Fecha y horario de la Final de la Copa Sudamericana 2026

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) definirá en noviembre sus dos torneos continentales y uno de ellos será la Copa Sudamericana, a cuya final accedieron Boca Juniors y Atlético Mineiro tras imponerse en sus respectivos cruces de semifinales.

La definición tendrá lugar el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Iniciará las 19.30 (horario argentino).

El club del barrio porteño de La Boca volverá a jugar una final continental después de tres años, tras caer en la Libertadores 2023 frente a Fluminense en el Maracaná. Hace casi dos décadas que no se consagra en Sudamérica y la última fue en la Libertadores 2007 contra Gremio. Es uno de los máximos ganadores de la historia de la Copa Sudamericana con dos estrellas al igual que Liga de Quito e Independiente del Valle de Ecuador; Independiente, Atlético Paranaense y Lanús.

En la recta final de la temporada en curso, Boca tiene una gran ocasión de dejar atrás más de tres años de sequía porque la última vez que levantó un trofeo fue el de la Supercopa Argentina 2022 el 1° de marzo de 2023. Además de la Sudamericana, está en semifinales de la Copa Argentina -enfrentará a Banfield el 14 de noviembre-; lidera la Tabla Anual 2026 -otorga el título de “Campeón de Liga”; y está clasificado a octavos del Torneo Clausura. Si es campeón de este último campeonato, accederá al Trofeo de Campeones. Es decir, puede cerrar el año con un máximo de cinco vueltas olímpicas.

Boca Juniors puede ganar la Copa Sudamericana y conquistar uno de los cinco títulos posibles en el cierre del año Manuel Cortina

Atlético Mineiro, dirigido por Eduardo Domínguez y quien no podrá contar con Alan Franco porque fue expulsado en el último juego, nunca festejó en el torneo e, incluso, perdió la final en 2025 contra Lanús. Teniendo en cuenta que también cayó en la definición de la Copa Libertadores 2024 en el Monumental contra Botafogo, lleva dos definiciones continentales seguidas con derrota y quiere cortar la racha negativa contra Boca.

En su plantel cuenta con dos jugadores argentinos, además del cuerpo técnico, y son Tomás Pérez y Tomás Cuello. Otro de los futbolistas reconocidos es el colombiano Kevin Castaño, de reciente paso por River.

El primero que accedió al encuentro más importante fue el xeneize gracias a que eliminó a Vasco Da Gama por un global de 3 a 2. En la ida, en la Bombonera, perdió 1 a 0 y en la revancha, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, sonrió 3 a 1. El Galo, en tanto, dejó afuera Montevideo City Torque 3 a 2, con un triunfo 3 a 0 en la ida y una caída 2 a 0 en la revancha en Uruguay.

El cuadro de la Copa Sudamericana 2026 Canchallena

Todos los campeones de la Copa Sudamericana

2002: San Lorenzo (Argentina).

2003: Cienciano (Perú).

2004: Boca Juniors (Argentina).

2005: Boca Juniors (Argentina).

2006: Pachuca (México).

2007: Arsenal de Sarandí (Argentina).

2008: Internacional (Brasil).

2009: LDU Quito (Ecuador).

2010: Independiente (Argentina).

2011: Universidad de Chile (Chile).

2012: San Pablo (Brasil).

2013: Lanús (Argentina).

2014: River Plate (Argentina).

2015: Independiente Santa Fe (Colombia).

2016: Chapecoense (Brasil).

2017: Independiente (Argentina).

2018: Athletico Paranaense (Brasil).

2019: Independiente del Valle (Ecuador).

2020: Defensa y Justicia (Argentina).

2021: Athletico Paranaense (Brasil).

2022: Independiente del Valle (Ecuador).

2023: LDU Quito (Ecuador).

2024: Racing Club (Argentina).

2025: Lanús (Argentina).

Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026 al derrotar a Atlético Mineiro Buda Mendes - Getty Images South America

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana