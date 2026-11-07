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A qué hora juega Boca vs. Defensa y Justicia y por dónde se puede ver en vivo

El xeneize recibe al Halcón de Varela con la ilusión de quedarse con la Tabla Anual, que dejaría atrás su sequía de títulos de tres años

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Leandro Paredes podría ganar su primer título con Boca si el xeneize se queda con la Tabla Anual
Leandro Paredes podría ganar su primer título con Boca si el xeneize se queda con la Tabla AnualALEJANDRO PAGNI - AFP

Boca y Defensa y Justicia protagonizan este sábado uno de los tres partidos que aceleran las pulsaciones de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 que terminará de diseñar el cuadro de los octavos de final, pero a la vez también definirá al Campeón de Liga, es decir, al mejor de la Tabla Anual.

El xeneize y el Halcón de Varela se miden desde las 17.30 (horario argentino) en la Bombonera, en simultáneo con Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto y Argentinos Juniors vs. Huracán. El Canalla y el Bicho son los otros dos candidatos a quedarse con el título que premia al que más puntaje cosechó en la temporada. Todos los detalles de los partidos, minuto a minuto, con tablas en vivo y estadísticas están disponibles en canchallena.com.

El encuentro de Boca vs. Defensa y Justicia se transmite en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En todos los casos se requiere ser cliente y tener contratado el “Pack Fútbol”.

El xeneize aspira a lograr su primer título en el año y, así, a cortar una sequía de más de tres sin vueltas olímpicas con la obtención de la Tabla Anual, que otorga una estrella. Si bien comparte el primer puesto con el Bicho con 60 puntos cada uno, tiene una gran ventaja en la diferencia de goles (+22 contra +12) y en caso de imponerse será muy difícil que su perseguidor lo supere. El Canalla también está en la pelea, con 59 unidades, pero depende de que se caigan los dos líderes.

Boca llegó a la última jornada de la etapa regular del Clausura potenciado por la alegría de haber ganado el Superclásico
Boca llegó a la última jornada de la etapa regular del Clausura potenciado por la alegría de haber ganado el Superclásico Manuel Cortina

El equipo de Rodolfo Arruabarrena se ubica segundo en la zona A del Torneo Clausura con 30 unidades y tiene posibilidades de quedar primero siempre que consiga un triunfo por una buena diferencia de anotaciones porque Instituto de Córdoba manda con 33 y +11. Para tener chances, debe caer la Gloria contra Newell’s como local.

Boca atraviesa un cierre de año excepcional en el que no solo pelea por este título, sino también en la Copa Sudamericana -enfrentará en la final a Atlético Mineiro- y en la Copa Argentina -jugará semifinales vs. Banfield-. En caso de conquistar el Clausura también competirá por el Trofeo de Campeones.

El Halcón de Florencio Varela, por su parte, hizo un buen certamen y ya tiene asegurado su lugar en octavos de final. Se ubica cuarto en la clasificación con 28 puntos producto de ocho victorias, cuatro empates y tres caídas y aspira a imponerse en la Bombonera para llegar, como máximo, al segundo puesto. Vélez tiene la misma cantidad de unidades y se encuentra por encima suyo por diferencia de goles (+10 contra +7).

Julio Vaccari, DT de Defensa y Justicia está invicto en seis juegos ante Boca
Julio Vaccari, DT de Defensa y Justicia está invicto en seis juegos ante BocaJuan Manuel Báez - FOTOBAIRES

Ambos equipos se enfrentaron en abril de este año, por la última fecha del Torneo Apertura, y ganó Boca 4 a 0 de visitante con goles de Milton Giménez, Alan Velasco, Adam Bareiro y Miguel Merentiel.

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