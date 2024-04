A qué hora juega Manchester City vs. Real Madrid, por la Champions League 2023-24

Escuchar

Manchester City y Real Madrid se miden este miércoles, a partir de las 16 (hora argentina), en el marco de la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2023-24. El encuentro, que se disputa en el Etihad Stadium con arbitraje del italiano Daniele Orsato, ya pareciera ser un clásico del torneo más importante de Europa a nivel de clubes: se enfrentaron en tres series de las últimas cuatro ediciones, con dos triunfos para el combinado citizen y uno para el Merengue. ESPN cuenta con los derechos exclusivos de transmisión televisiva, pero el encuentro también se puede ver en vivo por streaming a través de la plataforma Star+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

En el encuentro de ida, disputado el martes 9 de abril en el estadio Santiago Bernabéu, empataron 3 a 3 en un partido memorable. Los goles del equipo local fueron convertidos por el español Ruben Dias en contra, el brasileño Rodrygo y el uruguayo Federico Valverde; mientras que el portugués Bernardo Silva, el inglés Phil Foden y el croata Josko Gvardiol anotaron para el combinado citizen, en el que Julián Álvarez sumó apenas cinco minutos (en la vuelta tampoco sería titular).

Manchester City vs. Real Madrid: todo lo que hay que saber

Vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2023-24.

Día: Miércoles 17 de abril.

Hora: 16 (horario argentino).

Estadio: Etihad Stadium.

Árbitro: Daniele Orsato (Italia).

Manchester City vs. Real Madrid: cómo ver online

El encuentro se disputa este miércoles a las 16 (horario argentino) en Manchester, Inglaterra, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de su cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está en canchallena.com.

En la previa del encuentro de vuelta de los cuartos de final, el DT de Manchester City, ‘Pep’ Guardiola, habló sobre la importancia de enfrentarse a Real Madrid: “Jugar ante Real Madrid siempre ha sido y será especial para mí. Pero esto no cuenta ahora. Lo importante es saber lo que tenemos que hacer para ganar. Hay que cambiar algunas cosas y tratar de rendir mejor”, comentó en conferencia de prensa. “No les temo. Los respeto mucho. Los he enfrentado muchas veces. Si digo que me producen temor, estaría siendo falso. Obviamente hay una rivalidad, quieres derrotarlos. A veces ganas y a veces pierdes”, siguió.

Por su parte, Carlo Ancelotti, entrenador de Real Madrid, se mostró con confianza de cara al duelo de este miércoles. “No hay que mirar lo que ha pasado, solo hay que mirar el partido de vuelta. Tenemos que competir, luchar y tener confianza, es lo que estamos intentando hacer”, dijo. Además, afirmó que “las estadísticas están para romperse” al referirse a dos datos que favorecen al City: no pierde como local en Champions League desde 2018 y nunca perdió con el Merengue como local.

Carlo Ancelotti y 'Pep' Guardiola, dos de los entrenadores más exitosos del mundo, cara a cara PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Posibles formaciones

Manchester City : Ederson; Kyle Walker o Manuel Akanji, Ruben Dias, Josko Gvardiol o Nathan Aké; Rodri, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne; Phil Foden, Jack Grealish y Erling Haaland.

: Ederson; Kyle Walker o Manuel Akanji, Ruben Dias, Josko Gvardiol o Nathan Aké; Rodri, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne; Phil Foden, Jack Grealish y Erling Haaland. Real Madrid: Andriy Lunin; Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Nacho Fernández o Éder Militao, Ferland Mendy; Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Toni Kroos, Jude Bellingham; Rodrygo y Vinicius Jr.