escuchar

Este martes, desde las 21.30, Brasil y la selección argentina protagonizan una nueva edición del clásico más importante del continente, esta vez en el marco de la fecha 6 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del chileno Piero Maza, se disputa en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y se puede ver en vivo por televisión a través de TV Pública y TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play y Cont.ar. Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en Canchallena.com.

La Verdeamarela no atraviesa un buen presente deportivo. Con un DT interino, Fernando Diniz -quien recientemente se consagró campeón de la Copa Libertadores con Fluminense-, se ubica quinto en el certamen clasificatorio a la próxima Copa del Mundo. Ganó dos partidos, empató uno y perdió dos de manera consecutiva en las últimas jornadas (2 a 0 vs. Uruguay y 2 a 1 vs. Brasil, ambos como visitante, dato que toma más relevancia cuando se menciona que nunca perdió un partido como local en eliminatorias).

Fernando Diniz, el entrenador interino de Brasil, aún no le encuentra la vuelta al equipo JUAN BARRETO - AFP

En tanto, el equipo dirigido por Lionel Scaloni, a pesar de la derrota por 2 a 0 ante Uruguay en la Bombonera el jueves pasado, se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones con 12 puntos, producto de cuatro triunfos y apenas una caída. Desacostumbrado a las derrotas desde hace varios años, el duelo de este martes será una nueva prueba de fuego para el vigente campeón del mundo, que festejó la obtención de la Copa América 2021 y el fin de una extensa racha de 28 años sin ganar un título la última vez que pisó el suelo del mítico Maracaná.

Brasil vs. Argentina: todo lo que hay que saber

Fecha 6 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Día : Martes 21 de noviembre.

: Martes 21 de noviembre. Hora : 21.30 (horario argentino).

: 21.30 (horario argentino). Estadio : Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.

: Maracaná de Río de Janeiro, Brasil. Árbitro: Piero Maza (Chile).

Brasil vs. Argentina: cómo ver online

El encuentro entre brasileños y argentinos se disputa este martes en el Maracaná y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y TV Pública, como así también por streaming por intermedio de las plataformas de TyC Sports Play y Cont.ar. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en Canchallena.com.

En la previa del clásico, Scaloni habló en conferencia de prensa y anticipó modificaciones: “El equipo lo tengo decidido. Hay posibilidades de que (Ángel) Di María sea titular, como la tiene el resto de sus compañeros. La idea es no tocar mucho, pero algún cambio seguramente habrá”, expresó el DT. Y se explayó: “Si hay cambios, que va a haber algunos, no será por rendimiento. No por jugar un buen o mal partido voy a cambiar, sí para intentar hacer daño al rival y que el rival no nos haga daño. Pero bajo ningún concepto lo haríamos por un partido, no es nuestra característica y en este caso es puntual, es una decisión que tomaremos en base al rival al que nos enfrentamos”, explicó.

El festejo de Ángel Di María tras convertir el gol que le dio el triunfo a la Argentina en 2021 JAYSON BRAGA - BRAZIL PHOTO PRESS

En resumen, hay cinco jugadores para dos puestos, con la posibilidad de que se cambie el esquema de 4-3-3 a 4-4-2. El cuerpo técnico evalúa el ingreso de Leandro Paredes por Nicolás González para reforzar el mediocampo mientras que otra alternativa es ubicar a Di María por González y mantener el 4-3-3 que utilizó en la mayoría de los juegos con Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez, la otra duda. En el arco nuevamente estará Emiliano ‘Dibu’ Martínez; mientras que la defensa tampoco sufrirá cambios con Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico.

Posibles formaciones

Brasil: Alisson; Emerson, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Renán Lodi; Bruno Guimaraes, André, Douglas Luiz; Raphinha, Gabriel Martinelli y Rodrygo.

Alisson; Emerson, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Renán Lodi; Bruno Guimaraes, André, Douglas Luiz; Raphinha, Gabriel Martinelli y Rodrygo. Argentina: Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez y Ángel Di María.