giralt se emocionó en vivo al enterarse del retiro de Messi de la selección argentina: “No puedo decir nada”

Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina y su decisión sacudió al mundo fútbol. El relator Pablo Giralt se enteró de la noticia en el medio de su programa y su reacción no dejó lugar para los eufemismos: se quedó literalmente sin palabras. “Bravo, eh. Qué grande...”, fue lo primero que atinó a comentar Giralt al enterarse en medio del aire sobre la decisión de Messi.

La emoción de @giraltpablo ante el anuncio del retiro de Lionel Andrés Messi de la Selección Argentina 🥲 🥲



¡SOS GIGANTE, CAPITÁN! 🇦🇷 🏆 pic.twitter.com/ErOg6pp63E — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 31, 2026

A través de un posteo en Instagram y a 43 días de la derrota contra España en la final del Mundial, el 10 de la Albiceleste resolvió ponerle fin a una etapa histórica con la selección nacional, en la que disputó 207 partidos, convirtió 125 goles y conquistó seis títulos.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo en los últimos años, en los que se ganó todo; antes también. Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, explicó Messi en un mensaje que no solo redactó de manera digital, sino también a puño y letra.

La carta de Messi dejó más que el mensaje del retiro de la selección Instagram (@leomessi)

Luego de ese primer intento de comentar la decisión del futbolista, Giralt le cedió la palabra a uno de sus panelistas. Fue uno de ellos quien, al notar ese gesto por parte del conductor, agregó: “Hablá vos que podés”. Luego, el relator acotó: “Qué emocionante, qué emocionante...”.

“Queda poco y se van cerrando etapas, y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y, aparte, vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, remarcó Messi en otro pasaje de su misiva.

Además de la carta, Messi publicó un video musicalizado con “Brindis”, de Soledad Pastorutti. El ahora excapitán argentino lo abrió con una frase de sus comienzos: “Mi sueño es jugar en la selección argentina”.

Después, el video recorre distintos momentos de su historia con la camiseta albiceleste: sus primeros pasos, las frustraciones, su etapa junto a Diego Maradona y, finalmente, los años de las coronaciones.

Tras analizar las palabras de Messi y comentar sobre la carta y el video que publicó el futbolista en su perfil de Instagram, llegó el turno de que el conductor del programa vuelva a tomar la palabra. “Bueno, sí... Sí: impresionante el video”, comentó Giralt, y remató: “¿Qué querés que te diga? ¿Qué te puedo decir yo? No, no, no...“.

Entre sorprendidos y risueños, los panelistas intentan seguir con las riendas del programa, a lo que Giralt finaliza: “No puedo decir nada”.

Como corolario de un día cargado de sensaciones, en el programa insistieron sobre el pasaje final del video que posteó Messi, en el cual se puede oír la voz de la leyenda decir: “Quiero terminar y quiero haber ganado algo con la selección argentina. Y si no, haberlo intentado todas las veces posibles, tropezar y volver a levantarse, intentarlo otra vez y luchar por esos sueños, porque esa es la vida”.